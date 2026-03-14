A Tiszakécske megszakította a Videoton győzelmi sorozatát

LABDARÚGÓ NB II

22. FORDULÓ

TISZAKÉCSKEI LC–VIDEOTON FC FEHÉRVÁR 1–1 (0–1)

Tiszakécske, Városi Sportcentrum. Vezette: Sipos Tamás (Szabó Dániel, Vargha Tamás)

TISZAKÉCSKE: Esery – Szekér Á., Varga J., Visinka – Bódi Á., Horváth E., Lucas, Körmendi – Kócs-Washburn (M. Ramos, 67.), Sós (Takács T., 80.), Pataki B. Vezetőedző: Pintér Csaba

VIDEOTON: Nagy G. – Köllő, Kocsis G., Spandler – Simut (Kovács K., a szünetben), Somogyi Á., Murka (Geiger, 73.), Bedi (Rideg, 80.), Zsótér – Haraszti, Varga R. (Zimonyi, 62.). Vezetőedző: Pető Tamás

Gólszerző: Visinka (51.), ill. Murka (28.)

ÖSSZEFOGLALÓ

Elég csendesen csordogált eleinte a mérkőzés, és ugyan a Tiszakécske aktívabban kezdett, csak távoli lövésekig jutott, melyekből nem találta el a kaput. A Videoton kivárt, és ez bejött számára, mert az első nagy helyzetéből betalált, Simut Mario fejjel adott gólpasszt, Murka Benedek pedig éles szögből lőtte a labdát Esery Desmond lábai között a kapuba. A gól után végképp átadta a kezdeményezés lehetőségét a Vidi, ellenfele azonban nem tudott mit kezdeni a fölényével. Körmendi Kevin lövése volt még a legveszélyesebb, ám Köllő Kende sokadik alkalommal jól blokkolt.

Lendületesen kezdte a második félidőt a Tisza-parti csapat, Sós Bence fejese még nem volt pontos, nem sokkal később viszont Varga József középre bólintott, Visinka Valentin pedig egyenlített a lövésével. A kapott góltól felébredtek a fehérváriak, egyből támadásba lendültek, de Zsótér Donát nem találta el a kaput, míg Kovács Krisztián próbálkozásánál szépen védett Esery.

Később Haraszti Zsolt tekert a jobb kapufa mellé szabadrúgásból, aztán visszavette az irányítást a kécskei együttes, eléggé beszorította a Vidit. A két perccel korábban pályára lépett Myke Ramos járt a legközelebb a gólhoz, azonban közelről a bal alsó mellé lőtt. Nagyjából 10 perc után kijött a szorításból a vendéggárda, viszont helyzeteket nem tudott kidolgozni, mert vagy működött a hazaiak lescsapdája, vagy pontatlanság csúszott be a fehérváriak játékába.

A hajrában a Tiszakécske ment előre a győzelemért, és majdnem egy kontrából gólt kapott, Zimony Dávid ziccerénél azonban Esery lábbal védett, majd a hazaiaknak is megvolt a maguk meccslabdája, Pataki Bence lövésénél Nagy Gergely mutatott be bravúrt. Maradt tehát a döntetlen, így a Videoton zsinórban öt győzelem után döntetlent játszott, míg ellenfele immár négy bajnoki óta nyeretlen. 1–1

