Kettővel nyert a Honvéd; meglepetés Kecskeméten; megszakadt a Szeged borzasztó sorozata – ez történt az NB II-ben

LABDARÚGÓ NB II

22. FORDULÓ

BÉKÉSCSABA 1912 ELŐRE–BUDAPEST HONVÉD FC 0–2 (0–0) – ÖSSZEFOGLALÓ ITT!

Békéscsaba, Kórház utcai Stadion, 1650 néző. Vezette: Kovács Imre (Becséri Gergely, Nagy Viktor)

BÉKÉSCSABA: Póser – Major G. (Hodonicki, 57.), Kuzma, Kelemen D., Kotula – Pintér B. (Papp Á., 76.), Zsolnai, Mikló, Igricz (Ésik, 57.) – Borsos (Daru, 63.), Sármány (Viczián, 57.). Vezetőedző: Csató Sándor

HONVÉD: Tujvel – Szabó Alex, Baki, Csontos D. – Ujváry, Kesztyűs B. (Csonka B., 68.), Szamosi Á. (Gáspár, 87.), Hangya – Gyurcsó (Zuigeber, 68.), Pinte (Varga B., 87.), Medgyes Z. (Varga K., 76.). Vezetőedző: Feczkó Tamás

Gólszerző: Medgyes Z. (0–1) az 52., Zuigeber (0–2) a 82. percben

MESTERMÉRLEG

Csató Sándor: – Csalódott vagyok, mert a múlt heti győzelem után azt vártam, hogy legalább döntetlent ki tudunk harcolni hazai pályán, ám a második félidő elején sajnos kaptunk egy buta gólt. Hiába játszottunk jól az első játékrészben, a szünet után alaposan visszaestünk. A Honvéd jobb csapat, más célokért küzd.

Feczkó Tamás: – Amiért jöttünk, az sikerült: megnyertük a mérkőzést. Úgy léptünk pályára, hogy dominálni akarunk, az első félidő feléig ez működött is, azután kiegyenlítődött a játék. A szünetben megbeszéltük, hogy min kell változtatni, és örülök annak, hogy gyorsan sikerült is gólt szerezni. Ezután több nagy bedobása volt a hazai csapatnak, amiből veszélyeztetett, de a kapusunknak a kilencven perc alatt egyszer sem kellett védenie.

KECSKEMÉTI TE–FC AJKA 0–1 (0–0) – ÖSSZEFOGLALÓ ITT!

Kecskemét, Széktói Stadion, 1278 néző. Vezette: Takács Ákos (Csatári Tibor, Vrbovszki Pál)

KTE: Ruisz – Szabó A., Papp M., Debreceni Á. – Eördögh, Haris, Derekas (Szabó B., 70.), Bolgár (Győrfi, 74.) – Kovács B., Pljesovszki (Szlovák, a szünetben) – Pálinkás (Bolyki, a szünetben). Vezetőedző: Tímár Krisztián

AJKA: Szabados – Bacsa B., Tar, Kenderes (Kovács N., 63.), Tóth G. – Sejben, Csizmadia Z., Kopácsi (Csörnyei, 90.) – Cipf (Tóth T., 90.), Jelena (Csóka, 63.), Doncsecz (Mohos, 50.). Megbízott edző: Gaál Bálint

Gólszerző: Mohos (0–1) a 83. percben

MESTERMÉRLEG

Tímár Krisztián: – Megint a rosszabbik arcunkat mutattuk, érthetetlen, hogy nem tudunk felpörögni ezekre a meccsekre. Hiába készítjük fel a csapatot, a legjobb taktika is kevés, ha a reakciók lassúak, és tompák vagyunk, akár a párharcoknál, akár a második labdáknál. Az első félidő alacsony színvonalú volt mindkét csapat részéről, helyzetek sem voltak. A szünetben két csatárra váltottunk, jobban rámentünk az ellenfélre, valami megmozdult. Kiharcoltunk egy tizenegyest, a kapusra vezethettük a labdát, ugyanakkor az a csapat, amelyik két ilyen óriási sanszát kihagyja, nem nyerhet meccset. Nem lett volna szabad azonban kikapni, mivel a saját rögzített helyzetünkből kontráztak le minket. Sajnálom a szurkolókat, tükörbe kell néznünk, mert a jó csapatot az jellemzi, hogy hétről hétre jó teljesítményt tud nyújtani. Mi még nem tartunk ott, hogy a minőséget folyamatosan kivigyük a pályára. Dolgozunk tovább, hogy erre megtaláljuk a megoldást.

Gaál Bálint: – Ezt a győzelmet szeretném Csábi Józsefnek is ajánlani, mert ebben az ő munkája is benne volt, én is sokat tanultam tőle. Biztos vagyok benne, hogy megleptük a Kecskemétet a játékunkkal, az első félidőben akadtak kisebb sanszaink, jobban érvényesült az akaratunk. A második játékrészben voltak meghatározó pillanatok, így a kihagyott hazai helyzetek és a tizenegyes. Szerencsénk is volt, hogy ezeket megúsztuk, de volt hit a csapatban, hogy nyerni tudunk. Nagy fegyvertény ez, mert kiváló csapatot vertünk meg.

TISZAKÉCSKEI LC–VIDEOTON FC FEHÉRVÁR 1–1 (0–1) – ÖSSZEFOGLALÓ ITT!

Tiszakécske, Városi Sportcentrum, 500 néző. Vezette: Sipos Tamás (Szabó Dániel, Vargha Tamás)

TISZAKÉCSKE: Esery – Szekér Á., Varga J., Visinka – Bódi Á., Horváth E., Lucas, Körmendi – Kócs-Washburn (M. Ramos, 67.), Sós (Takács T., 80.), Pataki B. Vezetőedző: Pintér Csaba

VIDEOTON: Nagy G. – Köllő, Kocsis G., Spandler – Simut (Kovács K., a szünetben), Somogyi Á., Murka (Geiger, 73.), Bedi (Rideg, 80.), Zsótér – Haraszti, Varga R. (Zimonyi, 62.). Vezetőedző: Pető Tamás

Gólszerző: Murka (0–1) a 28., Visinka (1–1) az 51. percben

MESTERMÉRLEG

Pintér Csaba: – Van bennünk némi hiányérzet, mert a lehetőségeinket tekintve közelebb álltunk a győzelemhez. Nem volt könnyű összecsapás, nagyon jó csapat ellen játszottunk, büszke vagyok a csapatomra, hogy végig kontroll alatt tudtuk tartani a meccset. Mi diktáltuk a ritmust a jó iramú mérkőzésen, nem hagytuk kibontakozni az átmenetekben a Videotont, amiben amúgy erős.

Pető Tamás: – Az egész mérkőzésen enerváltan játszottunk, nem voltunk annyira élesek, mint az elmúlt hetekben, ami a hosszú buszútnak is betudható. Nagyon kapkodtunk az egész meccsen, nem jó döntéseket hoztunk, rengeteg technikai hibát követtünk el. Teljesen kiegyenlített volt a találkozó, igazságos eredmény született. Sajnálom, hogy megszakadt a győzelmi sorozatunk, de ez betudható a játékvezetőnek is, aki megfosztott bennünket egy szabályos góltól.

SOROKSÁR SC–SZEGED-CSANÁD GROSICS AKADÉMIA 0–1 (0–1) – ÖSSZEFOGLALÓ ITT!

Budapest, Szamosi Mihály Sporttelep, 400 néző. Vezette: Nagy Róbert (Sinkovicz Dániel, Balla Levente)

SOROKSÁR: Jova L. – Könczey, Lakatos Cs., Kékesi, Horváth K. (Kokovai, 82.) – Madarász Á., Vass Á. (Korozmán, 63.) – Lukács D., Kálnoki-Kis Zs. (Kundrák, a szünetben), Bencze (Bagi, a szünetben) – Gólik (Tóth G., 82.). Vezetőedző: Korolovszky Gábor

SZEGED: Veszelinov – Sándor M., Szilágyi Z., Horváth M., Kalmár O. – Halmai (Kurdics, 90.), Zvekanov, Rabatin, Miskolczi (Bodnár B., a szünetben) – Tóth-Gábor (Novák Cs., 82.), Borvető (Vágó L., 70.). Vezetőedző: Laczkó Zsolt

Gólszerző: Vass Á. (öngól, 0–1) a 3. percben

MESTERMÉRLEG

Korolovszky Gábor: – Ma nagyon rosszul játszottunk. Nem értem, miért, az viszont biztos, hogy a Szeged jobban futballozott, mint mi. Keresem az okát, miért teljesítettünk ilyen gyengén.

Laczkó Zsolt: – Nagyon kemény és kellemetlen ellenfél volt a Soroksár, de végig kontrolláltuk a mérkőzést, a játékosok azt csinálták, amit előre elterveztünk. Sok energiát tettek bele a mérkőzésbe a fiúk, mindenki hozta, amit tud.

KARCAGI SC–BUDAFOKI MTE 3–2 (0–1) – ÖSSZEFOGLALÓ ITT!

Karcag, Liget úti Sportcentrum, 600 néző. Vezette: Móri Tamás (Halmai Kristóf, Holpár Gergely)

KARCAG: Gergely – Győri Á. (Kovalovszki, 61.), Mona, Szekszárdi T., László D. – Szűcs K. (Sághy, 61.), Hidi P. (Fekete O., a szünetben), Fábián B. (Pap Zs., a szünetben) – Sain – Kaye, Kohut (Fazekas L., 86.). Vezetőedző: Varga Attila

BMTE: Horváth A. – Selyem, Kálnoki-Kis D., Lapu – Stumpf (Rehó, 72.), Posztobányi (Bukta, 85.), Németh M. (Nándori, 66.) – Hajdú R. (Debreceni Z., 66.), Fekete M., Varga B. – Gyurkó. Vezetőedző: Nikházi Márk

Gólszerző: Stumpf (0–1) a 37., Kohut (1–1) a 81., Fekete O. (2–1) a 83., Kovalovszki (3–1) a 87., Bukta (3–2) a 90+2. percben

MESTERMÉRLEG

Varga Attila: – Nagyon nehéz mérkőzés volt, az első félidőben nem találtuk a ritmust, az ellenfél pedig rögtön az első beadásából gólt szerzett. A szünetben nyugalmat és minőséget kértem a játékosaimtól. A cseréink jól sikerültek, így a második játékrészben mindenki igazi harcosként játszott, és ennek eredményeként sikerült megfordítanunk a meccset.

Nikházi Márk: – Nagyon jól kezdtük a mérkőzést, meg is szereztük a vezetést. Az első félidőben rendben volt a játékunk, a mi akaratunk érvényesült. Aztán a második játékrészben jött egy nyolc-tíz perces rövidzárlat, ami alatt három gólt kaptunk. A srácok azonban az utolsó pillanatig mindent megtettek azért, hogy legalább egy pontot szerezzünk. Megyünk tovább, a következő meccsünket hazai pályán meg kell nyernünk.

HR-RENT KOZÁRMISLENY–BVSC-ZUGLÓ 0–3 (0–2) – ÖSSZEFOGLALÓ ITT!

Kozármisleny, 600 néző. Vezette: Farkas Tibor (Máyer Gábor, Dobos Dominik)

KOZÁRMISLENY: Lékai – Bíró M., Gajág, Horváth D., Turi – Kocsis D. – Bakó (Gazdag V., 82.), László K. (Herczeg B., a szünetben), Zamostny (Jarmeczky, 88.), Szalka (Zsóri, a szünetben) – Babinszky (Mikolay, 69.). Vezetőedző: Czuczi Mátyás

BVSC: Petroff – Babós, Vinícius, Lehoczky, Király Á. – Katona M., Csernik (Palincsár, 86.), Sarkadi (Horváth Sz., 86.), Törőcsik P. (Ominger, 70.), Dénes A. (Pekár L., 58.) – Bacsa P. (Farkas B., a szünetben). Vezetőedző: Dragan Vukmir

Gólszerző: Törőcsik P. (0–1) a 6., Törőcsik P. (0–2) a 39., Sarkadi (0–3) a 82. percben

MESTERMÉRLEG

Czuczi Mátyás: – Vállalom a felelősséget a vereségért. Az első félidőben túl nagy előnyt adtunk a vendégeknek. A fordulást követően megpróbáltunk felzárkózni, de sajnos nem sikerült.

Dragan Vukmir: – Jobban kezdtünk, mint a hazaiak, így megnyugtató előnnyel vonulhattunk pihenőre. A második játékrészben azért élesebb volt a helyzet, de a harmadik gólunkkal le tudtuk zárni a találkozót.

AQVITAL FC CSÁKVÁR–SZENTLŐRINC 2–2 (1–1) – ÖSSZEFOGLALÓ ITT!

Csákvár, Tersztyánszky Ödön Sportközpont, 300 néző. Vezette: Gaál Ákos (Ország Péter, Kulman Tamás)

CSÁKVÁR: Bozó – Orján (Lorentz, 85.), Pál B., Umathum, Tifán – Herjeczki (Ominger B., 62.), Farkas A., Somfalvi (Haragos, 62.), Mondovics (Simon A., 85.) – Bányai P., Szabó B. (Radics, 70.). Vezetőedző: Tóth Balázs

SZENTLŐRINC: Kostyák – Dinnyés, Poór, Bolla G. – Szolgai, Szilágyi Sz. (Moscoe, 62.), Rac (Nyári P., 72.), Kiss-Szemán – Czérna (Harsányi I., a szünetben), Tollár (Herczeg M., 62.), Kocsis B. (Milovanovics, 87.). Vezetőedző: Visinka Ede

Gólszerző: Farkas A. (1–0) a 12., Szolgai (1–1) a 17., Mondovics (2–1) a 68., Bolla G. (2–2) a 89. percben

MESTERMÉRLEG

Tóth Balázs: – Öt fiatallal és egy-egy húsz-, illetve huszonegy éves játékossal felállva remek első félidőt produkáltunk, de egy apró figyelmetlenség miatt mégis döntetlennel mehettünk szünetre. A fordulás után már kevesebb helyzetünk volt, de így is közel álltunk a győzelemhez. Könnyen elkerülhető gólt kaptunk a hajrában, tanulnunk kell a hibáinkból.

Visinka Ede: – Az életünkért küzdünk, így az egy pont sajnos semmire nem elég. Gyanús számomra a visszafújt gólunk, de meg kell néznem majd... Az első félidőben a Csákvár volt veszélyesebb, a másodikban a mi akaratunk érvényesült. Csapatunk erejét bizonyítja, hogy a hajrában sikerült egyenlítenünk.

Hétfőn játsszák

20.00: Mezőkövesd Zsóry FC–Vasas FC (Tv: M4 Sport)