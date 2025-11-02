Nemzeti Sportrádió

NB II: ráadásban lőtt góllal nyert a Honvéd; először kapott ki Tímárral a KTE; gálázott a Szeged

2025.11.02. 19:00
A Honvéd a Mezőkövesd elleni bajnoki és a debreceni kupasiker után ismét nyert, és átvette a vezetést a tabellán (Fotó: Erdős László/Budapest Honvéd)
Hét mérkőzést rendeztek vasárnap a labdarúgó NB II 12. fordulójában. A 13 órai találkozókon az újonc Karcag a Békéscsaba, míg az eddig sereghajtó, emberelőnybe kerülő BVSC a Szentlőrinc ellen fordított hazai pályán. 15 órától a Budafok négy gólt kapott Szegeden, és lecsúszott az utolsó helyre, a Kozármisleny pedig emberhátrányban mentett pontot a Csákvár ellen. Később a listavezető Honvéd egy 93. perces góllal csikarta ki a győzelmet Soroksáron, a Kecskemét előnyből vesztett vármegyei riválisa, a Tiszakécske otthonában – ez volt Tímár Krisztián első veresége a KTE kispadján –, az előző két meccsén tíz gólt kapó Mezőkövesd pedig három ponttal tért haza Ajkáról. Hétfőn a Vasas–Videoton összecsapással zárul a forduló.

LABDARÚGÓ NB II
12. FORDULÓ
SOROKSÁR SC–BUDAPEST HONVÉD FC 0–1 (0–0) ÖSSZEFOGLALÓ, VIDEÓ ITT!
Budapest, Szamosi Mihály Sporttelep, 600 néző. Vezette: Takács Ákos (Horváth Zoltán, Nagy Viktor)
SOROKSÁR: Radnóti – Lukács D., Lakatos Cs., Könczey, Horváth K. – Köböl, Vass Á. – Gálfi (Gágyor, 82.), Németh E. (Korozmán, 69.), Kundrák (Varga Z., 82.) – Lovrencsics B. (Tóth G., 82.). Vezetőedző: Lipcsei Péter
HONVÉD: Tujvel – Ujváry (Schön B., 76.), Szabó A., Baki, Csontos D., Csonka – Sigér Á. (Kállai K., 76.) – Varga B. (Pauljevics, 76.), Szamosi Á. (Somogyi Á., a szünetben), Zuigeber (Gyurcsó, 66.) – Kántor K. Vezetőedző: Feczkó Tamás
Gólszerző: Csontos D. (0–1) a 90+3. percben
MESTERMÉRLEG
Lipcsei Péter: – Jó mérkőzést játszottunk, és az egészben az a rossz, hogy a kilencvenharmadik percben nyilván nem szabad gólt kapni. 
Feczkó Tamás: – Pont ilyen mérkőzésre számítottam, csak abban bíztam, hogy hamarabb is el tudjuk dönteni a mérkőzést. Nagyon nehéz volt, de rúgtunk két kapufát, és egyszer a gólvonalról mentettek a hazaiak. Azt hiszem, a sors igazságtalansága lett volna, ha nem nyerjük meg a találkozót.

TISZAKÉCSKEI LC–KECSKEMÉTI TE 2–1 (1–1)ÖSSZEFOGLALÓ ITT!
Tiszakécske, Városi Sportcentrum, 1500 néző. Vezette: Jakab Árpád (Vad Anita, Dobos Dominik) 
TISZAKÉCSKE: Prokop – Balázs B. (Takács Zs., 63.), Visinka, Varga J., Grünvald – Bódi, Horváth E. (Csáki, 86.), Zámbó (Vukk, 86.), Terbe (Géringer, 61.) – Pataki B., Takács T. Vezetőedző: Pintér Csaba
KTE: Varga B. – Szabó A., Belényesi, Szojma (Debreceni Á., a szünetben) – Győrfi, Derekas, Bocskay, Eördögh (Bolyki, 81.) – Beke (Bolgár, a szünetben), Kovács B. (Czékus, 62.) – Pálinkás. Vezetőedző: Tímár Krisztián
Gólszerző: Eördögh (0–1) a 13., Balázs B. (1–1) a 33., Takács T. (2–1) a 70. percben
MESTERMÉRLEG
Pintér Csaba: – Nagyon jó hangulatú, tipikus derbimérkőzés volt, amiből mi jöttünk ki győztesen. Taktikusan játszottunk, az első negyedórában megkaptuk a szokásos gólunkat, de utána rögzített helyzetből tudtunk egyenlíteni. Amit kértünk a fiúktól, az működött, és a második félidőben sikerült a győztes találatot is bevinni. Kellett szerencse is, de megdolgoztunk érte – büszke vagyok az egész csapatra.
Tímár Krisztián: – Nem kezdtük rosszul a mérkőzést, sikerült a vezetést is megszerezni, de utána kijött, hogy ezúttal tompábbak voltunk, így több párharcot nyert a Tiszakécske. Úgy érzem, ikszes mérkőzés volt, ahol a rögzített helyzetek döntőnek bizonyultak. Az a csapat veszített, amelyik gyengébben védekezte le a szögleteket, ez megpecsételte a sorsunkat.

SZEGED-CSANÁD GROSICS AKADÉMIA–BUDAFOKI MTE 4–0 (2–0) ÖSSZEFOGLALÓ ITT!
Szeged, Szent Gellért Fórum, 803 néző. Vezette: Iványi Gábor (László István, Sinkovicz Dániel)
SZEGED: Veszelinov – Sándor M., Szilágyi Z., Tóth B., Pejovics (Kurdics, 80.), Kalmár O. – Márkvárt (Vágó L., 36.), Rabatin, Suljic (Holman, 60.), Miskolczi (Kun, 80.) – Borvető. Vezetőedző: Aczél Zoltán
BUDAFOK: Ecseri – Bukta, Horgosi, Nándori (Rehó, a szünetben), Lapu (Kazmouz, 71.) – Németh M., Varga B., Stumpf, Posztobányi – Vasvári (Gyurkó, a szünetben; Kovács D., 65.), Hajdú R. (Szőke, 77.). Vezetőedző: Mészöly Géza
Gólszerző: Rabatin (1–0) a 23., Miskolczi (2–0) a 25., Borvető (3–0) a 65., Szilágyi Z. (4–0) a 70. percben 
MESTERMÉRLEG
Aczél Zoltán: – A csapat minden tagja dicséretet érdemel. A siker nem volt annyira könnyű, mint amit az eredmény mutat. Az elején nem koncentráltunk, de jókor szereztük az első két gólt. Sajnálom Márkvárt sérülését, látszódik, miért ő a kapitányunk. A lecserélése után rendeztük a sorokat, és később megint uralni tudtuk a mérkőzést. Három meccset játszottunk bő egy hét alatt, utaztunk 1200 kilométert, így a végén már nem igazán akartunk futballozni.
Mészöly Géza: – Az első huszonöt percben olyan futballt mutattunk, amely révén gólt szerezhettünk volna, erre meg is volt az esélyünk. A mérkőzés fordulópontjai alakulhattak volna másképpen is, de ezekből a Szeged jött ki jobban. A kétperces rövidzárlat két kapott gólt hozott, majd hiába bíztam nagyon a cserékben, ez sem alakult jól, a Szeged pedig kihasználta a két további lehetőségét.

KARCAGI SC–BÉKÉSCSABA 1912 ELŐRE 4–2 (0–1) ÖSSZEFOGLALÓ ITT!
Karcag, Liget úti Sportcentrum, 860 néző. Vezette: Szigetvári Márk (Punyi Gyula, Szilágyi Norbert)
KARCAG: Engedi – Kovalovszki, Szekszárdi T., Fazekas L., Szűcs K. – Fábián (Kohut, a szünetben), Györgye (László D., a szünetben), Pap Zs., Székely D. (Sághy, 71.), Girsik Á. (Tarcsi, 88.) – Sain (Vida M., 82.). Vezetőedző: Varga Attila 
BÉKÉSCSABA: Takács J. – Szabó B., Hodonicki, Kuzma, Kotula (Harsányi I., 71.) – Balla K. (Igricz, 88.), Pelles (Daru, 63.), Zsolnai, Csató (Kovács G., 63.) – Borsos (Sármány, 71.), Kóródi. Vezetőedző: Csató Sándor
Gólszerző: Csató (0–1) a 35., Kovalovszki (1–1) a 49., Székely D. (2–1) az 58., Kohut (3–1) a 67., László D. (4–1) a 78., Harsányi I. (4–2) a 87. percben 
MESTERMÉRLEG
Varga Attila – Nagyon komoly munkát tettek bele a játékosaim ebbe a sikerbe. Nem volt könnyű meccs, hiszen jól felkészült ellenféllel találkoztunk. A cserék kiválóan sültek el a félidőben, így új energiák kerültek a pályára. Van még min javítanunk, de a második játékrészben mutatott teljesítményünk alapján jó úton járunk, és teljesen megérdemelten nyertük meg a mérkőzést.
Csató Sándor: – A Karcag a második félidőben teljesen más arcát mutatta, mint az elsőben, de sajnos mi is. Számos olyan játékosunk volt, akikről tudtuk, hogy nem fogják tudni végigjátszani a mérkőzést. Sajnos egy idő után teljesen szétestünk, így a házigazda megérdemelten tartotta otthon a három pontot.

FC AJKA–MEZŐKÖVESD ZSÓRY FC 1–2 (0–2) – ÖSSZEFOGLALÓ, VIDEÓ ITT!
Ajka, Városi Sportcentrum, 500 néző. Vezette: Bana Gergely (Máyer Gábor, Tóth Csaba János)
AJKA: Szabados – Bacsa B. (Csörnyei, a szünetben), Tar, Kenderes – Kovács N., Sejben (Lakatos M., 82.), Csizmadia Z. (Doncsecz, a szünetben), Tóth G., Garai – Kirchner (Szabó M., a szünetben), Cipf (Csóka, 74.). Vezetőedző: Csábi József
MEZŐKÖVESD: Deczki – Csirmaz, Varjas Z., Keresztes B. (Zachán, 74.), Ternován – Csatári (Zvekanov, 82.) – Pintér Á. (Bartusz, 74.), Vidnyánszky, Bertus (Lőrinczy, 90.), Vörös (Kovalenko, 74.) – Szalai J. Vezetőedző: Csertői Aurél
Gólszerző: Szalai J. (0–1) a 13., Vidnyánszky (0–2) a 25., Tóth G. (1–2) a 86. percben
MESTERMÉRLEG
Csábi József: – Be lehetne vágni a múlt hétvégi nyilatkozatomat, mert ugyanazt tudom mondani. Jól kezdtük a mérkőzést, de az első adandó alkalommal, amikor az ellenfél eljutott a kapunkig, egy könnyű góllal máris vezetést szerzett, és ezután elbizonytalanodtunk. A szünetben változtattunk, nagy akarással, sok melót belerakva magas iramot diktáltunk, és össze is jött a szépítés, de nekem is el kell gondolkodnom, hogy miért csak a mérkőzés végén tudunk jól játszani.
Csertői Aurél: – Az első félidőben eldőlt a meccs, nagyon jól játszottunk, és máris kettő nullra vezettünk. A végén nem vállaltunk nagy rizikót, kicsit magunkra is húztuk az ellenfelet, és többet koncentráltunk a védekezésre, amit feljebb kellett volna tolnunk. A hazaiak egy lapra tettek fel mindent, és végül gólt is rúgtak, de úgy gondolom, megérdemelten nyertük meg a mérkőzést.

HR-RENT KOZÁRMISLENY–AQVITAL FC CSÁKVÁR 2–2 (1–0)ÖSSZEFOGLALÓ ITT!
Kozármisleny, 600 néző. Vezette: Molnár Attila (Garai Péter, Mohos Milán)
KOZÁRMISLENY: Lékai – Bíró M., Vajda R., Horváth D., Turi – Kozics, Kocsis D. – Babinszky (Pesti, 81.), Bakó, Máté Cs. – Jelena (Kócs-Washburn, 68.). Vezetőedző: Pinezits Máté
CSÁKVÁR: Lehoczki – Lorentz, Pál B., Umathum, Helembai (Karacs, 90+1.) – Farkas A., Radics (Szalai P., 59.), Magyar Zs. (Szakály D., 90+1.) – Mondovics (Ominger, 79.), Bányai P., Szabó B. (Simon A., 59.). Vezetőedző: Tóth Balázs
Gólszerző: Jelena (1–0) a 10., Magyar Zs. (1–1) a 63., Magyar Zs. (11-esből, 1–2) a 68., Kozics (11-esből, 2–2) a 76. percben
Kiállítva: Bíró M. az 51. percben
MESTERMÉRLEG
Pinezits Máté: – Két részre kell bontani a találkozót: a kiállítás előttire és az azt követő eseményekre. Amikor megfogyatkoztunk, mentálisan jól reagált a csapat, volt tartása. 
Tóth Balázs: – Lehet némi hiányérzetünk, mert amikor fordítottunk, eldönthettük volna a találkozót.

BVSC-ZUGLÓ–SZENTLŐRINC 2–1 (0–1) – ÖSSZEFOGLALÓ ITT!
Budapest, Szőnyi út, 344 néző. Vezette: Papp Ádám (Berényi Ákos, Balla Levente)
BVSC: Megyeri G. (Petroff, a szünetben) – Sarkadi (Szilágyi M., 77.), Benkő-Bíró, Vinícius, Király Á., Dénes A. – Tóth K. – Palincsár, Csernik (Kelemen P., 64.) – Pekár L. (Farkas B., 89.), Horváth Sz. (Bacsa P., a szünetben). Vezetőedző: Dragan Vukmir
SZENTLŐRINC: Gyurján – Czérna, Szivacski, Poór, Kiss-Szemán – Décsy, Szolgai – Sámson (Ambach, 62.), Nyári (Herczeg, 82.), Nagy R. (Kesztyűs M., 73.) – Tóth-Gábor. Vezetőedző: Waltner Róbert
Gólszerző: Nagy R. (0–1) a 11., Dénes A. (1–1) a 76., Bacsa P. (2–1) a 78. percben
Kiállítva: Décsy a 68. percben
MESTERMÉRLEG
Dragan Vukmir: – Nagy szükségünk volt a három pontra. Bíztunk a győzelemben, tettünk is érte, ennek köszönhető, hogy megfordítottuk a mérkőzést. Van még mit javítani a játékunkon, de örülök a győzelemnek.
Waltner Róbert: – Szerintem jogtalan volt a kiállítás. Addig uraltuk a mérkőzést, jobban játszottunk, mint ellenfelünk, de utána rövid időn belül kaptunk két gólt. Mindent megtettek a játékosaim, szomorú vagyok a vereség miatt.

HÉTFŐ
20.00: Vasas FC–Videoton FC Fehérvár (Tv: M4 Sport)

   
A BAJNOKSÁG ÁLLÁSAMGyDVL–KGkP
  1. Budapest Honvéd1281326–12+1425
  2. Vasas FC1172219–12+723
  3. Mezőkövesd1272321–16+523
  4. Szeged-Csanád GA1263317–10+721
  5. Karcagi SC1263316–16021
  6. Kecskeméti TE1262419–15+420
  7. Csákvár1255218–11+720
  8. Tiszakécske1243514–21–715
  9. Kozármisleny1235412–17–514
10. Videoton FC Fehérvár1134413–13013
11. Soroksár SC1133516–19–312
12. BVSC-Zugló1232711–13–211
13. Békéscsaba1225516–21–511
14. FC Ajka123188–17–910
15. Szentlőrinc1224614–17–310
16. Budafoki MTE112367–17–109

 

 

