Hazai pályán remeklő újonc, sokszor pontokat hullajtó Szeged – ez történt ősszel az NB II-ben, 2. rész

Nem zárt túl jó őszt a HR-RENT KOZÁRMISLENY (10. hely), bár a szezon vége jobban sikerült a csapatnak. Az előző idénybeli negyedik hely után távozott az együttes gólvágója, a legutóbbi két évad alatt 35 bajnoki találatot jegyző Kirchner Krisztián, és várható volt, hogy a hiánya megérződik majd. Az első négy fordulóban két pontot szereztek a baranyaiak, majd 54 éves korában elhunyt a klub elnöke, Feleki Attila, ami érezhetően – és érthetően – megviselte a játékosokat, ez pedig kihatott a teljesítményükre is. A hetedik mérkőzésen született meg a kék-fehérek első győzelme, de még kilenc kör után – hét ponttal – így is az utolsó helyen álltak. Ekkor következett a Honvéd elleni bravúr (2–1), és az ősz hátralevő részében már csak egyszer kapott ki a csapat, amely fel tudott mutatni egy hatmeccses veretlenségi sorozatot is, ezzel felkapaszkodott a 10. helyig. Azért az még nem biztos, hogy nyugodalmas tavasz vár a Pinezits Máté irányította kozármislenyiekre, ez azon is múlik, hogy a gólszerzés terén sikerül-e előrelépniük, mert a 15 összecsapáson elért 16 találat nem annyira acélos. Ha a támadójátékon tudnak javítani, akkor a középmezőny eleje elérhető lehet a május közepén záruló idényben.

Az ősz második fele már jobban sikerült Kozármislenyben, azzal elégedett lehet Pinezits Máté (Fotó: Kozármisleny FC/Facebook)

Edzőváltáson is átesett ősszel az FC AJKA (9.), amely úgy tűnik, kimászott a gödörből a szezon végére. Nem rajtolt rosszul a csapat, négy kör után hét pontja volt, megverte a Budapest Honvédot is (1–0). Ezt sorozatban három zakó követte, majd ugyan a Békéscsabát sikerült megverni, a Karcag elleni hazai vereség (0–1) után elfogyott a türelem, a klub október elején közös megegyezéssel szerződést bontott a Horváth András, Gaál Bálint edzőpárossal – a zöld-fehérek egyébként a 8. helyen álltak ekkor, igaz, csak három pontra voltak a kiesőzónától. A kispadra az egyszeres szövetségi kapitány, Csábi József érkezett, ám a negatív spirálból jó ideig ő sem tudta kirángatni a csapatot, három vereséggel kezdett a bajnokságban, ami azt jelentette, hogy a bakonyiak az előző nyolc mérkőzésükből hetet elveszítettek. A 13. fordulóban viszont átszakadt a gát, sikerült legyőzni a Soroksárt (2–1), majd a Szeged és a Vasas ellen is nyerni tudtak (egyaránt 1–0). A utolsó három találkozón csak egyszer kapitulált az Ajka, tehát a védelem összeállt, viszont a tavaszi jó szerepléshez a támadójátékon mindenképp javítani kell, mert az őszi 12 szerzett gól rendkívül kevés – holtversenyben ez a legrosszabb mutató a mezőnyben –, ennél alighanem hatékonyabbnak kell lenni elöl a biztos bennmaradáshoz.

A SZEGED A LEGSPORTSZERŰBB,

A KARCAG TELJESÍTETT LEGINKÁBB ERŐN FELÜL A bajnokságban eddig az újoncként 6. pozíciót elfoglaló Karcag teljesített a leginkább erőn felül, hiszen kilenc hellyel áll előrébb, mint amire a Transfermarkt labdarúgópiaci portál szerint a játékoskeretének értéke alapján predesztinálná. Nyolc pozícióval áll előrébb a szintén az NB III-ból felkerülve a 8. helyen telelő Tiszakécske, valamint az őszt harmadikként záró Csákvár. Zsinórban a legtöbb vereséget az Ajka szenvedte el, amely a 9. és a 12. forduló között egymás után négyszer kapott ki, majd a Soroksár ellen nyerni tudott (2–1). Az első félidei táblázaton a Tiszakécske az utolsó mindössze 9 ponttal, mi több, az alföldi csapat saját közönsége előtt még egyszer sem állt nyerésre a második játékrész megkezdésekor. A Transfermarkt fair play listájának élén most a Szeged-Csanád Grosics Akadémia áll 29 sárgával, amely átlagban még a meccsenkénti kettő lapot sem éri el. P. Gy.

A TISZAKÉCSKEI LC (8.) papíron már a felsőházhoz tartozik, ami igen jó eredmény ahhoz képest, hogy többször épphogy a vonal fölött állt a csapat. Az újonc bár Balogh Pállal jutott fel a harmadosztályból, nyáron már Pintér Csaba irányított, akivel a kispadon öt pont jött össze az első három fordulóban. Nehezebb időszak következett ezt követően, ugyanis öt bajnokin négy vereség csúszott be, közte egy Szeged elleni 1–4 és egy 5–0-s verés a Videoton otthonában. Az ősz második fele már jobban alakult, ami a Honvéd vendégeként elért 1–1-gyel kezdődött, majd az utolsó hat körben három győzelem, két döntetlen és egy vereség volt a mérleg. A Tisza-partiaknak egyébként úgy tűnik, bejött a „kazincbarcikai kontingens” szerződtetése, mivel a Bódi Ádám, Lucas, Myke Ramos, Varga József négyes ősszel 10 gólt és 12 gólpasszt termelt a bajnokságban, és akkor még a védőmunkáról nem is beszéltünk. Ha a rutinos játékosok tavasszal is húzóemberek tudnak lenni, akkor minden esély megvan a biztos bennmaradás kiharcolására.

Egy hullámvölgyet leszámítva nem szerepelt rosszul a Tiszakécske ősszel, ebben nagy szerepe volt Bódi Ádámnak (középen, fent) és Varga Józsefnek (jobbra) is (Fotó: tiszakecskefoci.hu)

A SZEGED-CSANÁD GROSICS AKADÉMIA (7.) idén is úgy vágott neki a bajnokságnak, hogy versenyben akar lenni a feljutásért, ehhez képest annyira jól nem áll a tabellán. Bár a lemaradása nem óriási, valahogy mindig akkor csúsztak be rossz eredmények, amikor a csapat tapadhatott volna a feljutó helyen állókra – ezt Aczél Zoltán vezetőedző is többször felemlegette a mérkőzések utáni értékeléseiben. A Tisza-partiak az első öt fordulóban veretlenek maradtak, és az idényben egyedül ekkor álltak második helyen, mivel utána két vereség következett, ráadásul az egyik a Soroksár elleni hazai 0–3 volt. Tíz kör után megint ott volt a kék-feketék előtt a lehetőség, hogy fellépjenek a második helyre, ám kikaptak 1–0-ra a Videotonnál, majd az utolsó három mérkőzésen elhullajtottak még hét pontot, így hat pont a lemaradásuk a második Vasas mögött. Hiába nem rossz eredmény a Szegedtől, hogy az ősz folyamán nem kapott ki az első négy helyezettől (három iksz mellett a Kecskemétet megverte), ha három vereséget is alsóházi csapattal szemben gyűjtött be. Főleg idegenben nem megy a csapatnak, hét meccsen csak egyszer tudott nyerni, négyszer döntetlent játszott, így nem csoda, hogy nem áll előkelőbb helyen a táblázaton. Hiába jó a védelem (a 12 kapott gól a legkevesebb a mezőnyben), elöl vannak problémák, pedig a Novák Csanád, Borvető Áron kettős 12 gólt (7+5) termelt – beszédes, hogy az együttes csak akkor tudott nyerni, amikor legalább egyikük betalált. Még semmi sincs veszve, ha ezen tud javítani a Szeged, tavasszal ott lehet a feljutásért folyó versenyfutás résztvevői között, de a Honvéd, Vasas, Kecskemét hármas dolgába nem lesz könnyű beleszólnia.

Remek őszt zárt a KARCAGI SC (6.), szinte végig kiegyensúlyozott teljesítményt nyújtott. Az újonc – amely nyáron 18 év után tért vissza a másodosztályba – bár mezőkövesdi vereséggel kezdett, utána hat meccsen át nem kapott ki, és a folytatásban is végig az 5. és 7. hely között mozgott a tabellán. A Varga Attila által irányított nagykunsági csapat elsősorban kiváló hazai teljesítményének köszönheti ezt az őszi szereplést, hiszen az első öt mérkőzését megnyerte otthon, és csak azért nem maradt hibátlan a saját stadionjában, mert az utolsó fordulóban 1–1-et játszott a Kozármislennyel. Idegenben inkább a döntetlenek domináltak (kilenc találkozón öt iksz), s egyedül Ajkán sikerült nyerni (1–0), tehát a vendégmérlegen még bőven lehet javítani tavasszal. Bár a gólszerzéssel nem állt hadilábon az együttes, egy kapu előtt hatékony csatár még elférne a keretben, ugyanis a házi góllövőlista úgy néz ki, hogy ketten (Kovalovszki Máté, Pap Zsolt) háromszor, négyen pedig (Girsik Áron, Shedrach Kaye, Kohut Máté, László Dávid) kétszer találtak be, tehát alaposan megoszlottak a gólok a csapaton belül. Mindenesetre kiesési gondjai már aligha lesznek a Karcagnak, és újoncként ez a legfontosabb, de minden esély megvan arra is, hogy sikerüljön megragadnia a felsőházban.