Nemzeti Sportrádió

Hazai pályán remeklő újonc, sokszor pontokat hullajtó Szeged – ez történt ősszel az NB II-ben, 2. rész

VARGA BALÁZSVARGA BALÁZS
Vágólapra másolva!
2025.12.11. 16:21
null
Aczél Zoltán irányításával alapvetően nem szerepel rosszul a Szeged, de rendre becsúsznak gyengébb eredmények (Fotó: Szeged-Csanád Grosics Akadémia/Facebook)
Címkék
értékelés NB II Szeged Ajka Karcag Tiszakécske Kozármisleny labdarúgó NB II Szeged-Csanád GA Szeged-Csanád Grosics Akadémia szezonértékelő
Háromrészes sorozatban értékeljük a 2025–2026-os NB II-es bajnokság őszi szezonját. Második cikkünkben a középmezőny csapatai kerülnek górcső alá – a többség örülhet, hogy jelen állás szerint nincsenek kiesési gondjai, Szegeden viszont ismét bosszankodhatnak, hogy nem áll előkelőbb helyen az együttes a tabellán.

Nem zárt túl jó őszt a HR-RENT KOZÁRMISLENY (10. hely), bár a szezon vége jobban sikerült a csapatnak. Az előző idénybeli negyedik hely után távozott az együttes gólvágója, a legutóbbi két évad alatt 35 bajnoki találatot jegyző Kirchner Krisztián, és várható volt, hogy a hiánya megérződik majd. Az első négy fordulóban két pontot szereztek a baranyaiak, majd 54 éves korában elhunyt a klub elnöke, Feleki Attila, ami érezhetően – és érthetően – megviselte a játékosokat, ez pedig kihatott a teljesítményükre is. A hetedik mérkőzésen született meg a kék-fehérek első győzelme, de még kilenc kör után – hét ponttal – így is az utolsó helyen álltak. Ekkor következett a Honvéd elleni bravúr (2–1), és az ősz hátralevő részében már csak egyszer kapott ki a csapat, amely fel tudott mutatni egy hatmeccses veretlenségi sorozatot is, ezzel felkapaszkodott a 10. helyig. Azért az még nem biztos, hogy nyugodalmas tavasz vár a Pinezits Máté irányította kozármislenyiekre, ez azon is múlik, hogy a gólszerzés terén sikerül-e előrelépniük, mert a 15 összecsapáson elért 16 találat nem annyira acélos. Ha a támadójátékon tudnak javítani, akkor a középmezőny eleje elérhető lehet a május közepén záruló idényben.

Az ősz második fele már jobban sikerült Kozármislenyben, azzal elégedett lehet Pinezits Máté (Fotó: Kozármisleny FC/Facebook)

Edzőváltáson is átesett ősszel az FC AJKA (9.), amely úgy tűnik, kimászott a gödörből a szezon végére. Nem rajtolt rosszul a csapat, négy kör után hét pontja volt, megverte a Budapest Honvédot is (1–0). Ezt sorozatban három zakó követte, majd ugyan a Békéscsabát sikerült megverni, a Karcag elleni hazai vereség (0–1) után elfogyott a türelem, a klub október elején közös megegyezéssel szerződést bontott a Horváth András, Gaál Bálint edzőpárossal – a zöld-fehérek egyébként a 8. helyen álltak ekkor, igaz, csak három pontra voltak a kiesőzónától. A kispadra az egyszeres szövetségi kapitány, Csábi József érkezett, ám a negatív spirálból jó ideig ő sem tudta kirángatni a csapatot, három vereséggel kezdett a bajnokságban, ami azt jelentette, hogy a bakonyiak az előző nyolc mérkőzésükből hetet elveszítettek. A 13. fordulóban viszont átszakadt a gát, sikerült legyőzni a Soroksárt (2–1), majd a Szeged és a Vasas ellen is nyerni tudtak (egyaránt 1–0). A utolsó három találkozón csak egyszer kapitulált az Ajka, tehát a védelem összeállt, viszont a tavaszi jó szerepléshez a támadójátékon mindenképp javítani kell, mert az őszi 12 szerzett gól rendkívül kevés – holtversenyben ez a legrosszabb mutató a mezőnyben –, ennél alighanem hatékonyabbnak kell lenni elöl a biztos bennmaradáshoz.

A SZEGED A LEGSPORTSZERŰBB,
A KARCAG TELJESÍTETT LEGINKÁBB ERŐN FELÜL

A bajnokságban eddig az újoncként 6. pozíciót elfoglaló Karcag teljesített a leginkább erőn felül, hiszen kilenc hellyel áll előrébb, mint amire a Transfermarkt labdarúgópiaci portál szerint a játékoskeretének értéke alapján predesztinálná. Nyolc pozícióval áll előrébb a szintén az NB III-ból felkerülve a 8. helyen telelő Tiszakécske, valamint az őszt harmadikként záró Csákvár.

Zsinórban a legtöbb vereséget az Ajka szenvedte el, amely a 9. és a 12. forduló között egymás után négyszer kapott ki, majd a Soroksár ellen nyerni tudott (2–1). 

Az első félidei táblázaton a Tiszakécske az utolsó mindössze 9 ponttal, mi több, az alföldi csapat saját közönsége előtt még egyszer sem állt nyerésre a második játékrész megkezdésekor. 

A Transfermarkt fair play listájának élén most a Szeged-Csanád Grosics Akadémia áll 29 sárgával, amely átlagban még a meccsenkénti kettő lapot sem éri el.

P. Gy.

A TISZAKÉCSKEI LC (8.) papíron már a felsőházhoz tartozik, ami igen jó eredmény ahhoz képest, hogy többször épphogy a vonal fölött állt a csapat. Az újonc bár Balogh Pállal jutott fel a harmadosztályból, nyáron már Pintér Csaba irányított, akivel a kispadon öt pont jött össze az első három fordulóban. Nehezebb időszak következett ezt követően, ugyanis öt bajnokin négy vereség csúszott be, közte egy Szeged elleni 1–4 és egy 5–0-s verés a Videoton otthonában. Az ősz második fele már jobban alakult, ami a Honvéd vendégeként elért 1–1-gyel kezdődött, majd az utolsó hat körben három győzelem, két döntetlen és egy vereség volt a mérleg. A Tisza-partiaknak egyébként úgy tűnik, bejött a „kazincbarcikai kontingens” szerződtetése, mivel a Bódi Ádám, Lucas, Myke Ramos, Varga József négyes ősszel 10 gólt és 12 gólpasszt termelt a bajnokságban, és akkor még a védőmunkáról nem is beszéltünk. Ha a rutinos játékosok tavasszal is húzóemberek tudnak lenni, akkor minden esély megvan a biztos bennmaradás kiharcolására.

Egy hullámvölgyet leszámítva nem szerepelt rosszul a Tiszakécske ősszel, ebben nagy szerepe volt Bódi Ádámnak (középen, fent) és Varga Józsefnek (jobbra) is (Fotó: tiszakecskefoci.hu)

A SZEGED-CSANÁD GROSICS AKADÉMIA (7.) idén is úgy vágott neki a bajnokságnak, hogy versenyben akar lenni a feljutásért, ehhez képest annyira jól nem áll a tabellán. Bár a lemaradása nem óriási, valahogy mindig akkor csúsztak be rossz eredmények, amikor a csapat tapadhatott volna a feljutó helyen állókra – ezt Aczél Zoltán vezetőedző is többször felemlegette a mérkőzések utáni értékeléseiben. A Tisza-partiak az első öt fordulóban veretlenek maradtak, és az idényben egyedül ekkor álltak második helyen, mivel utána két vereség következett, ráadásul az egyik a Soroksár elleni hazai 0–3 volt. Tíz kör után megint ott volt a kék-feketék előtt a lehetőség, hogy fellépjenek a második helyre, ám kikaptak 1–0-ra a Videotonnál, majd az utolsó három mérkőzésen elhullajtottak még hét pontot, így hat pont a lemaradásuk a második Vasas mögött. Hiába nem rossz eredmény a Szegedtől, hogy az ősz folyamán nem kapott ki az első négy helyezettől (három iksz mellett a Kecskemétet megverte), ha három vereséget is alsóházi csapattal szemben gyűjtött be. Főleg idegenben nem megy a csapatnak, hét meccsen csak egyszer tudott nyerni, négyszer döntetlent játszott, így nem csoda, hogy nem áll előkelőbb helyen a táblázaton. Hiába jó a védelem (a 12 kapott gól a legkevesebb a mezőnyben), elöl vannak problémák, pedig a Novák Csanád, Borvető Áron kettős 12 gólt (7+5) termelt – beszédes, hogy az együttes csak akkor tudott nyerni, amikor legalább egyikük betalált. Még semmi sincs veszve, ha ezen tud javítani a Szeged, tavasszal ott lehet a feljutásért folyó versenyfutás résztvevői között, de a Honvéd, Vasas, Kecskemét hármas dolgába nem lesz könnyű beleszólnia.

Remek őszt zárt a KARCAGI SC (6.), szinte végig kiegyensúlyozott teljesítményt nyújtott. Az újonc – amely nyáron 18 év után tért vissza a másodosztályba – bár mezőkövesdi vereséggel kezdett, utána hat meccsen át nem kapott ki, és a folytatásban is végig az 5. és 7. hely között mozgott a tabellán. A Varga Attila által irányított nagykunsági csapat elsősorban kiváló hazai teljesítményének köszönheti ezt az őszi szereplést, hiszen az első öt mérkőzését megnyerte otthon, és csak azért nem maradt hibátlan a saját stadionjában, mert az utolsó fordulóban 1–1-et játszott a Kozármislennyel. Idegenben inkább a döntetlenek domináltak (kilenc találkozón öt iksz), s egyedül Ajkán sikerült nyerni (1–0), tehát a vendégmérlegen még bőven lehet javítani tavasszal. Bár a gólszerzéssel nem állt hadilábon az együttes, egy kapu előtt hatékony csatár még elférne a keretben, ugyanis a házi góllövőlista úgy néz ki, hogy ketten (Kovalovszki Máté, Pap Zsolt) háromszor, négyen pedig (Girsik Áron, Shedrach Kaye, Kohut Máté, László Dávid) kétszer találtak be, tehát alaposan megoszlottak a gólok a csapaton belül. Mindenesetre kiesési gondjai már aligha lesznek a Karcagnak, és újoncként ez a legfontosabb, de minden esély megvan arra is, hogy sikerüljön megragadnia a felsőházban.

Igazi oroszlánbarlanggá vált a Karcag stadionja, remekelt hazai pályán az újonc (Fotó: Karcagi Sport Egyesület - KSE/Facebook)
Labdarúgó NB II
2025.12.09. 18:06

Az edzőváltás sem segített a Vidin, hiányoznak a gólok Budafokon és Zuglóban – ez történt ősszel az NB II-ben, 1. rész

Kieső helyen zárta az évet a Szentlőrinc és a Békéscsaba, három fővárosi csapat is gyengén teljesített.
   
A BAJNOKSÁG ÁLLÁSA

M

Gy

D

V

L–K  

Gk

P

  1. Budapest Honvéd

15

10

2

3

31–13

+18

32

  2. Vasas FC

15

9

2

4

25–15

+10

29

  3. Kecskeméti TE

15

8

3

4

25–17

+8

27

  4. Csákvár

15

7

6

2

22–13

+9

27

  5. Mezőkövesd

15

7

4

4

23–19

+4

25

  6. Karcagi SC

15

6

6

3

19–19

0

24

  7. Szeged-Csanád GA

15

6

5

4

18–12

+6

23

  8. Tiszakécske

15

5

5

5

19–23

–4

20

  9. FC Ajka

15

6

1

8

12–18

–6

19

10. Kozármisleny

15

4

6

5

16–21

–5

18

11. Videoton FCF

15

3

6

6

15–18

–3

15

12. BVSC-Zugló

15

4

2

9

12–18

–6

14

13. Budafoki MTE

15

3

5

7

13–24

–11

14

14. Soroksár SC

15

3

4

8

20–26

–6

13

15. Szentlőrinc

15

2

7

6

16–19

–3

13

16. Békéscsaba

15

2

6

7

16–27

–11

12

 

 

értékelés NB II Szeged Ajka Karcag Tiszakécske Kozármisleny labdarúgó NB II Szeged-Csanád GA Szeged-Csanád Grosics Akadémia szezonértékelő
Legfrissebb hírek

„Nemzetközi érdeklődés is mutatkozik” – üzent a Vidi kapcsán Székesfehérvár polgármestere

Labdarúgó NB II
Tegnap, 14:39

Edzőváltás Soroksáron, Lipcsei Péter új feladatot kap a Ferencvárosnál

Labdarúgó NB II
2025.12.09. 19:59

Az edzőváltás sem segített a Vidin, hiányoznak a gólok Budafokon és Zuglóban – ez történt ősszel az NB II-ben, 1. rész

Labdarúgó NB II
2025.12.09. 18:06

Élüzemből álomgyár – Jakus Barnabás publicisztikája

Labdarúgó NB II
2025.12.08. 22:52

Férfi kézi NB I: könnyedén nyert a Veszprém és a Szeged

Kézilabda
2025.12.07. 20:10

A Szeged szerződést hosszabbított Szilágyi Benjáminnal

Kézilabda
2025.12.06. 15:12

Ősszel újra robog a Loki – de tavasszal hol áll meg?

Labdarúgó NB I
2025.12.05. 13:01

Pontelőnnyel telel az élen a Honvéd; kikapott, de így is második helyen a Vasas – ez történt az NB II-ben

Labdarúgó NB II
2025.11.30. 19:05
Ezek is érdekelhetik