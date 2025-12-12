Szerződést bontott támadójával a Videoton

A klub közös megegyezéssel szerződést bontott a csapathoz nyáron érkező, akkor egy évre aláíró támadóval, Bobál Gergellyel – közölte honlapján a Videoton.

A 30 éves támadó – aki korábban játszott a Honvédban, Gyirmóton, Zalaegerszegen, Csákváron, a Vasasban, Mezőkövesden, Ajkán, külföldön pedig a német Wolfsburg II-ben és a portugál Nacionalban – az őszi szezonban az NB II-ben kezdőként háromszor, csereként négyszer lépett pályára, míg a Mol Magyar Kupában kétszer állt be a kispadról, egy gólt szerzett.