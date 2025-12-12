Nemzeti Sportrádió

Szerződést bontott támadójával a Videoton

VARGA BALÁZSVARGA BALÁZS
Vágólapra másolva!
2025.12.12. 16:56
null
Bobál Gergely (jobbra) tavasszal már nem a Videotonban futballozik majd (Fotó: vidi.hu)
Címkék
NB II Videoton FC Fehérvár labdarúgó NB II Videoton Bobál Gergely
Közös megegyezéssel távozik a labdarúgó NB II-ben szereplő Videoton FC Fehérvártól Bobál Gergely.

A klub közös megegyezéssel szerződést bontott a csapathoz nyáron érkező, akkor egy évre aláíró támadóval, Bobál Gergellyel – közölte honlapján a Videoton.

A 30 éves támadó – aki korábban játszott a Honvédban, Gyirmóton, Zalaegerszegen, Csákváron, a Vasasban, Mezőkövesden, Ajkán, külföldön pedig a német Wolfsburg II-ben és a portugál Nacionalban – az őszi szezonban az NB II-ben kezdőként háromszor, csereként négyszer lépett pályára, míg a Mol Magyar Kupában kétszer állt be a kispadról, egy gólt szerzett.

 

NB II Videoton FC Fehérvár labdarúgó NB II Videoton Bobál Gergely
Legfrissebb hírek

Hazai pályán remeklő újonc, sokszor pontokat hullajtó Szeged – ez történt ősszel az NB II-ben, 2. rész

Labdarúgó NB II
Tegnap, 16:21

„Nemzetközi érdeklődés is mutatkozik” – üzent a Vidi kapcsán Székesfehérvár polgármestere

Labdarúgó NB II
2025.12.10. 14:39

Edzőváltás Soroksáron, Lipcsei Péter új feladatot kap a Ferencvárosnál

Labdarúgó NB II
2025.12.09. 19:59

Az edzőváltás sem segített a Vidin, hiányoznak a gólok Budafokon és Zuglóban – ez történt ősszel az NB II-ben, 1. rész

Labdarúgó NB II
2025.12.09. 18:06

Élüzemből álomgyár – Jakus Barnabás publicisztikája

Labdarúgó NB II
2025.12.08. 22:52

Ősszel újra robog a Loki – de tavasszal hol áll meg?

Labdarúgó NB I
2025.12.05. 13:01

Pontelőnnyel telel az élen a Honvéd; kikapott, de így is második helyen a Vasas – ez történt az NB II-ben

Labdarúgó NB II
2025.11.30. 19:05

A háromgólos győzelmet arató Honvéd hárompontos előnnyel telelhet az NB II élén

Labdarúgó NB II
2025.11.30. 18:58
Ezek is érdekelhetik