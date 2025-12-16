NB II: Kozármislenyben már keresik az új edzőt – Márton nemet mondott



Kozármislenyben azért is szeretnék mielőbb megtalálni az új vezetőedzőt, mert december 29-én már újra edzésen lesz jelenése a keretnek, amelyet a télen két-három poszton szeretne megerősíteni a vezetőség.

A Nemzeti Sport úgy tudja, noha az MTK vezetőedzői posztjáról távozó Horváth Dávid kozármislenyi kinevezése a fentiek alapján adná magát, a szakembernek más feladatot szánnak a fővárosi klubnál, így nincs szó arról, hogy Kozármislenybe szerződne. Ahogy a mislenyieket korábban már két időszakban is irányító, legutóbb az NB I-es Zalaegerszegen dolgozó Márton Gábor visszatérése sem valószínű. Információink szerint a szakemberrel felvették a kapcsolatot a mislenyiek, de az élvonalban szeretne dolgozni, ezért nem fogadta el az ajánlatot.