NB II: Kozármislenyben már keresik az új edzőt – Márton nemet mondott

PÓR KÁROLYPÓR KÁROLY
2025.12.16. 12:59
Magyar Márk (balra) büszke rá, hogy az MTK a Kozármisleny edzőjét, Pinezits Mátét (jobbra) választotta ki új szakvezetőjének (Fotó: kozarmislenyfc.hu)
NB II Magyar Márk Kozármisleny Horváth Dávid Pinezits Máté
Azok után, hogy az MTK Budapest NB I-es labdarúgócsapata bejelentette, Horváth Dávidtól az NB II-es Kozármislenytől érkező Pinezits Máté veszi át az élvonalbeli csapat irányítását, adódik a kérdés, ki lesz a folytatásban a másodosztályban 10. helyen telelő baranyai gárda új vezetőedzője.

 

 

Keressük az utódot, már megkezdtem az egyeztetéseket a szóba jöhető jelöltekkel – nyilatkozta a Nemzeti Sport megkeresésére a kozármislenyi edzőkérdéssel kapcsolatban Magyar Márk klubigazgató. – Elsősorban fiatal, ambiciózus, modern szemléletű edzőben gondolkodunk, hasonló típusban, amilyen Pinezits Máté is volt. Nagy büszkeség számunkra, hogy hozzá tudtunk járulni az ő szakmai előmeneteléhez, kiváló munkát végzett nálunk.”

Labdarúgó NB I
4 órája

Az őszi szezon után edzőt vált az MTK – hivatalos

Horváth Dávid a klub kötelékében marad, de Pinezits Máté irányítja az első csapatot.


Kozármislenyben azért is szeretnék mielőbb megtalálni az új vezetőedzőt, mert december 29-én már újra edzésen lesz jelenése a keretnek, amelyet a télen két-három poszton szeretne megerősíteni a vezetőség.

A Nemzeti Sport úgy tudja, noha az MTK vezetőedzői posztjáról távozó Horváth Dávid kozármislenyi kinevezése a fentiek alapján adná magát, a szakembernek más feladatot szánnak a fővárosi klubnál, így nincs szó arról, hogy Kozármislenybe szerződne. Ahogy a mislenyieket korábban már két időszakban is irányító, legutóbb az NB I-es Zalaegerszegen dolgozó Márton Gábor visszatérése sem valószínű. Információink szerint a szakemberrel felvették a kapcsolatot a mislenyiek, de az élvonalban szeretne dolgozni, ezért nem fogadta el az ajánlatot.

Ezek is érdekelhetik