Az Alba Fehérvár hosszabbításban nyert Kecskeméten

Elképesztő meccset nyert meg az Alba Fehérvár a Kecskemét otthonában. A vendégek a harmadik negyedben már 13 ponttal is vezettek, a házigazdák azonban szívós munkával visszazárkóztak, sőt, a hajrában nyerési esélyeik voltak. Egy másodperccel a vége előtt mégis az albás Yasiin Joseph dobhatott két büntetőt egyenlő állásnál, de mindkettőt kihagyta, jöhetett a ráadás. Ezt a Fehérvár kezdte jobban, a Kecskemét azonban fél perccel a vége előtt megint átvette a vezetést. Végül Tanner Stuckman triplája kellett ahhoz, hogy az Alba sorozatban harmadik győzelmét arassa a bajnokságban.

KOSÁRLABDA

FÉRFI NB I, 12. forduló

SZTE-Szedeák–Sopron KC 65–78 (21–17, 16–20, 17–22, 11–19)

Szeged, 1000 néző. V: Praksch, Major, Rácz

SZEGED: Kerpel-Fronius G. 2, Vulikics 16/12, Cseh 4, GRENOVAC 19/3, RECORDS 12. Csere: Zsíros 3/3, Moss 2, Polányi, Anda, Mucza 7/3. Edző: Simándi Árpád

SOPRON: THOMPSON 15/3, NELSON 25/12, Hajdu 5/3, Flasár 4, Manjgafic 7/3. Csere: KOVÁCS B. 10/6, Struger 6, Meszlényi 2, Takács K. 4, Kucsera. Edző: Gasper Potocnik

Az eredmény alakulása. 3. perc: 9–2, 5. p.: 11–4. 8. p.: 16–13. 12. p.: 21–19. 16. p.: 29–29. 19. p.: 34–37. 23. p.: 39–45. 25. p.: 43–48. 28. p.: 51–54. 32. p.: 54–62. 35. p.: 58–70. 38. p.: 63–73

MESTERMÉRLEG

Simándi Árpád: – A második félidőben nem voltunk elég agresszívak, azonkívül nem járattuk gyorsan a labdát. Hatvanöt dobott ponttal nem lehet mérkőzést nyerni.

Gasper Potocnik: – A második félidőbeli fegyelmezett védekezésünk jó külső dobásokkal párosult, ez volt a győzelmünk kulcsa. Négy vereség után érkeztünk Szegedre, ezért számunkra különösen sokat jelent ez az idegenbeli siker.

Duna Aszfalt-DTKH Kecskemét–Alba Fehérvár 82–84 (24–21, 13–24, 20–15, 18–15, 7–9) – hosszabbítás után

Kecskemét, 700 néző. V: Benczur, Söjtöry, Nepp

KECSKEMÉT: Seppälä 10/3, Wittmann 10/6, DAUTOVICS 15/3, TOMASEVICS 21/12, Karahodzsics 10. Csere: Ivkovic, Schöll, JÄRVI 16/3, Tóth. Edző: Ivkovics Sztojan

SZÉKESFEHÉRVÁR: PONGÓ 14, VOJVODA 23/9, BIGELOW 12/3, STUCKMAN 13/6, Omaneka 8. Csere: Joseph 6, Philmore 3, Takács 2, Filipovics 3, Németh. Edző: Oliver Vidin

Az eredmény alakulása. 3. perc: 7–6. 7. p.: 13–14. 10. p.: 21–19. 14. p.: 29–29. 19. p.: 33–41. 24. p.: 40–50. 29. p.: 54–57. 34. p.: 63–67. 38. p.: 69–72. 40+3. p.: 75–81. Kipontozódott: Pongó (37. p.), Bigelow (40+3. p.), Omenaka (40+3. p.)

MESTERMÉRLEG

Ivkovics Sztojan: – Izgalmas meccset játszottunk minden téren. Sok volt a nem indokolt eladott labda nálunk, és a támadólepattanókban is alulmaradtunk. Ezek döntöttek. Mindig imádom, mikor Perl vagy Vojvoda jön hozzánk. Mindig felhozzuk őket, ellenünk ugyanis jól dobnak. Szerintem mi is jól játszottunk, és büszke vagyok, hogy ilyen erős csapat ellen, mint az Alba, szoros meccset tudtunk vívni. Nincs rossz játékos, csak rossz edző. Hajrá, Kecskemét!

Oliver Vidin: – Úgy gondolom, megérdemelten nyertünk. Volt tizenkettő szerzett labdánk, míg a másik oldalon csak három, ami mutatja, hogy mennyire keményen és aktívan védekeztünk. Seppälät szerettük volna kizárni a játékból, és ez sikerült is, viszont voltak mások, akik átvállalták a pontszerzést a KTE-nél. Hárman kipontozódtak nálunk, így kellett megoldanunk a ráadást. Nyerni tudtunk így is, és ez a legfontosabb most számunkra.