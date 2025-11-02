NB II: HR-Rent Kozármisleny–Aqvital FC Csákvár
A labdarúgó NB II 12. fordulójában a játéknap előtt kilencedik helyen álló HR-Rent Kozármisleny az ötödik Aqvital FC Csákvárt fogadja. A találkozó legfontosabb eseményeit folyamatosan frissülő online közvetítésünk segítségével ön is nyomon követheti.
LABDARÚGÓ NB II
12. FORDULÓ
HR-RENT KOZÁRMISLENY–AQVITAL FC CSÁKVÁR 1–0
Kozármisleny, 500 néző. Vezeti: Molnár Attila (Garai Péter, Mohos Milán)
KOZÁRMISLENY: Lékai – Bíró M., Vajda R., Horváth D., Turi – Kozics, Kocsis D. – Babinszky, Bakó S., Máté Cs. – Jelena. Vezetőedző: Pinezits Máté
CSÁKVÁR: Lehoczki – Lorentz, Pál B., Umathum, Helembai – Farkas A., Radics M., Magyar Zs. – Mondovics, Bányai P., Szabó B. Vezetőedző: Tóth Balázs
Gólszerző: Jelena (10.)
Cikkünk folyamatosan frissül...
PERCRŐL PERCRE
Köszöntjük kedves olvasóinkat, hamarosan kezdődik a mérkőzés. Meglátjuk, mire megy az öt forduló óta veretlen Kozármisleny a remek idényt futó és a mezőnyben legkevesebb, mindössze kilenc gólt kapó Csákvár ellen.
