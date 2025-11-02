Nemzeti Sportrádió

NB II: HR-Rent Kozármisleny–Aqvital FC Csákvár

PEHR NÁNDORPEHR NÁNDOR
Vágólapra másolva!
2025.11.02. 14:50
null
A Kozármisleny mai kezdő tizenegye (Fotó: Kozármisleny FC/Facebook)
Címkék
Csákvár NB II élő közvetítés Kozármisleny labdarúgó NB II NB II 12. forduló
A labdarúgó NB II 12. fordulójában a játéknap előtt kilencedik helyen álló HR-Rent Kozármisleny az ötödik Aqvital FC Csákvárt fogadja. A találkozó legfontosabb eseményeit folyamatosan frissülő online közvetítésünk segítségével ön is nyomon követheti.

LABDARÚGÓ NB II
12. FORDULÓ
HR-RENT KOZÁRMISLENY–AQVITAL FC CSÁKVÁR 1–0
Kozármisleny, 500 néző. Vezeti: Molnár Attila (Garai Péter, Mohos Milán)
KOZÁRMISLENY: Lékai – Bíró M., Vajda R., Horváth D., Turi – Kozics, Kocsis D. – Babinszky, Bakó S., Máté Cs. – Jelena. Vezetőedző: Pinezits Máté
CSÁKVÁR: Lehoczki – Lorentz, Pál B., Umathum, Helembai – Farkas A., Radics M., Magyar Zs. – Mondovics, Bányai P., Szabó B. Vezetőedző: Tóth Balázs
Gólszerző: Jelena (10.)
 

Cikkünk folyamatosan frissül...


 

PERCRŐL PERCRE

Köszöntjük kedves olvasóinkat, hamarosan kezdődik a mérkőzés. Meglátjuk, mire megy az öt forduló óta veretlen Kozármisleny a remek idényt futó és a mezőnyben legkevesebb, mindössze kilenc gólt kapó Csákvár ellen.    

 

Csákvár NB II élő közvetítés Kozármisleny labdarúgó NB II NB II 12. forduló
Legfrissebb hírek

Fordulatos meccsen győzött a Békéscsaba ellenében az újonc Karcag

Labdarúgó NB II
47 perce

Másfél perc alatt fordított a BVSC

Labdarúgó NB II
48 perce

NB II: Szeged-Csanád GA–Budafoki MTE

Labdarúgó NB II
52 perce

NB II: a BVSC és a Karcag is fordított otthon; előnyben a Szeged – ÉLŐ eredménykövető!

Labdarúgó NB II
2 órája

Az ETO emberelőnyben sem tudta bevenni a Paks kapuját

Labdarúgó NB I
22 órája

Megvan, mikor pótolják a hét elején elmaradt NB II-es bajnokit

Labdarúgó NB II
2025.10.31. 15:15

Böde duplázott, a Paks továbbjutott Martfűn

Labdarúgó NB I
2025.10.29. 15:20

Elhalasztották a Budafok–Soroksár NB II-es bajnokit – hivatalos

Labdarúgó NB II
2025.10.27. 19:34
Ezek is érdekelhetik