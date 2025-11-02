NB II: HR-Rent Kozármisleny–Aqvital FC Csákvár

LABDARÚGÓ NB II

12. FORDULÓ

HR-RENT KOZÁRMISLENY–AQVITAL FC CSÁKVÁR 1–0

Kozármisleny, 500 néző. Vezeti: Molnár Attila (Garai Péter, Mohos Milán)

KOZÁRMISLENY: Lékai – Bíró M., Vajda R., Horváth D., Turi – Kozics, Kocsis D. – Babinszky, Bakó S., Máté Cs. – Jelena. Vezetőedző: Pinezits Máté

CSÁKVÁR: Lehoczki – Lorentz, Pál B., Umathum, Helembai – Farkas A., Radics M., Magyar Zs. – Mondovics, Bányai P., Szabó B. Vezetőedző: Tóth Balázs

Gólszerző: Jelena (10.)



Cikkünk folyamatosan frissül...





PERCRŐL PERCRE

Köszöntjük kedves olvasóinkat, hamarosan kezdődik a mérkőzés. Meglátjuk, mire megy az öt forduló óta veretlen Kozármisleny a remek idényt futó és a mezőnyben legkevesebb, mindössze kilenc gólt kapó Csákvár ellen.