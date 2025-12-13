Menetelő Honvéd, a Vasasnál Erős szerint a szurkolók részéről nincs türelem – ez történt ősszel az NB II-ben, 3. rész

A kispesti szurkolókon kívül talán nem sokan gondolták volna, hogy a BUDAPEST HONVÉD telel az élen. Az 1. fordulóban a Videoton otthonában aratott háromgólos siker megadta az alaphangot, az első öt bajnokijából négyet megnyert az együttes, de a Kecskemét elleni vereség után sem lassított, a Karcag, majd a rivális Mezőkövesd ellen is öt gólt szerezve győzött. Feczkó Tamás együttese rámolta be a legtöbb gólt ősszel az ellenfelek kapujába (31-et), s hazai pályán veretlen is maradt úgy, hogy nyolcból hat bajnokit megnyert. Tény, hogy a nyári átigazolások jól sikerültek, az újak szinte mindannyian hozzátettek a csapat teljesítményéhez, mégis kiemelkedett közülük az MTK-tól megszerzett szélső, Zuigeber Ákos, aki 7 góljával – a védő Csontos Dominikkal holtversenyben – vezeti a házi góllövőlistát.

„Helyezésben és a győzelmek számában azt hoztuk az ősszel, amit elterveztünk – tudtuk meg a Honvédot januárban sereghajtó pozícióban átvevő, tavasszal a 8. helyig vezető Feczkó Tamás vezetőedzőtől. – A játékban, ha akadtak is időnként kisebb döccenőink, előreléptünk, és ebben óriási segítséget adott népes szurkolótáborunk, amely, bárhol is léptünk pályára, mindenhol hazai környezetet teremtett számunkra. Ugyanakkor jelenlegi első helyünk csak a pillanatnyi állapotot mutatja. Hosszú még az évad, május tizenhetedikén este kell ott lennünk, ahol szeretnénk.”

A Honvéd ráadásul a Magyar Kupában is nagy skalpot gyűjtött, az NB I-es DVSC otthonában harcolta ki a továbbjutást október végén és februárban az NB III-as ESMTK-val találkozik.



Míg a kispestiek őszi remeklése talán annak is köszönhető, hogy tavaszról sikerült „konzerválni” az öltöző feldobott hangulatát, Angyalföldön mentálisan mélyponton lévő alakulatot vett át a nyáron érkező új vezetőedző, Erős Gábor, mégis a második helyről várja a tavaszi folytatást a VASAS FC.

„Már amikor a nyáron Angyalföldre érkeztem, egyértelmű cél volt, hogy minél hamarabb megismerjük egymást, hogy minél gyorsabban beilleszkedjek a Vasas-családba, és közösen kimozdítsuk az együttest abból a letargikus állapotból, amelyet a májusi feljutás elmaradása okozott – mondta a Nemzeti Sportnak a Kazincbarcikát májusban az élvonalba vezető, majd a Vasashoz szerződő Erős Gábor. – Tisztában voltam vele, hogy ez nem megy egyik napról a másikra, lesznek nehezebb periódusok, és időre lesz szükségünk, míg az általam elvárt szinten teljesít a csapat. Az első hetekben adódtak is problémáink, kikaptunk a Csákvártól és a Karcagtól, ám szép lassan összeálltunk, s a hetedik forduló óta feljutó helyen állunk. Sajnos ránk, magyarokra a végletek a jellemzőek, ha valami jól sikerül, mi vagyunk a legjobbak, ha betlizünk, azonnal temetünk. A budafoki győzelmünk után még mindenki minket dicsért, hogy milyen meggyőző a játékunk, az azt követő két vereség után viszont mi lettünk a legrosszabbak (a Vasas a hajrában kikapott a nagy rivális Honvédtól és az Ajkától – a szerk.). A szurkolók szótárában nem szerepel olyan szó, hogy türelem… Pedig ugyanaz a csapatunk, ugyanúgy feljutó helyen állunk, mint két héttel korábban. Mindent egybevetve az őszünk többé-kevésbé úgy sikerült, ahogy terveztem. A helyezésünk megvan, a remélt harminc-harmincöt pontból huszonkilencet elértünk, ez néggyel több, mint tavaly ilyenkor. A magyar NB II-ben két fontos pozíció van, a feljutást érő első két, illetve a kiesést jelentő utolsó két hely, a többi érdektelen a szurkolóknak.”

Erős Gábor irányításával (balra) a Vasas feljutó helyen telen (Fotó: vasasfc.hu)

Az idénykezdet előtt a közvélemény az élvonaltól nyáron búcsút vevő KECSKEMÉTI TE-t is alkalmasnak tartotta a feljutás kiharcolására. Bár a kiesés ellenére Gera Zoltán maradt az együttes szakvezetője, az első öt fordulóban elszenvedett három vereség után megköszönték a tréner munkáját. A helyére érkező Tímár Krisztiánnal aztán szárnyalni kezdtek a lila-fehérek, a következő tíz mérkőzésen csupán egyszer kaptak ki (a megyei rivális Tiszakécske otthonában), s mindössze két pontra vannak a feljutást jelentő helytől, a dobogó alsó fokán telelnek. Elsősorban hazai környezetben erősek, hét bajnokijukból ötöt megnyertek, amelyben volt két kétgólos és egy háromgólos siker is. A kecskemétiek támadója, Pálinkás Gergő pedig újból megtalálta a góllövő cipőjét, háromszor is duplázott, s összesen kilenc találatával vezeti a góllövőlistát. Ha tavasszal idegenben is képesek javulni, reális esélyük lesz a feljutásra.



Az őszi szezon meglepetése az AQVITAL FC CSÁKVÁR szereplése, amely csak kevesebb győzelme miatt szorul le a dobogóról. Tóth Balázs vezetőedző együttese is elsősorban hazai pályán erős – hét meccséből ötöt megnyert, kétszer ikszelt, így veretlen otthon. A Fejér megyeieknél nem ritkán öt (!) húsz év alatti játékos is pályán volt egyszerre, ennek ellenére az együttes a legkevesebb vereséget (2) szenvedte el és a második legkevesebb gólt (13) kapta az egész mezőnyben. További fontos tényező, hogy 18 éves kapusa, Lehoczki Bendegúz hat találkozón lehúzta a rolót, emellett a nyáron Felcsútra távozó gólerős támadó, Nagy Zoárd találatait is sikerült pótolni, méghozzá a klubhoz visszatérő középpályásnak, Magyar Zsoltnak, aki nyolcszor talált be. A szintén 18 éves középhátvéd, Pál Barna a Csákvár mellett anyaegyesülete, a Puskás Akadémia U19-es csapatában, továbbá az U19-es magyar válogatottban is remek teljesítményt nyújtva bizonyított ősszel.



A Csertői Aurél dirigálta MEZŐKÖVESD ZSÓRY titkos favoritként kezdte az idényt, ám hiába szerepelt kiegyensúlyozottan a szezon nagy részében, a hajrában elhullajtott pontok miatt (az utolsó három meccsen csak két pontot gyűjtött be) végül lépéshátrányba került a riválisokkal szemben. A matyóföldiek – hasonlóan az élmezőny többi tagjához – hazai környezetben voltak erősek, hét meccsből ötöt megnyertek, azonban érdekesség, hogy ezt úgy érték el, hogy mindössze nyolc gólt szereztek otthon (igaz, csak négyet kaptak). Az idegenben elért és egyben beszedett 15-15 gól csak két győzelmet és három ikszet „fialt”, így talán nem alap nélküli kétarcúnak minősíteni a csapat játékát. Szembetűnő, hogy a rangadók közül egyet sem tudott megnyerni Csertői Aurél együttese, a Vasastól, a Honvédtól és a Csákvártól kikapott, a Kecskemét ellen pedig – otthon – ikszelt. A hórihorgas támadó, Szalai József formája viszont kiegyensúlyozott volt ősszel, a csatár nyolc gólt szerzett az NB II-ben, amely azért is jelent javuló számot, mivel az előző bajnokságban összesen jutott el tíz találatig.

Szalai József (középen) nyolc gólig jutott a Mezőkövesd színeiben ősszel (Fotó: Csendes Szonja/Mezőkövesd)

TUJVEL A RANGIDŐS,

A VASASÉ A LEGHOSSZABB GYŐZELMI SZÉRIA Az ősz során a leghosszabb győzelmi szériával a 2. helyen álló Vasas büszkélkedhet, amely az 5. fordulótól kezdve négy bajnokit nyert meg egymás után, majd a Szeged-Csanád Grosics Akadémia ellen hazai gól nélküli döntetlennel szakadt meg a sorozata. A piros-kékek veretlensége azonban ezután is folytatódott, és mivel csak a 14. fordulóban, a Honvéd elleni Fáy utcai rangadón ért véget (1–2), így kilenc meccsel (7 győzelem, 2 döntetlen) az angyalföldieké lett a leghosszabb veretlenségi széria is. A legtovább a Vasas úszta meg kapott gól nélkül. Erős Gábor együttesének szeptember 22-én a mezőkövesdi Keresztes Bence a 81. percben talált be, majd több mint két hónap és közben egymást követő hat, nullára lehozott bajnoki találkozó után legközelebb november 24-én a 44. percben a kispesti Medgyes Zoltán zörgette meg a hálót, így az angyalföldi védelem a hosszabbítások nélkül 593 játékpercen át őrizte meg kapuját a góltól. Hátrányból a legtöbbször a Honvéd tudott fordítani. A kispestiek öt vesztésre álló helyzetből gyűjtöttek összesen hat pontot, a Karcag hét, a Tiszakécske kilenc ilyen szituációból ért el ugyanennyit. Érdekesség, hogy két olyan csapatot találunk a mezőnyben, amelyik mindig kikapott, ha az ellenfele szerezte meg a mérkőzés első gólját. Az egyik ilyen az Ajka volt – nyolcszor –, míg a másik a Vasas – négyszer. Az angyalföldi piros-kékek voltak az egyedüliek, akik ha vezetéshez jutottak, akkor már nem engedték ki a kezükből a győzelmet – ez összesen kilencszer fordult elő velük. Ezen kívül Erős Gábor csapata csak kétszer játszott döntetlent, mind a kétszer 0–0 lett az eredmény. A legtöbbször a Honvéd és a Csákvár került előnybe, 11-szer, a kispestiek ezekből 31, a Fejér vármegyeiek 25 pontot gyűjtöttek. Az első félidő tabelláján ugyanúgy a Honvéd áll az élen, mint a hagyományos teljes meccses táblázaton, ráadásul Feczkó Tamás legénysége hazai pályán a szünetben egyszer sem állt vesztésre: 6-szor vezetett, 2-szer döntetlennel vonulhatott pihenőre. A bajnokság legfiatalabb pályára lépő játékosa a fehérvári Berekméri-Szigeti Ákos lett, aki mindössze 21 nappal múlt 16 esztendős, amikor a 15. fordulóban Budafokon a 71. percben pályára küldte Pető Tamás vezetőedző. Rajta kívül még négyen voltak a mezőnyben olyanok, akik a 17. életévüket sem töltötték be. A legidősebb ismét a Honvéd kapusa, Tomás Tujvel lett, aki 42 évesen 2 hónaposan és 11 naposan védett a BVSC ellen november 30-án, ráadásul azon a meccsen nem kapott gólt. Ő egyike annak a 13 játékosnak, aki az őszi szezonban egyetlen percet sem hiányzott. Tujvelt a legkorosabbak listáján egy másik kapuvédő, Holczer Ádám követi a sorban, aki 37 esztendősen 7 hónaposan és 26 naposan védett a Soroksárban az utolsó előtti fordulóban a Csákvár ellen. A bajnokság legértékesebb játékosokból összeállított csapatába négy-négy labdarúgót adott a Vasas és a Videoton, kettőt a Kecskemét és csak egyet a listavezető Budapest Honvéd.

Az NB II őszi idényének legértékesebb tizenegye így fest: Nagy Gergely (Videoton, 250 ezer euró) – Hej Viktor (Vasas, 400 ezer), Belényesi Csaba (KTE, 275 ezer), Spandler Csaba (Videoton, 300 ezer), Csontos Dominik (Bp. Honvéd, 300 ezer) – Kocsis Gergő (Videoton, 250 ezer), Urblík József (Vasas, 400 ezer) – Győrfi Milán (KTE, 250 ezer), Zsótér Donát (Videoton, 250 ezer), Radó András (Vasas, 225 ezer) – Tóth Milán (Vasas, 350 ezer). P. Gy.