Másfél perc alatt fordított a BVSC

LABDARÚGÓ NB II

12. FORDULÓ

BVSC-ZUGLÓ–SZENTLŐRINC 2–1 (0–1)

Budapest, Szőnyi út, 344 néző. Vezette: Papp Ádám (Berényi Ákos, Balla Levente)

BVSC: Megyeri G. (Petroff, a szünetben) – Sarkadi, Benkő-Bíró, Vinícius, Király Á., Dénes A. – Tóth K. (Szilágyi M., 77.) – Palincsár, Csernik (Kelemen P., 64.) – Pekár L. (Farkas B., 89.), Horváth Zs. (Bacsa, a szünetben). Vezetőedző: Dragan Vukmir

SZENTLŐRINC: Gyurján – Czérna, Szivacski, Poór, Kiss-Szemán – Décsy, Szolgai – Samson (Ambach, 62.), Nyári (Herczeg, 82.), Nagy R. (Kesztyűs, 73.) – Tóth-Gábor. Vezetőedző: Waltner Róbert

Gólszerző: Dénes A. (76.), Bacsa (78.), ill. Nagy R. (11.)

Kiállítva: Décsy (68.)

Összefoglaló hamarosan!