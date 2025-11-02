Nemzeti Sportrádió

Másfél perc alatt fordított a BVSC

2025.11.02. 14:49
Vezetett, de pont nélkül maradt a Szentlőrinc (Fotó: Szűcs Attila/BVSC-Zugló)
Szentlőrinc NB II BVSC élő közvetítés labdarúgó NB II NB II 12. forduló BVSC-Zugló
A labdarúgó NB II 12. fordulójában a BVSC hamar hátrányba került, de fordított és 2–1-re győzött a mérkőzést tíz emberrel befejező Szentlőrinc ellen, így megelőzte riválisát a tabellán.

LABDARÚGÓ NB II
12. FORDULÓ
BVSC-ZUGLÓ–SZENTLŐRINC 2–1 (0–1)
Budapest, Szőnyi út, 344 néző. Vezette: Papp Ádám (Berényi Ákos, Balla Levente)
BVSC: Megyeri G. (Petroff, a szünetben) – Sarkadi, Benkő-Bíró, Vinícius, Király Á., Dénes A. – Tóth K. (Szilágyi M., 77.) – Palincsár, Csernik (Kelemen P., 64.) – Pekár L. (Farkas B., 89.), Horváth Zs. (Bacsa, a szünetben). Vezetőedző: Dragan Vukmir
SZENTLŐRINC: Gyurján – Czérna, Szivacski, Poór, Kiss-Szemán – Décsy, Szolgai – Samson (Ambach, 62.), Nyári (Herczeg, 82.), Nagy R. (Kesztyűs, 73.) – Tóth-Gábor. Vezetőedző: Waltner Róbert
Gólszerző: Dénes A. (76.), Bacsa (78.), ill. Nagy R. (11.)
Kiállítva: Décsy (68.)

Összefoglaló hamarosan!

 

PERCRŐL PERCRE

