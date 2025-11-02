Négy kapufát és tiszakécskei sikert hozott a KTE elleni derbi

LABDARÚGÓ NB II

12. FORDULÓ

TISZAKÉCSKEI LC–KECSKEMÉTI TE 2–1 (1-1)

Tiszakécske, 1500 néző. Vezeti: Jakab Árpád (Vad Anita, Dobos Dominik)

TLC: Prokop – Balázs (Takács Zs. 63.), Visinka, Varga J., Grünvald – Bódi, Horváth E. (Csáki, 86.), Zámbó (Vukk, 86.), Terbe (Géringer, 61.) – Pataki, Takács T. Vezetőedző: Pintér Csaba

KTE: Varga B. – Szabó A., Belényesi, Szojma (Debreceni, a szünetben) – Győrfi, Derekas, Bocskay, Eördögh (Bolyki, 81.) – Beke (Bolgár, a szünetben), Kovács B. (Czékus 62.) – Pálinkás. Vezetőedző: Tímár Krisztián

Gólszerző: Balázs (33.), Takács T. (70.) ill. Eördögh (12.)

ÖSSZEFOGLALÓ

Inkább küzdelmes játékkal indult a meccs, főleg mezőnyben gyűrték egymást a csapatok, de a jeget végül a KTE törte meg. Kovács és Eördögh játszott jól össze kicsiben a tizenhatos bal oldalánál, utóbbi aztán belépett a védők mögé, és jobbal a hosszú alsóba lőtt (0-1). A félidő közepén aktívabb lett a Tiszakécske, ezt jelezte Zámbó lövése is, aki 22 méterről lőtt a bal alsó mellé. 31. percben kecskeméti sansz is adódott, Beke robogott végig a pályán lövéssel zárta le az akciót, de Prokop fogta azt. A 33. percben aztán egy szöglet után egyenlített a hazai gárda, Bódi tekert a hosszúra, ahol Balázs érkezett és fejelte a labdát pár méterről a hálóba (1-1).

A második félidőt jobban kezdte a Tiszakécske, az 54. percben Bocskay már gólhelyzetben tisztázott. Az 59. percben Derekas került helyzetbe, vissza akarta húzni jobb lábára labdát, de így le is szerelték. Két sérülés is nehezítette a hazaiak dolgát ezután, de szerencséjük is volt, Győrfi ugyanis kétszer is a kapufát találta el. Az utolsó húsz percbe érve Bódi lőtt középre több szögletet, az utolsóból gól lett, Takács Tamás robbant be (2-1). A 75. percben előbb Pataki, majd Horváth is kapufát találta el egy akción belül, majd Czékus fejelt közelről fölé a másik oldalon. A hajrában nyomott a KTE, de a felívelések nem hoztak eredményt, így maradt a 2-1.



PERCRŐL PERCRE

Köszöntjük kedves olvasóinkat, hamarosan kezdődik a mérkőzés. Meglátjuk, mire megy az előző öt bajnokijából egyet megnyerő Tiszakécske az NB II-ben hat meccs óta veretlen Kecskemét ellen.