Nemzeti Sportrádió

A Videoton FC Fehérvár hosszabbított az NB I-et is megjárt védővel

P. GY. B. P. GY. B.
Vágólapra másolva!
2025.12.16. 07:47
null
Kojnok Zsolt szerződést hosszabbított (Fotó: vidi.hu)
Címkék
NB II Videoton FC Fehérvár Kojnok Zsolt
A Videoton FC Fehérvár labdarúgócsapata meghosszabbította Kojnok Zsolt szerződését, erről a klub hivatalos honlapja számolt be.

A 24 éves Kojnok Zsolt a Videotonban nevelkedett, 2023 és 2025 között a Mezőkövesdben szerepelt, a két csapatban összesen 15 NB I-es bajnokin lépett pályára.

Kojnokot ősszel sérülés is hátráltatta, így az NB II-ben hét, a Magyar Kupában egy mérkőzésen szerepelt.

„Nyáron, a visszatérésem után még nem indult jól számomra az idény. Sok posztriválissal kellett megküzdenem, illetve eleinte balhátvédként számolt velem a vezetőedző, de beleálltam a munkába és keményen dolgoztam. Nagyon szoros a kötődésem a Videotonhoz, itt nőttem fel, így nagyon örültem, amikor Balogh Attila ügyvezető és Nikolics Nemanja sportigazgató megkeresett a szerződéshosszabbítás kapcsán. Ez az otthonom, ez a csapat áll hozzám a legközelebb, így nagy öröm számomra, hogy továbbra is itt futballozhatok, és meg vannak elégedve a munkámmal. Szeretnék hosszú távon is a Vidi segítségére lenni a pályán és azon kívül is. Nem vagyok a nagy szavak embere, most az a legfontosabb, hogy a lehető legjobb állapotban térjek vissza január elején, jól sikerüljön a felkészülésünk, majd a tavaszi idényben jobban szerepeljünk, mint ősszel. Abban hiszek, hogy napról napra keményen kell dolgozni, ami kifizetődik” – idézte Kojnokot a klubhonlap.

A fehérváriak arról nem számoltak be, hogy meddig érvényes Kojnok új szerződése.

 

NB II Videoton FC Fehérvár Kojnok Zsolt
Legfrissebb hírek

Menetelő Honvéd, a Vasasnál Erős szerint a szurkolók részéről nincs türelem – ez történt ősszel az NB II-ben, 3. rész

Labdarúgó NB II
2025.12.13. 10:55

Szerződést bontott támadójával a Videoton

Labdarúgó NB II
2025.12.12. 16:56

Hazai pályán remeklő újonc, sokszor pontokat hullajtó Szeged – ez történt ősszel az NB II-ben, 2. rész

Labdarúgó NB II
2025.12.11. 16:21

„Nemzetközi érdeklődés is mutatkozik” – üzent a Vidi kapcsán Székesfehérvár polgármestere

Labdarúgó NB II
2025.12.10. 14:39

Edzőváltás Soroksáron, Lipcsei Péter új feladatot kap a Ferencvárosnál

Labdarúgó NB II
2025.12.09. 19:59

Az edzőváltás sem segített a Vidin, hiányoznak a gólok Budafokon és Zuglóban – ez történt ősszel az NB II-ben, 1. rész

Labdarúgó NB II
2025.12.09. 18:06

Élüzemből álomgyár – Jakus Barnabás publicisztikája

Labdarúgó NB II
2025.12.08. 22:52

Ősszel újra robog a Loki – de tavasszal hol áll meg?

Labdarúgó NB I
2025.12.05. 13:01
Ezek is érdekelhetik