A Videoton FC Fehérvár hosszabbított az NB I-et is megjárt védővel

A 24 éves Kojnok Zsolt a Videotonban nevelkedett, 2023 és 2025 között a Mezőkövesdben szerepelt, a két csapatban összesen 15 NB I-es bajnokin lépett pályára.

Kojnokot ősszel sérülés is hátráltatta, így az NB II-ben hét, a Magyar Kupában egy mérkőzésen szerepelt.

„Nyáron, a visszatérésem után még nem indult jól számomra az idény. Sok posztriválissal kellett megküzdenem, illetve eleinte balhátvédként számolt velem a vezetőedző, de beleálltam a munkába és keményen dolgoztam. Nagyon szoros a kötődésem a Videotonhoz, itt nőttem fel, így nagyon örültem, amikor Balogh Attila ügyvezető és Nikolics Nemanja sportigazgató megkeresett a szerződéshosszabbítás kapcsán. Ez az otthonom, ez a csapat áll hozzám a legközelebb, így nagy öröm számomra, hogy továbbra is itt futballozhatok, és meg vannak elégedve a munkámmal. Szeretnék hosszú távon is a Vidi segítségére lenni a pályán és azon kívül is. Nem vagyok a nagy szavak embere, most az a legfontosabb, hogy a lehető legjobb állapotban térjek vissza január elején, jól sikerüljön a felkészülésünk, majd a tavaszi idényben jobban szerepeljünk, mint ősszel. Abban hiszek, hogy napról napra keményen kell dolgozni, ami kifizetődik” – idézte Kojnokot a klubhonlap.

A fehérváriak arról nem számoltak be, hogy meddig érvényes Kojnok új szerződése.