Az utolsó percben jött a dráma, a Soroksár ellen is nyert a Honvéd

LABDARÚGÓ NB II

12. FORDULÓ

SOROKSÁR SC–BUDAPEST HONVÉD FC 0–1 (0–0)

Budapest, Szamosi Mihály Sporttelep, 600 néző. Vezette: Takács Ákos (Horváth Zoltán, Nagy Viktor)

SOROKSÁR: Radnóti – Lukács D., Lakatos Cs., Könczey, Horváth K. – Köböl, Vass Á.– Gálfi (Gágyor, 82,), Németh E. (Korozmán K., 69.), Kundrák (Varga Z., 82.) – Lovrencsics B. (Tóth G., 82.) Vezetőedző: Lipcsei Péter

HONVÉD: Tujvel – Ujváry (Schön B., 76.), Szabó A., Baki, Csontos D., Csonka – Sigér Á. (Kállai K., 76.) – Varga B. (Pauljevic, 76.), Szamosi Á. (Somogyi Á., a félidőben), Zuigeber Á. (Gyurcsó Á., 66.) – Kántor K. Vezetőedző: Feczkó Tamás

Gólszerző: Csontos (90+3.)

Csontos a végén döntött

Fotó: Erdos Laszlo Elmedia

Összefoglaló:

Az első félidő nem hozott sok helyzetet. Eléggé látszódott mindkét csapaton, hogy a héten még a kupában is játszottak. Nem akartak egyből egymásnak rontani. Így az első játékrész kaput eltaláló lövés nélkül ért véget, csendesen. Szamosi Ádám pedig remélhetőleg nem sérült meg nagyon súlyosan és mihamarabb visszatérhet a pályára.

A második félidő már intenzívebb volt. Főleg a Honvédnak voltak lehetőségei először Medgyes Zoltán cselezett be a kapu elé és lőtt, majd Gyurcsó Ádám találta el a kapufát. Ezek voltak talán a legnagyobb helyzetek. A Soroksár sokkal inkább a védekezésben jeleskedett, de egy-két helyzetet ők is kialakítottak. Egészen az utolsó percig állta a sarat a Soroksár. Majd jött a csereként beálló Gyurcsó Ádám szöglete, amit Csontos Dominik lendületből berúgott. Így a vége: 0–1





PERCRŐL PERCRE

Köszöntjük kedves olvasóinkat, hamarosan kezdődik a mérkőzés. Meglátjuk, mire megy az előző öt bajnokijából hármat megnyerő Soroksár a legutóbbi fordulóban a Mezőkövesd kapujába ötször betaláló, majd a kupából a DVSC-t kiejtő Bp. Honvéd ellen.