Az utolsó percben jött a dráma, a Soroksár ellen is nyert a Honvéd

WINKLER GELLÉRTWINKLER GELLÉRT
2025.11.02. 16:53
Az utolsó percben lőtt góljával már az első helyen a Honvéd (Fotó: Erdős László/Budapest Honvéd)
A labdarúgó NB II 12. fordulójában a játéknap előtt 10. helyen álló Soroksár a 2. helyezett Budapest Honvédot fogadta. A Soroksár az utolsó pillanatig hősiesen védekezett, de jött a Honvéd és Csontos Dominik és elhozták a három pontot Soroksárról.

LABDARÚGÓ NB II
12. FORDULÓ
SOROKSÁR SC–BUDAPEST HONVÉD FC 0–1 (0–0) 
Budapest, Szamosi Mihály Sporttelep, 600 néző. Vezette: Takács Ákos (Horváth Zoltán, Nagy Viktor)
SOROKSÁR: Radnóti – Lukács D., Lakatos Cs., Könczey, Horváth K. – Köböl, Vass Á.– Gálfi (Gágyor, 82,), Németh E. (Korozmán K., 69.), Kundrák (Varga Z., 82.) – Lovrencsics B. (Tóth G., 82.) Vezetőedző: Lipcsei Péter
HONVÉD: Tujvel – Ujváry (Schön B., 76.), Szabó A., Baki, Csontos D., Csonka – Sigér Á. (Kállai K., 76.) – Varga B. (Pauljevic, 76.), Szamosi Á. (Somogyi Á., a félidőben), Zuigeber Á. (Gyurcsó Á., 66.) – Kántor K. Vezetőedző: Feczkó Tamás
Gólszerző: Csontos (90+3.)

Csontos a végén döntött
Fotó: Erdos Laszlo      Elmedia

Összefoglaló: 
Az első félidő nem hozott sok helyzetet. Eléggé látszódott mindkét csapaton, hogy a héten még a kupában is játszottak. Nem akartak egyből egymásnak rontani. Így az első játékrész kaput eltaláló lövés nélkül ért véget, csendesen. Szamosi Ádám pedig remélhetőleg nem sérült meg nagyon súlyosan és mihamarabb visszatérhet a pályára. 

A második félidő már intenzívebb volt. Főleg a Honvédnak voltak lehetőségei először Medgyes Zoltán cselezett be a kapu elé és lőtt, majd Gyurcsó Ádám találta el a kapufát. Ezek voltak talán a legnagyobb helyzetek. A Soroksár sokkal inkább a védekezésben jeleskedett, de egy-két helyzetet ők is kialakítottak. Egészen az utolsó percig állta a sarat a Soroksár. Majd jött a csereként beálló Gyurcsó Ádám szöglete, amit Csontos Dominik lendületből berúgott. Így a vége: 0–1 


 

PERCRŐL PERCRE

Köszöntjük kedves olvasóinkat, hamarosan kezdődik a mérkőzés. Meglátjuk, mire megy az előző öt bajnokijából hármat megnyerő Soroksár a legutóbbi fordulóban a Mezőkövesd kapujába ötször betaláló, majd a kupából a DVSC-t kiejtő Bp. Honvéd ellen.

 

 

Sokáig kitartott a Soroksár védelme
Fotó: Erdos Laszlo      Elmedia

 

