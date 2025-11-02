NB II: Szeged-Csanád GA–Budafoki MTE

LABDARÚGÓ NB II

12. FORDULÓ

SZEGED-CSANÁD GROSICS AKADÉMIA–BUDAFOKI MTE 2–0 – ÉLŐ

Szeged, Szent Gellért Fórum, 500 néző. Vezeti: Iványi Gábor (László István, Sinkovicz Dániel)

Szeged-Csanád GA: Veszelinov – Sándor M., Szilágyi, Tóth B., Pejovics, Kalmár O. – Márkvárt (Vágó L., 36.), Rabatin, Suljic, Miskolczi – Borvető. Vezetőedző: Aczél Zoltán

Budafok: Ecseri – Bukta, Horgosi, Nándori, Lapu – Németh M., Varga B., Stumpf, Posztobányi – Vasvári, Hajdú R. Vezetőedző: Mészöly Géza

Gólszerző: Rabaton (23.), Miskolczi (25.)

Cikkünk folyamatosan frissül...





PERCRŐL PERCRE

Köszöntjük kedves olvasóinkat, hamarosan kezdődik a mérkőzés. Meglátjuk, mire megy a hármas veretlenségi sorozata után legutóbb Fehérváron vereséget szenvedő Szeged-Csanád GA az előző öt bajnokijából mindössze egyet megnyerő, és kiesésre álló Budafoki MTE ellen.