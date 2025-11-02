Nemzeti Sportrádió

NB II: Szeged-Csanád GA–Budafoki MTE

MÁDI JÓZSEFMÁDI JÓZSEF
Vágólapra másolva!
2025.11.02. 14:45
null
Tóth Bencéék javítanának a múltkori vereség után (Fotó: Szeged-Csanád Grosics Akadémia, archív)
Címkék
NB II Szeged BMTE élő közvetítés labdarúgó NB II Szeged-Csanád GA NB II 12. forduló Szeged-Csanád Grosics Akadémia Budafok
A labdarúgó NB II 12. fordulójában a játéknap előtt hatodik helyen álló Szeged-Csanád Grosics Akadémia a tabellán utolsó előtti Budafoki MTE-t fogadja. A találkozó legfontosabb eseményeit folyamatosan frissülő online közvetítésünk segítségével ön is nyomon követheti.

LABDARÚGÓ NB II
12. FORDULÓ
SZEGED-CSANÁD GROSICS AKADÉMIA–BUDAFOKI MTE 2–0 – ÉLŐ
Szeged, Szent Gellért Fórum, 500 néző. Vezeti: Iványi Gábor (László István, Sinkovicz Dániel)
Szeged-Csanád GA: Veszelinov – Sándor M., Szilágyi, Tóth B., Pejovics, Kalmár O. – Márkvárt (Vágó L., 36.), Rabatin, Suljic, Miskolczi – Borvető. Vezetőedző: Aczél Zoltán
Budafok: Ecseri –  Bukta, Horgosi, Nándori, Lapu – Németh M., Varga B., Stumpf, Posztobányi – Vasvári, Hajdú R. Vezetőedző: Mészöly Géza
Gólszerző: Rabaton (23.), Miskolczi (25.) 

Cikkünk folyamatosan frissül...


 

PERCRŐL PERCRE

Köszöntjük kedves olvasóinkat, hamarosan kezdődik a mérkőzés. Meglátjuk, mire megy a hármas veretlenségi sorozata után legutóbb Fehérváron vereséget szenvedő Szeged-Csanád GA az előző öt bajnokijából mindössze egyet megnyerő, és kiesésre álló Budafoki MTE ellen.

 

NB II Szeged BMTE élő közvetítés labdarúgó NB II Szeged-Csanád GA NB II 12. forduló Szeged-Csanád Grosics Akadémia Budafok
Legfrissebb hírek

NB II: HR-Rent Kozármisleny–Aqvital FC Csákvár

Labdarúgó NB II
47 perce

Fordulatos meccsen győzött a Békéscsaba ellenében az újonc Karcag

Labdarúgó NB II
48 perce

Másfél perc alatt fordított a BVSC

Labdarúgó NB II
48 perce

NB II: a BVSC és a Karcag is fordított otthon; előnyben a Szeged – ÉLŐ eredménykövető!

Labdarúgó NB II
2 órája

Az ETO emberelőnyben sem tudta bevenni a Paks kapuját

Labdarúgó NB I
22 órája

Megvan, mikor pótolják a hét elején elmaradt NB II-es bajnokit

Labdarúgó NB II
2025.10.31. 15:15

Akárcsak két éve a döntőben, a ZTE ismét két góllal győzte le NB II-es ellenfelét a Magyar Kupában

Labdarúgó NB I
2025.10.30. 19:56

Sajbán Máté duplájával a DVTK az első nyolcaddöntős a Magyar Kupában

Labdarúgó NB I
2025.10.28. 21:50
Ezek is érdekelhetik