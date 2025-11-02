Nemzeti Sportrádió

Fordulatos meccsen győzött a Békéscsaba ellenében az újonc Karcag

2025.11.02. 14:49
Karcag-Békéscsaba (Fotó: Vígh Attila/Karcagi SC)
A labdarúgó NB II 12. fordulójában a 7. helyen álló Karcag a 12. Békéscsabát fogadta. Ugyan a vendégek szerezték meg a vezetést, ellenben a második félidőben bedarálta ellenfelét a nagykunsági egylet.

LABDARÚGÓ NB II
12. FORDULÓ
KARCAGI SC–BÉKÉSCSABA 1912 ELŐRE 4–2 (0–1)
Karcag, Liget úti Sportcentrum, 860 néző. Vezette: Szigetvári Márk (Punyi Gyula, Szilágyi Norbert)
KARCAG: Engedi – Kovalovszki, Szekszárdi T., Fazekas L., Szűcs K. – Fábián (Kohut, a szünetben), Györgye (László, a szünetben), Pap, Székely (Sághy, 71.), Girsik (Tarcsi, 88.) – Sain (Vida, 82.). Vezetőedző: Varga Attila 
BÉKÉSCSABA: Takács J. – Szabó B., Hodonicki, Viczián, Kozma, Kotula (Sármány, 71.) – Balla K., Zsolnai, Csató M. (Pelles, 63.) – Borsos (Harsányi, 71.), Kóródi. Vezetőedző: Csató Sándor
Gólszerző: Kovalovszki (49.), Székely (58.), Kohut (67.), László (78.), ill Csató (35.), Harsányi (87.)

ÖSSZEFOGLALÓ, HAMAROSAN
 

PERCRŐL PERCRE

 
 

 

 

 

