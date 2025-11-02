Fordulatos meccsen győzött a Békéscsaba ellenében az újonc Karcag

LABDARÚGÓ NB II

12. FORDULÓ

KARCAGI SC–BÉKÉSCSABA 1912 ELŐRE 4–2 (0–1)

Karcag, Liget úti Sportcentrum, 860 néző. Vezette: Szigetvári Márk (Punyi Gyula, Szilágyi Norbert)

KARCAG: Engedi – Kovalovszki, Szekszárdi T., Fazekas L., Szűcs K. – Fábián (Kohut, a szünetben), Györgye (László, a szünetben), Pap, Székely (Sághy, 71.), Girsik (Tarcsi, 88.) – Sain (Vida, 82.). Vezetőedző: Varga Attila

BÉKÉSCSABA: Takács J. – Szabó B., Hodonicki, Viczián, Kozma, Kotula (Sármány, 71.) – Balla K., Zsolnai, Csató M. (Pelles, 63.) – Borsos (Harsányi, 71.), Kóródi. Vezetőedző: Csató Sándor

Gólszerző: Kovalovszki (49.), Székely (58.), Kohut (67.), László (78.), ill Csató (35.), Harsányi (87.)

PERCRŐL PERCRE