Az ETO nemet mondott az FTC ajánlataira, hogy versenyben lehessen a bajnoki címért
ETO: MEGTARTOTTÁK KULCSJÁTÉKOSAIKAT, HOGY MEGTARTHASSÁK AZ ELSŐ HELYET
A tabellát a 2. Ferencváros előtt egypontos előnnyel vezető ETO FC-nél ez a tél alapvetően a kulcsjátékosok megtartásáról szólt. Eddig még nem igazolt senkit a klub, de az alapemberek közül nem is távozott senki. Egyedül az ősszel kiegészítő embernek számító, 12 NB I-es meccsen mintegy 200 percet játszó és két gólt szerző ukrán-magyar csatár, Olekszandr Piscsur távozhat a spanyol élvonalbeli Gironához. Igaz, vele meglehetősen jó üzletet köthet az ETO, hiszen a hírek szerint 1 millió euró körüli összeget fizethet érte a katalán klub, miközben a Transfermarkt szerint a nyáron 150 ezer euróért vették meg a játékjogát a Gyirmóttól.
Ugyanakkor ez nem azt jelenti, hogy ne érkezett volna több győri játékosért is konkrét kivásárlási ajánlat az elmúlt hetekben. Korábban a Nemzeti Sport Online-on is beszámoltunk arról, hogy a Ferencváros több magyar játékosért is ajánlatot tett a télen, információink szerint köztük volt a szerb-magyar Miljan Krpics és a magyar válogatott Vitális Milán is. Úgy tudjuk, a két játékosért együttesen, bónuszokkal együtt csaknem négymillió eurót ajánlott a Ferencváros, mégis maradtak Győrben, mert az ETO-nál hisznek abban, hogy lehet esélyük a bajnoki aranyéremért folyó versenyfutásban, és egyiküktől sem szeretett volna megválni a szakmai stáb.
Kubatov Gábor: „Egyetlen magyar csapat sem ad el nekünk játékost” – értük tehetett ajánlatot a Fradi
Ugyanezt elmondhatjuk a házi góllövőlistát 18 meccsen szerzett tíz góllal vezető algériai csatár, Nadir Benbuali kapcsán is, akiért a napokban az Újpestre tartó Nejc Gradisar utódját kereső, egyiptomi Al-Ahli jelentkezett be. Információink szerint azonban a csatár télen nem eladó, hiába szerződtette volna a svéd Malmö és tett csaknem kétmillió eurós ajánlatot a tunéziai Espérance is, az ETO nem engedi el kulcsemberét a tavaszi szezon előtt.
Amelyet megelőzően a téli, törökországi felkészülés felemásra sikerült a csapat számára, hiszen a szerb Patizan elleni 2–2 után kikapott az ETO a horvát NK Osijektől, a harmadik meccsén viszont 2–0-ra megverte az osztrák Rapidot, amely augusztusban elütötte a győrieket a Konferencialiga főtáblájától.
Ezek után az ETO vasárnap rögtön rangadóval kezdi az idényt, hiszen a Ferencvároshoz látogat, tehát a fent említett kulcsjátékosok rögtön bizonyíthatják, érdemes volt megtartani őket. Hogy az előnyét meg tudja-e tartani az ETO az első három tavaszi forduló után is, az nagy kérdés, hiszen a ferencvárosi kirándulás után a jelenleg 4. Debreceni VSC-t fogadja, majd Diósgyőrbe látogat. Nehéz menet lesz, de az a csapat, amelyik az első helyen akar végezni a tabellán, nem is számíthat könnyű tavaszra…
AZ ETO FC TÉLI FELKÉSZÜLÉSE
Edzőtábor: január 4–14., Antalya (Törökország)
FELKÉSZÜLÉSI MÉRKŐZÉSEK (Törökország)
Január 10., szombat: ETO FC–FK Partizan (szerb) 2–2 (Njie, Gavrics)
Január 13., kedd: ETO FC–NK Osijek (horvát) 1–2 (Stefulj)
Január 18., vasárnap: SK Rapid (osztrák)–ETO FC 0–2 (Raux-Yao – öngól, Boldor)
TÉLI JÁTÉKOSMOZGÁS AZ ETO FC-NÉL
Érkezők: –
Kölcsönbe érkezők: –
Kölcsönből visszatértek: –
Az utánpótlásból felkerültek/profi szerződést kötöttek: –
Kiszemeltek: –
Távozók: –
Kölcsönbe távozók: –
Kölcsönből visszatértek klubjukhoz: –
Távozhatnak/érdeklődnek irántuk: Olekszandr Piscsur (ukrán-magyar, Girona – Spanyolország)
FERENCVÁROS: TÁVOZOTT KÉT ALAPEMBER, DE ERŐSÍTÉS IS ÉRKEZETT
A 2. helyen telelő Ferencváros mozgalmas heteken van túl, hiszen két meghatározó játékosát, Varga Barnabást és Tóth Alexet is értékesítette a téli játékospiacon a klub, ugyanakkor a szélső Elton Acolatse, a belső védő Mariano Gómez és a csatár Franko Kovacevic személyében három olyan játékos érkezett, aki az NB I-ben azonnal erősítést jelenthet és növelheti Robbie Keane vezetőedző variációs lehetőségeit.
Az igaz ugyan, hogy Tóth Alex helyére nem érkezett új középpályás (bár olasz sajtóhírek szerint a Speziában játszó Nagy Ádám szerződtetése még képben lehet a Ferencvárosnál, értesüléseink szerint a télen erre kevés az esély), de ezen a téren Naby Keita megtartása jelenthet hosszabb távra erősítést. A BL-győztes guineai középpályás a kölcsönszerződése lejárta után a Werder Brementől végleg a Ferencvároshoz igazolt, a hírek szerint jövő nyárig írt alá.
Az FTC számára nem indult jól a téli felkészülési meccsek sora, hiszen a német másodosztályú Kieltől 2–0-ra, az osztrák Rapidtól 1–0-ra kapott ki a gárda, de az Európa-ligában jelenleg 4. helyen álló dán FC Midtjylland elleni mérkőzést az új szerzemény, Mariano Gómez fejesével már döntetlenre tudta menteni. A tavaszi El-nyitányon, csütörtökön pedig kis híján nyert is a Panathinaikosz ellen. A görögök a 86. percben ugyan egyenlítettek, de az FTC megőrizte veretlenségét a kupasorozatban, így optimistán várhatja az ETO elleni vasárnapi bajnoki mérkőzést.
A Ferencváros egy győzelemmel máris élre állhatna, de a győriekhez hasonlóan a ferencvárosiakra is húzós hetek várnak, hiszen jövő héten a 3. helyen álló Pakshoz látogatnak, majd jön az év első derbije az újjáformálódó Újpest FC ellen az Üllői úton. A tolnai vendégjáték előtt pedig még egy angliai túra is vár a csapatra az Európa-ligában, az FTC a Nottingham Forest ellen lép pályára január 29-én.
A FERENCVÁROSI TC TÉLI FELKÉSZÜLÉSE
Edzőtábor: január 8–19., La Manga (Spanyolország)
FELKÉSZÜLÉSI MÉRKŐZÉSEK (Spanyolország)
Január 10., szombat: Ferencváros–Holstein Kiel (német II.) 0–2
Január 12., hétfő: Ferencváros–SK Rapid (osztrák) 0–1
Január 15., csütörtök: Ferencváros–FC Midtjylland (dán) 1–1 (M. Gómez)
EURÓPA-LIGA
Alapszakasz, 7. forduló
Január 22., csütörtök: Ferencváros–Panathinaikosz (görög) 1–1
TÉLI JÁTÉKOSMOZGÁS A FERENCVÁROSNÁL
Érkezők: Elton Acolatse (holland-ghánai, Diósgyőri VTK), Mariano Gómez (argentin, FC Zürich – Svájc), Naby Keita (guineai, kölcsön után végleg, Werder Bremen – Németország), Franko Kovacevic (horvát, NK Celje – Szlovénia)
Kölcsönbe érkezők: –
Kölcsönből visszatértek: Kaján Norbert (FK Csíkszereda – Románia), Shadirac Chyreme Say (ghánai, AC Oulu – Finnország), Varga Ádám (Debreceni VSC)
Kölcsönből visszatérhet: Isaac Pappoe (ghánai, Dundee United – Skócia)
Az utánpótlásból felkerültek/profi szerződést kötöttek: –
Kiszemeltek: Nardin Mulahusejnovic (bosnyák, Noa – Örményország)
Távozók: Dhonata (Dhonata Tavares de Oliveira, brazil, Botafogo-PB – Brazília), Tóth Alex (AFC Bournemouth – Anglia), Varga Barnabás (AEK Athén – Görögország)
Kölcsönbe távozók: Daniel Arzani (ausztrál, Melbourne City – Ausztrália), Varga Zétény (soroksári kooperációs kölcsön után Diósgyőri VTK)
Távozhatnak/érdeklődnek irántuk: Ismaël Aaneba (francia-marokkói), Fortune Bassey (nigériai), Alekszandar Pesics (szerb, Amedspor – Törökország)
PAKS: ÁDÁM MARTIN VISSZATÉRÉSÉNEK ÖRÜLHETNEK A SZURKOLÓK
A Magyar Kupa előző két kiírását megnyerő Paksi FC a nyáron két alapemberét veszítette el (Ötvös Bencét és Mezei Szabolcsot), de Bognár György csapata így is hozta a rá jellemző, kiegyensúlyozott teljesítményt. A legtöbb gólt szerezte az őszi szezonban (39-et) és az ETO-val holtversenyben a legkevesebb vereséget szenvedte el ősszel (hármat), ennek köszönhetően a 3. helyen telelt.
Ezek után nem meglepő, hogy nem volt nagy mozgás a paksiak keretében. Új játékos nem érkezett, de két fiatal kölcsönjátékos, Máté Csaba és Pesti Zoltán visszatért Kozármislenyből, ugyanakkor Pető Milán a DVTK-hoz, Haraszti Zsolt a Videotonhoz került kölcsönbe.
A Paks az első téli meccsét 5–1-re megnyerte az azeri Sumqayit FK ellen, utána viszont két vereség, illetve egy döntetlen következett. Viszont aminek örülhetnek a paksi szurkolók, hogy az őszi szezont sérülés miatt szinte teljes egészében kihagyó Ádám Martin (egy bajnokin játszott csak) visszatért és két gólt is szerzett. Rossz hír viszont, hogy a 18 éves csatár, Galambos János talpcsonttörést szenvedett, ami után több hónapos kihagyás vár rá.
A Paks is közvetlen riválisok ellen kezdi a tavaszi szezont, hiszen szombaton a két hellyel mögötte lévő Puskás Akadémiához látogat, majd az egy hellyel előtt lévő FTC-t fogadja, aztán a most 4. Debreceni VSC otthonában lép pályára.
A PAKSI FC TÉLI FELKÉSZÜLÉSE
Edzőtábor: január 6–17., Belek (Törökország)
FELKÉSZÜLÉSI MÉRKŐZÉSEK (Törökország)
Január 9., péntek: Paks–Sumqayit FK (azeri) 5–1 (Ádám M. 2, Böde, Tóth B., Szendrei Á.)
Január 11., vasárnap: Paks–PFK Ludogorec Razgrad (bolgár) 2–3 (Windecker – 11-esből, Tóth B.)
Január 13., kedd: Paks–LKS Lódz (lengyel) 0–0
Január 16., péntek: Paks–RTS Widzew Lódz (lengyel) 1–2 (Tóth B.)
TÉLI JÁTÉKOSMOZGÁS A PAKSI FC-NÉL
Érkezők: –
Kölcsönbe érkezők: –
Kölcsönből visszatérők: Máté Csaba (Kozármisleny), Pesti Zoltán (Kozármisleny)
Az utánpótlásból felkerültek/profi szerződést kötöttek: –
Kiszemeltek: Tamás Olivér (Nyíregyháza Spartacus, legutóbb kölcsönben: BVSC, szabadon igazolható)
Távozók: Debreceni Zalán (mezőkövesdi kölcsön után Budafoki MTE)
Kölcsönbe távozók: Pető Milán (Diósgyőri VTK), Haraszti Zsolt (Videoton FC Fehérvár)
Kölcsönből visszatértek klubjukhoz: –
Távozhatnak/érdeklődnek irántuk: –
AZ NB I ELSŐ HÁROM TAVASZI FORDULÓJA
19. FORDULÓ
Január 24., szombat
12.30: Nyíregyháza Spartacus FC–Újpest FC (Tv: M4 Sport)
15.00: Kisvárda Master Good–MTK Budapest (Tv: M4 Sport)
19.45: Puskás Akadémia–Paksi FC (Tv: M4 Sport)
Január 25., vasárnap
13.00: Debreceni VSC–Diósgyőri VTK (Tv: M4 Sport)
15.00: Kolorcity Kazincbarcika SC–Zalaegerszegi TE FC (Tv: M4 Sport+)
18.15: Ferencvárosi TC–ETO FC (Tv: M4 Sport)
20. FORDULÓ
Január 31., szombat
13.30: MTK Budapest–Kolorcity Kazincbarcika SC (Tv: M4 Sport)
16.00: ETO FC–Debreceni VSC (Tv: M4 Sport)
18.30: Újpest FC–Puskás Akadémia (Tv: M4 Sport)
Február 1., vasárnap
12.45: Diósgyőri VTK–Kisvárda Master Good (Tv: M4 Sport)
15.15: Paksi FC–Ferencvárosi TC (Tv: M4 Sport)
19.45: Zalaegerszegi TE FC–Nyíregyháza Spartacus FC (Tv: M4 Sport+)
21. FORDULÓ
Február 6., péntek
17.45: Kisvárda Master Good–Kolorcity Kazincbarcika SC (Tv: M4 Sport)
Február 7., szombat
12.45: Diósgyőri VTK–ETO FC (Tv: M4 Sport+)
14.45: Debreceni VSC–Paksi FC (Tv: M4 Sport+)
17.00: Ferencvárosi TC–Újpest FC (Tv: M4 Sport)
Február 8., vasárnap
15.00: Puskás Akadémia–Zalaegerszegi TE FC (Tv: M4 Sport+)
17.15: Nyíregyháza Spartacus FC–MTK Budapest (Tv: M4 Sport+)
|AZ ÁLLÁS
M
Gy
D
V
L–K
Gk
P
|1. ETO FC
18
10
5
3
36–17
+19
35
|2. Ferencvárosi TC
18
10
4
4
35–18
+17
34
|3. Paksi FC
18
9
6
3
39–26
+13
33
|4. Debreceni VSC
18
9
4
5
26–21
+5
31
|5. Puskás Akadémia
18
8
4
6
24–23
+1
28
|6. Kisvárda
18
8
3
7
22–29
–7
27
|7. Zalaegerszegi TE
18
6
6
6
29–26
+3
24
|8. Újpest FC
18
6
4
8
27–32
–5
22
|9. MTK Budapest
18
6
3
9
33–37
–4
21
|10. Diósgyőri VTK
18
4
6
8
24–30
–6
18
|11. Nyíregyháza
18
3
5
10
19–34
–15
14
|12. Kazincbarcika
18
3
2
13
17–38
–21
11
FELVEZETŐ SOROZATUNK KORÁBBI RÉSZEI