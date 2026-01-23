Az ETO nemet mondott az FTC ajánlataira, hogy versenyben lehessen a bajnoki címért

Ugyanezt elmondhatjuk a házi góllövőlistát 18 meccsen szerzett tíz góllal vezető algériai csatár, Nadir Benbuali kapcsán is, akiért a napokban az Újpestre tartó Nejc Gradisar utódját kereső, egyiptomi Al-Ahli jelentkezett be. Információink szerint azonban a csatár télen nem eladó, hiába szerződtette volna a svéd Malmö és tett csaknem kétmillió eurós ajánlatot a tunéziai Espérance is, az ETO nem engedi el kulcsemberét a tavaszi szezon előtt.

Amelyet megelőzően a téli, törökországi felkészülés felemásra sikerült a csapat számára, hiszen a szerb Patizan elleni 2–2 után kikapott az ETO a horvát NK Osijektől, a harmadik meccsén viszont 2–0-ra megverte az osztrák Rapidot, amely augusztusban elütötte a győrieket a Konferencialiga főtáblájától.

Ezek után az ETO vasárnap rögtön rangadóval kezdi az idényt, hiszen a Ferencvároshoz látogat, tehát a fent említett kulcsjátékosok rögtön bizonyíthatják, érdemes volt megtartani őket. Hogy az előnyét meg tudja-e tartani az ETO az első három tavaszi forduló után is, az nagy kérdés, hiszen a ferencvárosi kirándulás után a jelenleg 4. Debreceni VSC-t fogadja, majd Diósgyőrbe látogat. Nehéz menet lesz, de az a csapat, amelyik az első helyen akar végezni a tabellán, nem is számíthat könnyű tavaszra…

AZ ETO FC TÉLI FELKÉSZÜLÉSE

Edzőtábor: január 4–14., Antalya (Törökország)

FELKÉSZÜLÉSI MÉRKŐZÉSEK (Törökország)

Január 10., szombat: ETO FC–FK Partizan (szerb) 2–2 (Njie, Gavrics)

Január 13., kedd: ETO FC–NK Osijek (horvát) 1–2 (Stefulj)

Január 18., vasárnap: SK Rapid (osztrák)–ETO FC 0–2 (Raux-Yao – öngól, Boldor)

TÉLI JÁTÉKOSMOZGÁS AZ ETO FC-NÉL

Érkezők: –

Kölcsönbe érkezők: –

Kölcsönből visszatértek: –

Az utánpótlásból felkerültek/profi szerződést kötöttek: –

Kiszemeltek: –

Távozók: –

Kölcsönbe távozók: –

Kölcsönből visszatértek klubjukhoz: –

Távozhatnak/érdeklődnek irántuk: Olekszandr Piscsur (ukrán-magyar, Girona – Spanyolország)

FERENCVÁROS: TÁVOZOTT KÉT ALAPEMBER, DE ERŐSÍTÉS IS ÉRKEZETT

Mariano Gómez januárban érkezett a Ferencvároshoz (Fotó: fradi.hu)

A 2. helyen telelő Ferencváros mozgalmas heteken van túl, hiszen két meghatározó játékosát, Varga Barnabást és Tóth Alexet is értékesítette a téli játékospiacon a klub, ugyanakkor a szélső Elton Acolatse, a belső védő Mariano Gómez és a csatár Franko Kovacevic személyében három olyan játékos érkezett, aki az NB I-ben azonnal erősítést jelenthet és növelheti Robbie Keane vezetőedző variációs lehetőségeit.

Az igaz ugyan, hogy Tóth Alex helyére nem érkezett új középpályás (bár olasz sajtóhírek szerint a Speziában játszó Nagy Ádám szerződtetése még képben lehet a Ferencvárosnál, értesüléseink szerint a télen erre kevés az esély), de ezen a téren Naby Keita megtartása jelenthet hosszabb távra erősítést. A BL-győztes guineai középpályás a kölcsönszerződése lejárta után a Werder Brementől végleg a Ferencvároshoz igazolt, a hírek szerint jövő nyárig írt alá.

Az FTC számára nem indult jól a téli felkészülési meccsek sora, hiszen a német másodosztályú Kieltől 2–0-ra, az osztrák Rapidtól 1–0-ra kapott ki a gárda, de az Európa-ligában jelenleg 4. helyen álló dán FC Midtjylland elleni mérkőzést az új szerzemény, Mariano Gómez fejesével már döntetlenre tudta menteni. A tavaszi El-nyitányon, csütörtökön pedig kis híján nyert is a Panathinaikosz ellen. A görögök a 86. percben ugyan egyenlítettek, de az FTC megőrizte veretlenségét a kupasorozatban, így optimistán várhatja az ETO elleni vasárnapi bajnoki mérkőzést.

A Ferencváros egy győzelemmel máris élre állhatna, de a győriekhez hasonlóan a ferencvárosiakra is húzós hetek várnak, hiszen jövő héten a 3. helyen álló Pakshoz látogatnak, majd jön az év első derbije az újjáformálódó Újpest FC ellen az Üllői úton. A tolnai vendégjáték előtt pedig még egy angliai túra is vár a csapatra az Európa-ligában, az FTC a Nottingham Forest ellen lép pályára január 29-én.

A FERENCVÁROSI TC TÉLI FELKÉSZÜLÉSE

Edzőtábor: január 8–19., La Manga (Spanyolország)

FELKÉSZÜLÉSI MÉRKŐZÉSEK (Spanyolország)

Január 10., szombat: Ferencváros–Holstein Kiel (német II.) 0–2

Január 12., hétfő: Ferencváros–SK Rapid (osztrák) 0–1

Január 15., csütörtök: Ferencváros–FC Midtjylland (dán) 1–1 (M. Gómez)

EURÓPA-LIGA

Alapszakasz, 7. forduló

Január 22., csütörtök: Ferencváros–Panathinaikosz (görög) 1–1



TÉLI JÁTÉKOSMOZGÁS A FERENCVÁROSNÁL

Érkezők: Elton Acolatse (holland-ghánai, Diósgyőri VTK), Mariano Gómez (argentin, FC Zürich – Svájc), Naby Keita (guineai, kölcsön után végleg, Werder Bremen – Németország), Franko Kovacevic (horvát, NK Celje – Szlovénia)

Kölcsönbe érkezők: –

Kölcsönből visszatértek: Kaján Norbert (FK Csíkszereda – Románia), Shadirac Chyreme Say (ghánai, AC Oulu – Finnország), Varga Ádám (Debreceni VSC)

Kölcsönből visszatérhet: Isaac Pappoe (ghánai, Dundee United – Skócia)

Az utánpótlásból felkerültek/profi szerződést kötöttek: –

Kiszemeltek: Nardin Mulahusejnovic (bosnyák, Noa – Örményország)

Távozók: Dhonata (Dhonata Tavares de Oliveira, brazil, Botafogo-PB – Brazília), Tóth Alex (AFC Bournemouth – Anglia), Varga Barnabás (AEK Athén – Görögország)

Kölcsönbe távozók: Daniel Arzani (ausztrál, Melbourne City – Ausztrália), Varga Zétény (soroksári kooperációs kölcsön után Diósgyőri VTK)

Távozhatnak/érdeklődnek irántuk: Ismaël Aaneba (francia-marokkói), Fortune Bassey (nigériai), Alekszandar Pesics (szerb, Amedspor – Törökország)



PAKS: ÁDÁM MARTIN VISSZATÉRÉSÉNEK ÖRÜLHETNEK A SZURKOLÓK

Ádám Martin két gól szerzett a Paksi FC téli felkészülése során (Fotó: paksifc.hu)

A Magyar Kupa előző két kiírását megnyerő Paksi FC a nyáron két alapemberét veszítette el (Ötvös Bencét és Mezei Szabolcsot), de Bognár György csapata így is hozta a rá jellemző, kiegyensúlyozott teljesítményt. A legtöbb gólt szerezte az őszi szezonban (39-et) és az ETO-val holtversenyben a legkevesebb vereséget szenvedte el ősszel (hármat), ennek köszönhetően a 3. helyen telelt.

Ezek után nem meglepő, hogy nem volt nagy mozgás a paksiak keretében. Új játékos nem érkezett, de két fiatal kölcsönjátékos, Máté Csaba és Pesti Zoltán visszatért Kozármislenyből, ugyanakkor Pető Milán a DVTK-hoz, Haraszti Zsolt a Videotonhoz került kölcsönbe.

A Paks az első téli meccsét 5–1-re megnyerte az azeri Sumqayit FK ellen, utána viszont két vereség, illetve egy döntetlen következett. Viszont aminek örülhetnek a paksi szurkolók, hogy az őszi szezont sérülés miatt szinte teljes egészében kihagyó Ádám Martin (egy bajnokin játszott csak) visszatért és két gólt is szerzett. Rossz hír viszont, hogy a 18 éves csatár, Galambos János talpcsonttörést szenvedett, ami után több hónapos kihagyás vár rá.

A Paks is közvetlen riválisok ellen kezdi a tavaszi szezont, hiszen szombaton a két hellyel mögötte lévő Puskás Akadémiához látogat, majd az egy hellyel előtt lévő FTC-t fogadja, aztán a most 4. Debreceni VSC otthonában lép pályára.

A PAKSI FC TÉLI FELKÉSZÜLÉSE

Edzőtábor: január 6–17., Belek (Törökország)

FELKÉSZÜLÉSI MÉRKŐZÉSEK (Törökország)

Január 9., péntek: Paks–Sumqayit FK (azeri) 5–1 (Ádám M. 2, Böde, Tóth B., Szendrei Á.)

Január 11., vasárnap: Paks–PFK Ludogorec Razgrad (bolgár) 2–3 (Windecker – 11-esből, Tóth B.)

Január 13., kedd: Paks–LKS Lódz (lengyel) 0–0

Január 16., péntek: Paks–RTS Widzew Lódz (lengyel) 1–2 (Tóth B.)

TÉLI JÁTÉKOSMOZGÁS A PAKSI FC-NÉL

Érkezők: –

Kölcsönbe érkezők: –

Kölcsönből visszatérők: Máté Csaba (Kozármisleny), Pesti Zoltán (Kozármisleny)

Az utánpótlásból felkerültek/profi szerződést kötöttek: –

Kiszemeltek: Tamás Olivér (Nyíregyháza Spartacus, legutóbb kölcsönben: BVSC, szabadon igazolható)

Távozók: Debreceni Zalán (mezőkövesdi kölcsön után Budafoki MTE)

Kölcsönbe távozók: Pető Milán (Diósgyőri VTK), Haraszti Zsolt (Videoton FC Fehérvár)

Kölcsönből visszatértek klubjukhoz: –

Távozhatnak/érdeklődnek irántuk: –

AZ NB I ELSŐ HÁROM TAVASZI FORDULÓJA

19. FORDULÓ

Január 24., szombat

12.30: Nyíregyháza Spartacus FC–Újpest FC (Tv: M4 Sport)

15.00: Kisvárda Master Good–MTK Budapest (Tv: M4 Sport)

19.45: Puskás Akadémia–Paksi FC (Tv: M4 Sport)

Január 25., vasárnap

13.00: Debreceni VSC–Diósgyőri VTK (Tv: M4 Sport)

15.00: Kolorcity Kazincbarcika SC–Zalaegerszegi TE FC (Tv: M4 Sport+)

18.15: Ferencvárosi TC–ETO FC (Tv: M4 Sport)

20. FORDULÓ

Január 31., szombat

13.30: MTK Budapest–Kolorcity Kazincbarcika SC (Tv: M4 Sport)

16.00: ETO FC–Debreceni VSC (Tv: M4 Sport)

18.30: Újpest FC–Puskás Akadémia (Tv: M4 Sport)

Február 1., vasárnap

12.45: Diósgyőri VTK–Kisvárda Master Good (Tv: M4 Sport)

15.15: Paksi FC–Ferencvárosi TC (Tv: M4 Sport)

19.45: Zalaegerszegi TE FC–Nyíregyháza Spartacus FC (Tv: M4 Sport+)

21. FORDULÓ

Február 6., péntek

17.45: Kisvárda Master Good–Kolorcity Kazincbarcika SC (Tv: M4 Sport)

Február 7., szombat

12.45: Diósgyőri VTK–ETO FC (Tv: M4 Sport+)

14.45: Debreceni VSC–Paksi FC (Tv: M4 Sport+)

17.00: Ferencvárosi TC–Újpest FC (Tv: M4 Sport)

Február 8., vasárnap

15.00: Puskás Akadémia–Zalaegerszegi TE FC (Tv: M4 Sport+)

17.15: Nyíregyháza Spartacus FC–MTK Budapest (Tv: M4 Sport+)

AZ ÁLLÁS M Gy D V L–K Gk P 1. ETO FC 18 10 5 3 36–17 +19 35 2. Ferencvárosi TC 18 10 4 4 35–18 +17 34 3. Paksi FC 18 9 6 3 39–26 +13 33 4. Debreceni VSC 18 9 4 5 26–21 +5 31 5. Puskás Akadémia 18 8 4 6 24–23 +1 28 6. Kisvárda 18 8 3 7 22–29 –7 27 7. Zalaegerszegi TE 18 6 6 6 29–26 +3 24 8. Újpest FC 18 6 4 8 27–32 –5 22 9. MTK Budapest 18 6 3 9 33–37 –4 21 10. Diósgyőri VTK 18 4 6 8 24–30 –6 18 11. Nyíregyháza 18 3 5 10 19–34 –15 14 12. Kazincbarcika 18 3 2 13 17–38 –21 11

FELVEZETŐ SOROZATUNK KORÁBBI RÉSZEI