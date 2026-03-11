Nemzeti Sportrádió

A Premier League az idény legjobbját keresi, Szoboszlaira is lehet szavazni

Különleges mezben lép pályára a Ferencváros a Braga ellen

M. B.M. B.
2026.03.11. 13:51
null
Fotó: fradi.hu
Címkék
mez Braga Európa-liga Ferencváros
A csütörtökön a labdarúgó Európa-liga nyolcaddöntőjében játszó Ferencváros a hivatalos honlapján közölte, hogy a csapat különleges mezben lép pályára a portugál Braga elleni hazai találkozón.

„A mellkason és a mez ujján cikcakkos mintában fut végig a piros-fehér-zöld magyar zászló motívuma, amelyet a mez fehér alapja finom átmenetes mintázatával helyez kortárs, modern köntösbe. Az FTC-címer a mez közepén kapott helyet, a szívnél pedig az alkalomhoz illően kokárda található. A mez limitált példányszámban kerül forgalomba, így valódi gyűjtői darabnak számít a Ferencváros és a magyar futball rajongói számára is. Labdarúgóink az UEFA előírásai miatt egy módosított változatban, kokárda nélkül, kontrasztosabb feliratozású mezben lépnek majd pályára, amely megfelel a nemzetközi szabályozásnak” – írják a fradi.hu-n a szerelésről, amellyel az 1848–49-es forradalom és szabadságharc előtt kíván tisztelegni a klub.

A különleges mez csütörtökön 10 órától limitált példányszámban lesz megvásárolható.

Légiósok
4 órája

Guardiola-iskola, technikás futball, európai ambíciók – magyar kapusa szerint ez jellemzi a Bragát

Maier Merse elárulta, milyen hatással van Pep Guardiola a Ferencváros El-ellenfelének játékára.

EURÓPA-LIGA
NYOLCADDÖNTŐ, 1. MÉRKŐZÉS
Csütörtök, 21.00: FERENCVÁROS–BRAGA (portugál)
Groupama Aréna. Vezeti: Nicholas Walsh (skót) (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n és a Nemzeti Sportrádióban!
A visszavágót március 18-án rendezik Bragában.

mez Braga Európa-liga Ferencváros
Legfrissebb hírek

Robbie Keane: Tapasztaltabb csapat a Braga, de...

Európa-liga
2 órája

Guardiola-iskola, technikás futball, európai ambíciók – magyar kapusa szerint ez jellemzi a Bragát

Légiósok
4 órája

Az FTC-nek és a magyar válogatottnak is vezetett már a zöld-fehérek Braga elleni meccsének bírója

Európa-liga
Tegnap, 12:05

Bódog Tamás: Megmutatta a Fradi, hogy nem véletlenül készülhet Európa-liga-nyolcaddöntőre

Labdarúgó NB I
2026.03.09. 07:40

A tavasz legjobb csapata teher nélkül futballozhat a címvédő FTC ellen

Labdarúgó NB I
2026.03.08. 11:15

Sportország: Orosz Pál szerint a Ferencvárost nem a „magyarszabályra” építették

Labdarúgó NB I
2026.03.08. 08:25

José Barroso: Fehér Miklós a mai napig a barátom, csak már odafentről figyel bennünket

Európa-liga
2026.03.07. 09:05

Joao Janeiro: A Ferencváros hasznot húzhat a Braga meccsterheléséből

Európa-liga
2026.03.07. 08:11
Ezek is érdekelhetik