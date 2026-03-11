Különleges mezben lép pályára a Ferencváros a Braga ellen

„A mellkason és a mez ujján cikcakkos mintában fut végig a piros-fehér-zöld magyar zászló motívuma, amelyet a mez fehér alapja finom átmenetes mintázatával helyez kortárs, modern köntösbe. Az FTC-címer a mez közepén kapott helyet, a szívnél pedig az alkalomhoz illően kokárda található. A mez limitált példányszámban kerül forgalomba, így valódi gyűjtői darabnak számít a Ferencváros és a magyar futball rajongói számára is. Labdarúgóink az UEFA előírásai miatt egy módosított változatban, kokárda nélkül, kontrasztosabb feliratozású mezben lépnek majd pályára, amely megfelel a nemzetközi szabályozásnak” – írják a fradi.hu-n a szerelésről, amellyel az 1848–49-es forradalom és szabadságharc előtt kíván tisztelegni a klub.

A különleges mez csütörtökön 10 órától limitált példányszámban lesz megvásárolható.