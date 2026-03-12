NBA: remek tempóban halad a Magic és a Clippers, Jokics újra odatett egy tripla duplát

Az Orlando az idénybeli leghosszabb győzelmi sorozatát építi, de hogy megszülessen zsinórban az ötödik siker, ahhoz nagyon meg kellett dolgozni a végén, hiszen a Cleveland mínusz 13-ról feljött 122–120-ra. Nem egészen 18 másodperc volt hátra, amikor Desmond Bane egy triplával lélegzethez juttatta csapatát, majd nem sokkal később a helyére küldött két büntetőt is, és végül célba ért a Magic. Bane 35, Paolo Banchero 25, a meccszáró két büntetőjéből egyet értékesítő Tristan da Silva 23 ponttal fejezte be az estét, a Cavs soraiban James Harden 30, Donovan Mitchell 25 pontot ért el.

Desmond Bane was HOOPIN' in Orlando's victory!



🏀 35 PTS (12-19 FGM)

🏀 6 REB

🏀 6 AST



5 wins in a row for the @OrlandoMagic 🔥 pic.twitter.com/6XWdl7noKz — NBA (@NBA) March 12, 2026

A Clippers is magas sebességi fokozatban halad, egymás után a harmadik győzelmét könyvelte el, ráadásul a Minnesota elleni este igen szórakoztató volt: idénybeli legmagasabb pontszámával (153) kényeztette közönségét a végig vezető kaliforniai csapat. Kawhi Leonard 45-ig jutott (a duplákat 75, a triplákat 66 százalékos pontossággal dobta, az egyéb mutatókat is figyelembe véve klubtörténeti produkciót nyújtott – lásd a videót), az új szerzemények közül Bennedict Mathurin 22, az öt triplát behajító Darius Garland 21 ponttal finiselt, odaát Anthony Edwards 36-tal volt a legjobb dobó.

A KAWHI LEONARD MASTERCLASS IN THE CLIPPERS' WIN 🔥



45 PTS (15-20 FGM)

5 REB

5 AST

2 STL

6 3PM



He's the first player in Clippers franchise history to record 45+ PTS, 5+ REB, 5+ AST, and 5+ 3PM on 75%+ FG% in a game! pic.twitter.com/UbxOBuUTv3 — NBA (@NBA) March 12, 2026

Két vereség után egyik közvetlen riválisát fogadta a Denver, és ezúttal nem hibázott: a harmadik negyedben már látszott, hogy a vendég Houston nem nyerhet. Nikola Jokics 16 ponttal, 13 assziszttal és 12 lepattanóval szállította idénybeli 25. tripla dupláját – közülük ez volt a 15. olyan, amelynél már a negyedik játékrész előtt biztossá vált a három két számjegyű mutató –, Jamal Murray 30 ponttal vezette a hazai lőlapot, a Rocketsben ezúttal Amen Thompson 16 pontja volt a csúcs. A Nuggets (40 győzelem, 26 vereség) a Rockets (40, 25) közvetlen közelébe ért a nyugati tabellán, és talán még fontosabb, hogy az egymás elleni csatákat pozitív mérleggel zárta (3–1).

Denver's NBA All-Stars in tonight's big win:



Jamal Murray: 30 PTS, 3 3PM

Nikola Jokić: 16 PTS, 12 REB, 13 AST, 5 STL pic.twitter.com/NgEHXNHFyO — NBA (@NBA) March 12, 2026

A Charlotte több mint két éve nem tudott nyerni Sacramentóban, de most annyira együtt van a csapat – és annyira széteső az ellenfél –, hogy megtört a rossz széria; LaMelo Ball 30, Miles Bridges 26, Kon Knueppel 24 pontot szerzett az ügy érdekében. A Kingsből hiányzott a sérült Russell Westbrook, helyette is termelte a pontokat DeMar DeRozan: a 36 éves csatár 39 ponttal zárt, és a Spurs-legendát, Tim Duncant megelőzve feljött az NBA-örökpontlista 18. helyére. Duncan 19 idény után 26 496 alapszakaszi ponttal vonult vissza, a ligában 2009-ben kezdő DeRozan 26 505-nél tart.

Tekintettel a hat közös idényre, a New Orleans kedves videó-összeállítással fogadta az ellenfélként először visszatérő korábbi játékosát, Brandon Ingramet, de arról természetesen nem lehetett szó, hogy a győzelmet is átengedje mostani csapatának, a Torontónak. Fordulatos első félidő után a Pelicans átvette az irányítást, és Trey Murphy III (28 pont), valamint Dejounte Murray (27) vezérletével nyert is, Ingram 22 pontig jutott.

A New York rosszul kezdett Salt Lake Cityben, a Utah a második negyedben 18 ponttal is vezetett (49–31), de aztán ébredtek a vendégek, fokozatosan felzárkóztak, majd a harmadik és a negyedik negyed fordulóján futott 20–4-gyel átvették a vezetést, és nagyon simán nyertek. Jalen Brunson 28, Jordan Clarkson 27 pontot termelt, a hazaiknál Brice Sensabaugh 29 pontot dobott.

NBA, ALAPSZAKASZ

Orlando Magic–Cleveland Cavaliers 128–122

New Orleans Pelicans–Toronto Raptors 122–111

Utah Jazz–New York Knicks 117–134

Denver Nuggets–Houston Rockets 129–93

Sacramento Kings–Charlotte Hornets 109–117

Los Angeles Clippers–Minnesota Timberwolves 153–128