Carlos Vicens agresszív, okos futballra számít az FTC-től az El-nyolcaddöntőben

„Motiváltak vagyunk – jelentette ki Carlos Vicens, a Braga vezetőedzője. – Egyértelmű célunk, hogy az Európa-ligában a legjobb nyolc közé kerüljünk. Megvan a saját alapjátékunk, de erősségünk az is, hogy képesek vagyunk alkalmazkodni az aktuális ellenfélhez. A Ferencváros játékosaiban erős a versenyszellem, rendre motiváltak a nemzetközi mérkőzéseken, a csapat képes párhuzamosan agresszív és okos futballra.”

A Budapestre érkező portugál újságírók szerint a Braga szakmai stábja kényszerből rotálja a futballistákat, középpályásai rendkívül le vannak terhelve. Különösen igaz ez a 39 éves Joao Moutinhóra, aki már 42 tétmérkőzésnél jár az idényben, és még mindig meghatározó szerepet tölt be a csapat játékában.

A mali válogatott középhátvéd, Sikou Niakaté ugyanakkor felépült izomsérüléséből, visszatérése számottevő erősítést jelent a védelemben.