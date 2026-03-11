Nemzeti Sportrádió

Carlos Vicens agresszív, okos futballra számít az FTC-től az El-nyolcaddöntőben

2026.03.11. 21:20
A Braga mestere tudja, nehéz ellenfél az FTC (Fotó: Árvai Károly)
FTC El-rájátszás Braga Európa-liga Ferencváros
A Braga nem kapkodta el a Budapestre érkezést. Szerda délután még odahaza a jól megszokott környezetben tréningezett, csak azt követően kelt útra a magyar fővárosba, s némi késéssel landolt a Liszt Ferenc repülőtéren, így a portugál csapat sajtótájékoztatója is kis csúszással kezdődött.

 

„Motiváltak vagyunk – jelentette ki Carlos Vicens, a Braga vezetőedzője. – Egyértelmű célunk, hogy az Európa-ligában a legjobb nyolc közé kerüljünk. Megvan a saját alapjátékunk, de erősségünk az is, hogy képesek vagyunk alkalmazkodni az aktuális ellenfélhez. A Ferencváros játékosaiban erős a versenyszellem, rendre motiváltak a nemzetközi mérkőzéseken, a csapat képes párhuzamosan agresszív és okos futballra.”

A Budapestre érkező portugál újságírók szerint a Braga szakmai stábja kényszerből rotálja a futballistákat, középpályásai rendkívül le vannak terhelve. Különösen igaz ez a 39 éves Joao Moutinhóra, aki már 42 tétmérkőzésnél jár az idényben, és még mindig meghatározó szerepet tölt be a csapat játékában.

A mali válogatott középhátvéd, Sikou Niakaté ugyanakkor felépült izomsérüléséből, visszatérése számottevő erősítést jelent a védelemben.

Európa-liga
10 órája

Robbie Keane: Tapasztaltabb csapat a Braga, de...

„Nem sokan számítottak arra, hogy idáig jutunk, ezért fontos, hogy felszabadultan futballozzunk.”

EURÓPA-LIGA
NYOLCADDÖNTŐ, 1. MÉRKŐZÉSEK
21.00: Ferencváros–Braga (portugál) (Tv: M4 Sport)– élőben az NSO-n és a Nemzeti Sportrádióban!

