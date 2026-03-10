Szerdai sportműsor: Real Madrid–Manchester City a labdarúgó BL-ben, Plock–Szeged a férfi kézi BL-ben
MÁRCIUS 11., SZERDA
FUTBALLPROGRAM
BAJNOKOK LIGÁJA
NYOLCADDÖNTŐ, 1. MÉRKŐZÉSEK
18.45: Bayer Leverkusen (német)–Arsenal (angol) (Tv: Sport2)
21.00: Bodö/Glimt (norvég)–Sporting CP (portugál) (Tv: Sport1)
21.00: PSG (francia)–Chelsea (angol)
21.00: Real Madrid (spanyol)–Manchester City (angol) – élőben az NSO-n!
ANGOL CHAMPIONSHIP
37. FORDULÓ
21.00: Coventry City–Preston North End (Tv: Match4)
TOVÁBBI ÉLŐ KÖZVETÍTÉSEK ÉS FONTOSABB SPORTESEMÉNYEK
JÉGKORONG
ERSTE LIGA, RÁJÁTSZÁS
NEGYEDDÖNTŐ, 2. MÉRKŐZÉSEK
17.30: Corona Brasov (romániai)–FEHA19
17.30: Gyergyói HK (romániai)–SC Csíkszereda (romániai)
18.00: Újpesti TE–Budapest Jégkorong Akadémia HC
18.30: Debreceni EAC–DVTK Jegesmedvék
KERÉKPÁR
13.05: Tirreno–Adriatico, 3. szakasz (Crotona–Magliano de Marsi, 221 km) (Valter Attila) (Tv: Eurosport2)
15.45: Párizs–Nizza, 4. szakasz, (Bourges–Uchon, 195 km) (Tv: Eurosport2, M4 Sport)
KÉZILABDA
FÉRFI BAJNOKOK LIGÁJA
CSOPORTKÖR, 14. FORDULÓ
B-CSOPORT
18.45: Orlen Wisla Plock–OTP Bank-Pick Szeged (Tv: Sport1) – élőben az NSO-n!
18.45: GOG (dán)–RK Zagreb (horvát)
20.45: Barca (spanyol)–Eurofarm Peliszter (északmacedón)
20.45: PSG (francia)–Magdeburg (német)
NŐI MAGYAR KUPA, NEGYEDDÖNTŐ
18.00: MTK Budapest–Győri Audi ETO KC
18.00: DVSC Schaeffler–Kisvárda Master Good SE
18.00: Motherson Mosonmagyaróvári KC–Váci NKSE
KOSÁRLABDA
NŐI VILÁGBAJNOKI SELEJTEZŐTORNA, ISZTAMBUL
1. FORDULÓ
15.30: Magyarország–Japán (Tv: M4 Sport)
FÉRFI EURÓPA-KUPA
NEGYEDDÖNTŐ, 1. MÉRKŐZÉS
18.00: Falco-Vulcano Energia KC Szombathely–KK BH Bosna (bosnyák)
FÉRFI EUROLIGA
ALAPSZAKASZ, 31. FORDULÓ
20.45: Virtus Bologna (olasz)–Partizan Beograd (szerb)
LÓSPORT
13.45: Kincsem+ Tuti 1036 (Tv: Sport1)
ÖTTUSA
NEMZETKÖZI FEDETT PÁLYÁS VERSENY ÉS MAGYAR BAJNOKSÁG
8.00: férfi selejtező
17.00: női elődöntő, körvívás
RÖPLABDA
FÉRFI EXTRALIGA, ALAPSZAKASZ
19.00: MAFC–MÁV Előre Foxconn, Székesfehérvár
TENISZ
ATP ÉS WTA 1000-ES TORNA, INDIAN WELLS
19.00: férfi egyes, nyolcaddöntő; női egyes, nyolcaddöntő
TÉLI PARALIMPIA
9.45: sífutás, női és férfi 10 km (Tv: M4 Sport)
VÍZILABDA
FÉRFI OB I, KÖZÉPSZAKASZ, FELSŐHÁZ
2. FORDULÓ
19.00: VasasPlaket–Szeged VE
19.00: EPS-Honvéd–FTC-Telekom Waterpolo
19.00: One Eger–Szolnoki Dózsa
20.00: BVSC-Manna ABC–Semmelweis OSC
NŐI OB I, KÖZÉPSZAKASZ, FELSŐHÁZ
5. FORDULÓ
18.00: BVSC-Manna ABC–III. Kerületi TVE
18.00: Dunaújvárosi FVE–UVSE Helia-D
18.00: One Eger–FTC-Telekom
A NEMZETI SPORTRÁDIÓ MŰSORA
Sportreggel
Műsorvezető: Harsányi Levente, Csonka Zsófia, Szuper Levente
Szerkesztő: Bikfalvi Tamás
6.00: Sporteredmények
Nemzeti Sport-lapszemle
7.00: Túl nagy torna ahhoz a labdarúgó-világbajnokság, hogy elhalasszák. Dénes Ferenc sportközgazdászt hívjuk
8.00: Nemzeti Sport-jegyzet
Szóban már megegyeztek a Liverpool új edzőjével?
9.00: László Csaba a vonalban
Napi sportesemények
10.00: Visszajátszás Edvi Lászlóval: a több évtizedes Ferencváros–Fehérvár hokicsata az idei szezonban ért a csúcsára
12.00: Bajnokok: Hunyady Emese olimpiai és világbajnok gyorskorcsolyázó. Műsorvezető: Szilágyi Dóra
12.40: Nemzeti sportkrónika
13.00: A víz összeköt Bittmann Emillel és Göbölyös Gáborral
14.00: Csónakház
Hazafutás
Műsorvezető: Keszi Dóra
Szerkesztő: Szűcs Miklós
15.00: Vendég: Boczkó Gábor, a vívók szövetségi kapitánya
15.30: Közvetítés a Magyarország–Japán női kosárlabda vb-selejtezőről. Kommentátor: Tóth Béla. Szakértő: Károlyi Andrea
17.20: Nemzeti sportkrónika
17.30: Beszélgetés Kosznovszky Márk válogatott labdarúgóval
Körkapcsolás
Műsorvezető: Szabó Szilvia
Szerkesztő: Regős László Pál, Kreisz Bálint
18.00: Közvetítés a Falco KC Szombathely–KK Bosna férfi kosárlabda Európa-kupa-mérkőzésről. Kommentátor: Balogh Balázs. Szakértő: Károlyi Andrea
18.45: Közvetítés a Wisla Plock–Szeged férfi kézilabda Bajnokok Ligája-mérkőzésről. Kommentátor: Németh Kornél. Szakértő Marosán György
20.30: Sportország. Ballai Attila és Bánki József vendége Orosz Pál, az FTC Labdarúgó Zrt. vezérigazgatója
21.30: Atlétika. Új világcsúcs született a félmaratoni távon
22.30: Sportvilág Olasz Gergővel