Szerdai sportműsor: Real Madrid–Manchester City a labdarúgó BL-ben, Plock–Szeged a férfi kézi BL-ben

MÁRCIUS 11., SZERDA

FUTBALLPROGRAM

BAJNOKOK LIGÁJA

NYOLCADDÖNTŐ, 1. MÉRKŐZÉSEK

18.45: Bayer Leverkusen (német)–Arsenal (angol) (Tv: Sport2)

21.00: Bodö/Glimt (norvég)–Sporting CP (portugál) (Tv: Sport1)

21.00: PSG (francia)–Chelsea (angol)

21.00: Real Madrid (spanyol)–Manchester City (angol) – élőben az NSO-n!

ANGOL CHAMPIONSHIP

37. FORDULÓ

21.00: Coventry City–Preston North End (Tv: Match4)

TOVÁBBI ÉLŐ KÖZVETÍTÉSEK ÉS FONTOSABB SPORTESEMÉNYEK

JÉGKORONG

ERSTE LIGA, RÁJÁTSZÁS

NEGYEDDÖNTŐ, 2. MÉRKŐZÉSEK

17.30: Corona Brasov (romániai)–FEHA19

17.30: Gyergyói HK (romániai)–SC Csíkszereda (romániai)

18.00: Újpesti TE–Budapest Jégkorong Akadémia HC

18.30: Debreceni EAC–DVTK Jegesmedvék

KERÉKPÁR

13.05: Tirreno–Adriatico, 3. szakasz (Crotona–Magliano de Marsi, 221 km) (Valter Attila) (Tv: Eurosport2)

15.45: Párizs–Nizza, 4. szakasz, (Bourges–Uchon, 195 km) (Tv: Eurosport2, M4 Sport)

KÉZILABDA

FÉRFI BAJNOKOK LIGÁJA

CSOPORTKÖR, 14. FORDULÓ

B-CSOPORT

18.45: Orlen Wisla Plock–OTP Bank-Pick Szeged (Tv: Sport1) – élőben az NSO-n!

18.45: GOG (dán)–RK Zagreb (horvát)

20.45: Barca (spanyol)–Eurofarm Peliszter (északmacedón)

20.45: PSG (francia)–Magdeburg (német)

NŐI MAGYAR KUPA, NEGYEDDÖNTŐ

18.00: MTK Budapest–Győri Audi ETO KC

18.00: DVSC Schaeffler–Kisvárda Master Good SE

18.00: Motherson Mosonmagyaróvári KC–Váci NKSE

KOSÁRLABDA

NŐI VILÁGBAJNOKI SELEJTEZŐTORNA, ISZTAMBUL

1. FORDULÓ

15.30: Magyarország–Japán (Tv: M4 Sport)

FÉRFI EURÓPA-KUPA

NEGYEDDÖNTŐ, 1. MÉRKŐZÉS

18.00: Falco-Vulcano Energia KC Szombathely–KK BH Bosna (bosnyák)

FÉRFI EUROLIGA

ALAPSZAKASZ, 31. FORDULÓ

20.45: Virtus Bologna (olasz)–Partizan Beograd (szerb)

LÓSPORT

13.45: Kincsem+ Tuti 1036 (Tv: Sport1)

ÖTTUSA

NEMZETKÖZI FEDETT PÁLYÁS VERSENY ÉS MAGYAR BAJNOKSÁG

8.00: férfi selejtező

17.00: női elődöntő, körvívás

RÖPLABDA

FÉRFI EXTRALIGA, ALAPSZAKASZ

19.00: MAFC–MÁV Előre Foxconn, Székesfehérvár

TENISZ

ATP ÉS WTA 1000-ES TORNA, INDIAN WELLS

19.00: férfi egyes, nyolcaddöntő; női egyes, nyolcaddöntő

TÉLI PARALIMPIA

9.45: sífutás, női és férfi 10 km (Tv: M4 Sport)

VÍZILABDA

FÉRFI OB I, KÖZÉPSZAKASZ, FELSŐHÁZ

2. FORDULÓ

19.00: VasasPlaket–Szeged VE

19.00: EPS-Honvéd–FTC-Telekom Waterpolo

19.00: One Eger–Szolnoki Dózsa

20.00: BVSC-Manna ABC–Semmelweis OSC

NŐI OB I, KÖZÉPSZAKASZ, FELSŐHÁZ

5. FORDULÓ

18.00: BVSC-Manna ABC–III. Kerületi TVE

18.00: Dunaújvárosi FVE–UVSE Helia-D

18.00: One Eger–FTC-Telekom

A NEMZETI SPORTRÁDIÓ MŰSORA

Sportreggel

Műsorvezető: Harsányi Levente, Csonka Zsófia, Szuper Levente

Szerkesztő: Bikfalvi Tamás

6.00: Sporteredmények

Nemzeti Sport-lapszemle

7.00: Túl nagy torna ahhoz a labdarúgó-világbajnokság, hogy elhalasszák. Dénes Ferenc sportközgazdászt hívjuk

8.00: Nemzeti Sport-jegyzet

Szóban már megegyeztek a Liverpool új edzőjével?

9.00: László Csaba a vonalban

Napi sportesemények

10.00: Visszajátszás Edvi Lászlóval: a több évtizedes Ferencváros–Fehérvár hokicsata az idei szezonban ért a csúcsára

12.00: Bajnokok: Hunyady Emese olimpiai és világbajnok gyorskorcsolyázó. Műsorvezető: Szilágyi Dóra

12.40: Nemzeti sportkrónika

13.00: A víz összeköt Bittmann Emillel és Göbölyös Gáborral

14.00: Csónakház

Hazafutás

Műsorvezető: Keszi Dóra

Szerkesztő: Szűcs Miklós

15.00: Vendég: Boczkó Gábor, a vívók szövetségi kapitánya

15.30: Közvetítés a Magyarország–Japán női kosárlabda vb-selejtezőről. Kommentátor: Tóth Béla. Szakértő: Károlyi Andrea

17.20: Nemzeti sportkrónika

17.30: Beszélgetés Kosznovszky Márk válogatott labdarúgóval

Körkapcsolás

Műsorvezető: Szabó Szilvia

Szerkesztő: Regős László Pál, Kreisz Bálint

18.00: Közvetítés a Falco KC Szombathely–KK Bosna férfi kosárlabda Európa-kupa-mérkőzésről. Kommentátor: Balogh Balázs. Szakértő: Károlyi Andrea

18.45: Közvetítés a Wisla Plock–Szeged férfi kézilabda Bajnokok Ligája-mérkőzésről. Kommentátor: Németh Kornél. Szakértő Marosán György

20.30: Sportország. Ballai Attila és Bánki József vendége Orosz Pál, az FTC Labdarúgó Zrt. vezérigazgatója

21.30: Atlétika. Új világcsúcs született a félmaratoni távon

22.30: Sportvilág Olasz Gergővel