NS-kerekasztal: futballcipőben születnek a portugálok

1. Sorsoltak a Nemzetek Ligájában, a B-ligában szereplő magyar válogatott Ukrajnával, Grúziával és Észak-Írországgal került egy csoportba. Március 28-án Szlovénia, három nappal később Görögország ellen játszanak felkészülési mérkőzést a mieink – Marco Rossi szövetségi kapitány vajon kipróbál néhány új futballistát?

Csank János

„A szlovénoknak van egy-két jó futballistájuk, a görögökről nem is beszélve. Túl szoktuk húzni ezeket a mérkőzéseket, a részfeladatoknál nem szabad felőrölnünk magunkat. Ha nem úgy sikerül ez a két meccs, máris a kardunkba dőlünk. A pozitívumokat kell keresni! Nehéz megmondani, milyen kerettel vágunk neki a közelgő mérkőzéseknek. Három-négy új játékos lehet a keretben, ennél többet nem nagyon tudna Marco Rossi behívni. De próbálkozni kell. Annak idején előfordult, hogy kapitányként biztos voltam valakiben, de az egymás közötti játéknál már láttam, nem azt kaptam, amit vártam… Ami az NL-t illeti, Ukrajnának nem örültem, ebben a helyzetben nem hiányzott egy ilyen leosztás.”

Pásztor József

„Egy-két fiatalt, újoncot biztosan kipróbál Marco Rossi, de nagy választék nincs. Nem tudnék jobb játékosokat én sem mondani, mint akik eddig a keretben szerepeltek. Redzic Damir talán ott lesz, de rajta kívül kit lehet nyugodt szívvel meghívni? Arra vagyok kíváncsi, hogy Willi Orbán mellé kit épít be a kapitány. Szalai Attiláról hirtelen azt sem tudom, hol játszik éppen, Balogh Botond Törökországban próbálkozik. Szűcs Tamást Debrecenből behívnám, nem tutyimutyi labdarúgó. Az pedig egyértelmű, hogy a Sallai Roland, Varga Barnabás, Szoboszlai Dominik triónál nincs jobb elöl.”

Hajdú B. István

„Nem olyan nagy a választék, hogy tizenöt játékost kidobjon a keretből. A márciusi és júniusi meccseken ki kell alakulnia a csapat gerincének, vannak olyan posztok, amelyeknél kifejezetten nehéz a választás. Jó lenne visszakerülni az A-ligába, de szerintem a Nemzetek Ligájában is az Európa-bajnoki selejtezőre kell készülni, az a következő nagy cél. A vb-pótselejtezőről lemaradás nagy pofon volt. Kíváncsi vagyok, a két márciusi összecsapáson mennyien lesznek a Puskás Arénában, szerintem huszonöt-harmincezer drukker így is buzdítja a csapatot.”

2. Az Európa-liga nyolcaddöntőjében a portugál Bragát kapta a Ferencváros, elkerülve a Portót. Mennyi esélye van az FTC-nek a nyolc közé jutásra?

Csank János

„A portugál csapatok tudnak futballozni, a Braga ráadásul rendre ott van az élmezőnyben. Harcos, jól játszó együttes. A portugálok futballcipővel a lábukon születnek, s nagyon várják, hogy a meccsen hozzájuk kerüljön a zsuga, még véletlenül sem menekülnek előle. Más az izomzatuk, fürgébbek, nagyon nehéz ellenfél lesz a Fradinak a Braga. Jobb lett volna idegenben kezdeni, ha itthon nem tud a Ferencváros előnyt szerezni, baj van. Igaz, akkor is, ha egy vagy két góllal sikerül idehaza legyőzni a portugálokat, mert mindenképpen pokolian nehéz visszavágó vár a magyar bajnokra.”

Pásztor József

„Ötven százalék esélyt adok a Fradinak. Ha úgy játszik a nemzetközi porondon, ahogy eddig, miért ne? A játékosok magabiztosak, ráadásul Robbie Keane vezetőedzőnek nem kell a magyarszabályra figyelnie, azt tesz a kezdőbe, akit akar. A Braga ellen jó napot kell kifogni, mert akik a portugál bajnokság élmezőnyében szerepelnek, nem lehetnek rosszak... Egy az egyben nem szabad hagyni őket, cseleznek, támadnak, hátul észnél kell lenni. Itthon kezd a Fradi, egy góllal valahogyan nyerni kellene, utána odakint bármi előfordulhat. Elöl van kiben bízni, Bamidele Yusuf erős, mint a bivaly.”

Hajdú B. István

„Ha a Ferencváros a portugál bajnokságban szerepelne, az első hármat, a Portót, a Sportingot és a Benficát nem tudná megelőzni. Két meccsen dől el a továbbjutás, az FTC játékosai vannak olyan jó erőnléti állapotban, hogy két szoros meccset játsszanak, jóllehet továbbra is a bajnoki cím megszerzése a prioritás. A Braga elleni feladat mindenesetre nem megoldhatatlan. Láttam a Sporting elleni hétvégi meccsét, úgy lett kettő-kettő, hogy a lisszaboniak keresték a labdát. Az izgalmakat nem tartom elképzelhetetlennek, jó lenne, ha idehaza nem dőlne el a párharc...”

3. Nyolc forduló van hátra a bajnokságból, és továbbra is kérdés, a leszakadó Kazincbarcika mellett melyik csapat lesz a másik búcsúzó. A Diósgyőr, az MTK, a Nyíregyháza és az Újpest is bajban lehet még. Melyik esik ki?

Csank János

„A Nyíregyházát és az Újpestet masszívabbnak érzem, mint a másik két együttest, a lila-fehéreket már nem venném ide. A Szpari mind közül a legférfiasabb csapat, jó futballt játszik, úgy veselkedett neki a tavasznak, ahogy kell. A DVTK-nál egymással is harcolnak, a szurkolók eltűntek a lelátókról, a klub edzőt váltott, érkezett Nebojsa Vignjevics, rutinos tréner, Kovács Zoltán nyilvánvalóan az újpesti múltja miatt hozta. Az MTK-nál is meleg a helyzet, mert bár sok gólt szerez, sokat is kap, a védelembe nagyon bele kellene nyúlni. Szerintem a Diósgyőr lehet gondban a végén.”

Pásztor József

„Az MTK, Nyíregyháza, DVTK hármasból esik ki egy. Az MTK-nál nem sikerült az edzőváltás, kíváncsi vagyok, Diósgyőrben megtáltosodnak-e a futballisták Nebojsa Vignjeviccsel. A Nyíregyháza eddig jól szerepelt, de ki tudja, lesz-e még hullámvölgye. A Zalaegerszeg a hatodik fordulóban még utolsó volt, most meg nemzetközi kupát érő helyre hajt. Bátran cseleznek a légiósai, mennek, mint a gyík, szeretem őket nézni. Bezzeg a magyar játékosok nem tudnak cselezni! Grundok már nincsenek, az edzésen meg lecseszik a hatéves gyereket, ha cselezgetni akar.”

Hajdú B. István

„Mindegyik érintett csapat legalább egyszer már cserélt edzőt, van, amelyik kétszer is. Az Újpest van annyira masszív, hogy nem fenyegeti a kiesés réme, a Zalaegerszeg pedig már megmenekült. A jelenlegi formák alapján az MTK-nak a legnehezebb a helyzete, nem érzem, hogy jó úton indult volna el az új edzővel, Pinezits Mátéval. Kérdés, hogy a Nyíregyházát megtöri-e a Fraditól elszenvedett vereség vagy sem. A Diósgyőrt és az MTK-t szurkolói bázisa sem segíti, szerintem közülük kerül ki a másik kieső.”