Nemzeti Sportrádió

Federico Valverde mesterhármasa után karnyújtásnyira került a negyeddöntőtől a Real Madrid

2026.03.11. 22:52
Valverde 22 perc alatt mesterhármast szerzett az első félidőben (Fotó: Getty Images)
Címkék
Bajnokok Ligája Real Madrid BL Bajnokok Ligája-nyolcaddöntő Manchester City BL-nyolcaddöntő
A labdarúgó Bajnokok Ligája nyolcaddöntőjének első mérkőzésén a Real Madrid hazai pályán 3–0-ra legyőzte a Manchester Cityt. Rengeteg hiányzójuk ellenére a madridiak az uruguayi Federico Valverde mesterhármasával szinte behozhatatlan előnyt szereztek az angolokkal szemben.

 

BAJNOKOK LIGÁJA
NYOLCADDÖNTŐ, 1. MÉRKŐZÉS
REAL MADRID (spanyol)–MANCHESTER CITY (angol) 3–0 (3–0)
Madrid, Santiago Bernabéu Stadion. Vezette: Mariani (olasz)
REAL MADRID: Courtois – Alexander-Arnold (Carvajal, 83.), Rüdiger, Huijsen, F. Mendy (Fran García, a szünetben) – Valverde, Arda Güler (Camavinga, 70.), Tchouaméni, Pitarch (M. Ángel, 76.) – Brahim Díaz (Mastantuono, 76.), Vinícius Júnior. Vezetőedző: Álvaro Arbeloa
MANCHESTER CITY: Donnarumma – Khusanov, R. Días, Guehi, O'Reilly – Rodri, Bernardo Silva (Cherki, 69.) – Savinho (T. Reijnders, a szünetben), Semenyo (Ait-Nouri, 69.), Doku – Haaland (Marmus, 83.). Vezetőedző: Pep Guardiola
Gólszerző: Valverde (20., 27., 42.)
A párharc visszavágóját jövő héten, kedden rendezik Manchesterben.

Ritkán fordul elő a rekordbajnok Real Madriddal, hogy hazai pályán, a Santiago Bernabéu Stadionban esélytelenebbként fut ki egy egyenes kieséses szakaszban rendezett Bajnokok Ligája-mérkőzésre, ám ezúttal, a Manchester City elleni nyolcaddöntő odavágóján ez volt a helyzet, sőt, a fogadóirodáknál nem is kevéssel volt favorit az angol együttes. Hogy ez visszaköszönt-e a pályán? Cseppet sem, de előbb az okokról.

A Real Madrid nemrég egymás utáni két vereséget szenvedett el Árvalo Arbeloa irányításával a La Ligában, miközben rengeteg sérüléssel küzd, ezúttal Jude Bellingham és Kylian Mbappé sem léphetett pályára, a kezdőcsapatba pedig olyan játékosok kerültek be, mint a 18 éves Thiago Pitarch, a mellőzött Ferland Mendy vagy éppen Brahim Díaz. Ezzel szemben a túloldalon felvonult a „gálakezdő”, Pep Guardiola pedig mérföldkőhöz érkezett, hiszen a 190. Bajnokok Ligája-meccsét vívta, amivel fellépett a vonatkozó rangsor második helyére holtversenyben Sir Alex Ferguson mellé, s már csak Carlo Ancelotti van előtte.

Erling Haaland (zöldben) nem tudta megtörni egy hónapja tartó gólcsendjét (Fotó: Getty Images)

Az esélyek tehát a City mellett szóltak, de ha van csapat, amelyet sosem lehet leírni, semmilyen körülmények között, az a Real Madrid, ez pedig ezúttal is bebizonyosodott. Ezen az estén Federico Valverde „döntött úgy”, hogy előveszi élete legjobb támadóformáját, s ízeire szedte a manchesteriek védelmét. Az uruguayi előbb a 20. percben volt eredményes, amikor Thibaut Courtois indítását váltotta gólra, Gianluigi Donnarumma mellett elhúzva lőtte hálóba a labdát, majd hét perccel később Vinícius Jr. passzát követően lőtte ki a hosszú alsó sarkot pazar mozdulattal (2–0).

Ezzel még nem volt vége a Valverde-show-nak, sőt, a java még hátravolt: a 42. percben szenzációs mozdulatsor után, védőjét átemelve talált közelről a kapuba az uruguayi, 3–0! Látszott a sokk Guardiola csapatán, amely a folytatásra sem futott ki sokkal magabiztosabb formában, az 57. percben Vinícius lépett ki védői gyűrűjében, ziccerben, de Donnarumma elkaszálta, így jöhetett a büntető.

Real Madrid CF v Manchester City FC - UEFA Champions League 2025/26 Round of 16 First Leg
Vinícius Júnior büntetőt hibázott (Fotó: Getty Images)

Lehet, hogy van támadó a csúcsfutballban, amelyik ilyenkor átadta volna a lehetőséget Valverdének, hogy megszerezze a mesternégyesét, Vinícius Júnior azonban nem ilyen. A brazil állt oda, kissé flegmán, s hibázott is, pedig egy negyedik góllal talán már ott eldőlt volna a párharc. A folytatásban a City feljebb kapcsolt, a Real Madrid visszaállt, de mindkét oldalon voltak hajmeresztő védőmegoldások, Courtois bemutatta a BL-idény eddigi egyik legszebb védését is lábbal.

Az utolsó percek gólt már nem hoztak, a Real Madrid több kulcsjátékosa nélkül is magabiztosan, 3–0-ra nyert Valverde álomszerű mesterhármasával, így jókora előnnyel utazik Manchesterbe.

 

