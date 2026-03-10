Az FTC-nek és a magyar válogatottnak is vezetett már a zöld-fehérek Braga elleni meccsének bírója
Az Európai Labdarúgó-szövetség (UEFA) közzétette a Ferencváros–Braga El-nyolcaddöntő játékvezetői stábját. A 35 éves skót Nick Walsh vezeti a meccset, aki korábban mindkét csapatnak dirigált már, sőt, a magyar válogatottnak is.
Walsh értelemszerűen elsősorban a skót bajnokságban szerzett tapasztalatokat. Rangosabb meccsei között van három Bajnokok Ligája-mérkőzés és három Európa-liga-találkozó.
Vezetett már meccset a Ferencvárosnak: 2024 júniusában Walsh dirigált a 0–0-vel véget érő, Borac Banja Luca elleni mérkőzésen az El selejtezőjében.
Braga-találkozón is bíráskodott, 2025 januárjában az Union Berlin–Braga (2–1) összecsapáson tevékenykedett az El-ben.
Walsh a magyar válogatott egyik mérkőzésén is volt már játékvezető, mégpedig 2021-ben a San Marino–Magyarország (0–3) vb-selejtezőn.
NYOLCADDÖNTŐ
1. MÉRKŐZÉS
Március 12., csütörtök
21.00: FERENCVÁROS–Braga (portugál)
Vezeti: Nick Walsh (skót)
