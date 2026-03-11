Schmeichel a kapusát lecserélő Tottenham-edzőről: „Úgy látom, hogy ezzel tönkretette a pályafutását”

A 22 éves cseh játékos BL-debütálása katasztrofálisra sikerült, bő negyedóra alatt ugyanis három gólt is kapott úgy, hogy kettő előtt óriásit hibázott, gyakorlatilag odaadta az ellenfélnek a labdát.

„Aki még nem állt a kapuban, nem tudja, milyen nehéz ezen a poszton játszani. Fel a fejjel, lesz még lehetőséged bizonyítani!” – írta közösségi oldalán David de Gea, aki jelenleg a Fiorentina kapusa.

A Manchester United volt kapuvédője, a dán Peter Schmeichel televíziós szakértőként úgy fogalmazott, nagyon-nagyon sajnálja Kinskyt. Egyúttal kritizálta a londoniak vezetőedzőjét, Igor Tudort, amiért „ignorálta” a fiatal kapust, aki lecserélése után egyből az öltözőbe ment. Szerinte a trénernek legalább a szünetig a pályán kellett volna tartania Kinskyt.

„Ez az egész karrierjére kihatással lesz. A futballban mindenki emlékezni fog erre a pillanatra valahányszor meglátja és meghallja a nevét. Én úgy látom, hogy ezzel tönkretette a pályafutását” – jelentette ki Schmeichel.

A Tottenham korábbi kapusa, Paul Robinson, aki a BBC-nek dolgozott a meccsen, azt mondta: azzal, hogy ilyen korán lecserélték, összetörték Kinsky önbizalmát.

„Ilyet én még futballpályán nem láttam” – jelentette ki.

Korábbi angol válogatott kollégája, Joe Hart is hasonló véleményen volt.

„Megszakad a szívem érte” – fogalmazott.

Tudor azt mondta, beszélt Kinskyvel a meccs után külön, hogy „megóvja”.

„Mindent ért. Nagy lecke volt ez neki, sajnos egy ilyen nagy meccsen történt” – fogalmazott a horvát szakember, akit február közepén az idény végéig neveztek ki a vezetőedzői posztra a Spursnél, amellyel azóta négy mérkőzésen négy vereség a mérlege.

Arra a kérdésre, hogy miért nem az első számú kapus, Guglielmo Vicario védett a mérkőzésen, Tudor azt mondta: a kezdés előtt ez tűnt a helyes döntésnek. Kinsky ebben a szezonban harmadszor, október óta először volt csapattag.

A tavaly Európa-liga-győztes angol csapat sorozatban hat vereségnél tart, ilyenre még nem volt példa a klub csaknem 144 éves történetében.

A nyolcaddöntős párharc első, madridi mérkőzését 5–2-re nyerte meg az Atlético.