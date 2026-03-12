Videó: Pedro Neto ellökte a labdaszedőt, aki nagyot esett

Szerdán, a PSG–Chelsea (5–2) BL-nyolcaddöntő hajrájában a vendégek portugál szélsője, Pedro Neto ellökte az egyik labdaszedőt, ami után még csak sárga lapot sem kapott Alejandro Hernández játékvezetőtől (hasonlóért Gróf Dávid tavaly ősszel azonnal piros lapot kapott az Újpest–Ferencváros derbin).

PEDRO NETO LÖKÉSE Oui Neto ne doit jamais faire ça mais j’espère que le ramasseur ne sera plus jamais ramasseur de balle de sa vie. 100% anti jeu à pas vouloir lui donner la balle pic.twitter.com/eHUj7n3WAL — JYYYCE 🇲🇨 (@jyyyceoff_) March 11, 2026 GRÓF DÁVID KIÁLLÍTÁSA