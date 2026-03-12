Nemzeti Sportrádió

Videó: Pedro Neto ellökte a labdaszedőt, aki nagyot esett

P. K.P. K.
2026.03.12. 08:53
null
Így lökte el a labdaszedőt Pedro Neto
Címkék
Bajnokok Ligája Chelsea PSG labdaszedő Pedro Neto
Szerdán, a PSG–Chelsea (5–2) BL-nyolcaddöntő hajrájában a vendégek portugál szélsője, Pedro Neto ellökte az egyik labdaszedőt, ami után még csak sárga lapot sem kapott Alejandro Hernández játékvezetőtől (hasonlóért Gróf Dávid tavaly ősszel azonnal piros lapot kapott az Újpest–Ferencváros derbin).
Bajnokok Ligája
16 órája

Elképesztő hibák és nagyszerű gólok, a PSG a végére kiütötte a Chelsea-t

A londoniak kétszer is egyenlíteni tudtak, de Jörgensen kapus hibája után szétestek. Kvarachelia csereként duplázott, Dembélé is betalált. Neto pedig ellökte a nagyot eső labdaszedőt...

 

PEDRO NETO LÖKÉSE

 

GRÓF DÁVID KIÁLLÍTÁSA

Bajnokok Ligája Chelsea PSG labdaszedő Pedro Neto
Legfrissebb hírek

„A következő napok kulcsszava számunkra: a hit” – Chelsea-álláspont a párizsi ötös után

Bajnokok Ligája
5 órája

„Éreztem, hogy hozzáér a lábamhoz, tudtam, ha elesek, tizenegyes lesz” – Madueke az Arsenal egyenlítéséről

Bajnokok Ligája
6 órája

Elképesztő hibák és nagyszerű gólok, a PSG a végére kiütötte a Chelsea-t

Bajnokok Ligája
16 órája

Federico Valverde mesterhármasa után karnyújtásnyira került a negyeddöntőtől a Real Madrid

Bajnokok Ligája
17 órája

Szöglet után kapott góllal került hátrányba, büntetővel egyenlített az Arsenal a nyolcaddöntő odavágóján Leverkusenben

Bajnokok Ligája
19 órája

Amikor akasztják a hóhért: a Leverkusen mestere nem maradt csendben csapata szögletgólja után – KÉP

Bajnokok Ligája
19 órája

Máris a távozást fontolgatja a Spurs BL-ben betliző kapusa – sajtóhír

Bajnokok Ligája
22 órája

Liverpooli lábnyomok: meg tudják fordítani Szoboszlaiék a Galatasaray elleni párharcot?

Angol labdarúgás
Tegnap, 13:36
Ezek is érdekelhetik