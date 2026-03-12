Videó: Pedro Neto ellökte a labdaszedőt, aki nagyot esett
Szerdán, a PSG–Chelsea (5–2) BL-nyolcaddöntő hajrájában a vendégek portugál szélsője, Pedro Neto ellökte az egyik labdaszedőt, ami után még csak sárga lapot sem kapott Alejandro Hernández játékvezetőtől (hasonlóért Gróf Dávid tavaly ősszel azonnal piros lapot kapott az Újpest–Ferencváros derbin).
PEDRO NETO LÖKÉSE
GRÓF DÁVID KIÁLLÍTÁSA
