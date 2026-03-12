„A következő napok kulcsszava számunkra: a hit” – Chelsea-álláspont a párizsi ötös után

„Csalódott vagyok a végén kapott két gól miatt, nagyon megnehezítik a dolgunkat – utalt Liam Rosenior, a Chelsea vezetőedzője már a visszavágóra is. – A negyedik góljuknál Hvicsa Kvarachelia fantasztikusan fejezte be a támadást, akkor úgy voltam vele, hogy oké, ez nem a mi esténk, de az addig látottak alapján a kétgólos különbséget tudjuk kezelni a visszavágón. De sajnos nem voltunk higgadtak, és felkínáltuk a lehetőséget a nagyon jó ellenfélnek, hogy megbüntessen minket az ötödik góllal. Tudtuk, hogy a PSG keményen letámad, de azzal is tisztában voltunk, hogy a nyomás alól kiszabadulva nagyon jó helyzeteket tudunk kialakítani, ahogyan sokszor meg is tettük. A harmadik góljukig teljesen nyílt volt a meccs, ezért is bosszant nagyon, hogy most mégis a háromgólos különbség okairól kell beszélgetünk.”

Ahogyan Rosenior, úgy a PSG-t edző Luis Enrique is győzelemre készítette fel csapatát – ő elérte célját.

„Kiélezett meccs volt, ennek tükrében az eredmény kiváló. Mind a két csapat nyílt sisakkal futballozott, szerintem rászolgáltunk a győzelemre – fogalmazott a spanyol szakember. – A BL-idényünk eddigi legfontosabb időszakában járunk, és pontosan tudjuk, hogy az idegenbeli mérkőzés hasonlóan nehéz lesz. Kielemezzük a most történteket, és igyekszünk úgy futballozni Londonban, ahogyan most tettük. Ott is győzelemre kell játszanunk, szerintem ez az egészséges hozzáállás. Nagy hiba lenne, ha csupán a most megszerzett előny őrzésére törekednénk.”

A hajrá kulcsembere Hvicsa Kvarachelia volt, két góljáért meg is kapta a mérkőzés legjobbjának járó UEFA-elismerést.

„Nagyszerű meccs volt, tudtuk, hogy az utolsó pillanatig élesnek kell maradnunk, aminek meg is lett az eredménye. Jó csapatmunkát végeztünk, egy-, majd kétgólos előnynél is hajtottunk az újabb gólra. Nagyon boldoggá tesz, hogy a csapat segítségére tudtam lenni. Három góllal legyőzni a Chelsea-t nem kis teljesítmény, de persze jól tudjuk, hogy a munka még nincs elvégezve. Ma ünnepelünk, holnaptól már a visszavágóra összpontosítunk” – értékelt a két gólja mellett egy gólpasszt is jegyző grúz válogatott támadó, aki PSG-játékosként már több BL-gólban (15) játszott döntő szerepet, mint bajnoki gólban (14). Az előbbihez 19, utóbbihoz 35 meccs kellett. Utóbbi 11 BL-meccsén 11 gól/assziszt a mérlege.

11 - Khvicha Kvaratskhelia has scored/assisted 11 goals in his last 11 Champions League appearances for Paris SG. Maestro. pic.twitter.com/eNFkl8MdBS — OptaJean (@OptaJean) March 11, 2026

Malo Gusto a harmadik francia futballista Randal Kolo Muani és Maghnes Akliouche után, aki betalált a PSG kapujába ebben a BL-kiírásban, és bízik abban, hogy hamarosan lesz alkalma gyarapítani a gyűjteményét.

„A Bajnokok Ligájában bármi megtörténhet, ennek fényében a következő napok kulcsszava számunkra: a hit – mondta a szerda este az első Chelsea-gólt szerző hátvéd. – Hinnünk kell magunkban, abban, hogy hazai pályán van esélyünk kiharcolni a továbbjutást. Ami jó volt ezen a meccsen, megőrizzük, ami nem működött jól, azon meg dolgozunk kell. Jól, egymást kisegítve dolgoztunk, támadásban szép dolgokat mutattunk, de sajnos nem éreztük meg, mikor kell visszahúzódni és dolgoztatni őket, elkerülendő az újabb gólokat, tudván, hogy még lesz egy visszavágó. Sejtettük, hogy nehéz meccs lesz, de semmi olyasmi nem történt, amire nem számítottunk, ezért érzünk csalódottságot a vége miatt. Egy kis bölcsesség, egy kis rutin hiányzott.”

A párizsi győzelem különlegessége, hogy a Bajnokok Ligája kieséses szakaszában francia csapat most először szerzett öt gólt egy angol ellen. Az sem mindennapos, hogy a Chelsea ötöt kapjon; a BL-ben korábban egyedül az FC Barcelona volt ilyen eredményes a londoni kékek ellen, még 2000 tavaszán (1–5) – emlékeztet a L'Équipe.

S hogy a szerdai ötös elég lesz-e a továbbjutáshoz? A BL kieséses szakaszában a PSG a legutóbbi nyolc olyan párharcából, amelyikben megnyerte az első mérkőzést, hetet sikerrel vett; a kivételt a Real Madrid elleni nyolcaddöntő jelentette a 2021–2022-es kiírásban (1–0, 1–3).

A Chelsea elleni visszavágó március 17-én lesz.

EMLÉKEZTETŐ

BAJNOKOK LIGÁJA

NYOLCADDÖNTŐ, 1. MÉRKŐZÉS

PSG (francia)–Chelsea (angol) 5–2 (2–1)

Párizs, Parc des Princes, 47 566 néző. Vezette: A. Hernández (spanyol)

PSG: Szafonov – Hakimi, Marquinhos, Pacho, Nuno Mendes – Zaire-Emery (L. Hernandez, 78.), Vitinha, Joao Neves – Doué (Kvarachelia, 62.), O. Dembélé (Li Kang In, 69.), Barcola (Mayulu, 78.). Vezetőedző: Luis Enrique

Chelsea: Jörgensen – Gusto (Garnacho, 88.), W. Fofana, Chalobah, Cucurella – R. James, Caicedo – Palmer (Lavia, 83.), E. Fernández, Pedro Neto – Joao Pedro (Delap, 83.). Vezetőedző: Liam Rosenior

Gólszerző: Barcola (10.), O. Dembélé (40.), Vitinha (74.), Kvarachelia (86., 90+4.), ill. Gusto (28.), E. Fernández (57.)