Új korszak kezdődhet Debrecenben, kulcsjátékos vált ki a Kisvárdából



KISVÁRDA: SZERB BELSŐ VÉDŐ ÉRKEZETT, NOVOTHNY HÁROMSZOR IS BETALÁLT

A Kisvárda újonc létére az előkelő 6. helyen zárta az őszt úgy, hogy az első 10 pontját még Gerliczki Mátéval, a következő 17-et a 8. fordulótól a vezetőedzői teendőket visszavevő sportigazgatójával, Révész Attilával gyűjtött be.

A piros-fehérektől a sérült horvát légiós, Bernardo Matic, valamint a védelem közepén játszó Körmendi Kevin távozott, aki kölcsönbe Tiszakécskére került. A klub első igazolása a 28 éves szerb belső védő, Nikola Radmanovac volt, aki Kínából szabadon igazolhatóként került a várdaiakhoz. Ezen kívül a szentlőrinci kölcsönből visszatért két magyar-ukrán kettős állampolgárságú játékos, a 19 esztendős bal oldali védő, Babják Miroszlav és a 18 éves center, Kancsij Artúr, illetve az utánpótláskeretből szerződést kötöttek Nazar Koljadával. A csapattal készült a klub korábbi támadója, Balogh Norbert, valamint tesztelték a nigeri középpályást, Idris Ibrahimot is, ám az ő szerződtetésüket egyelőre nem jelentették be.

A Törökországban edzőtáborozó Kisvárda játszotta az NB I-es csapatok közül a legtöbb edzőmeccset, ötöt. Odakint egy cseh, egy török, majd egy szerb élvonalbeli csapattal szemben úgy maradt alul Révész Attila együttese, hogy közben mindössze egyszer talált be az ellenfeleknek, akkor is Novothny Soma büntetőből volt eredményes. Nagy érvágás viszont a várdaiaknak, hogy a Radnicski Kragujevac elleni mérkőzés hajrájában, az NB I egyik legjobb szűrője, Ridwan Popoola súlyos vállsérülést szenvedett és elképzelhető, hogy tavasszal már nem tud játszani. Ez azért is érinti érzékenyen a klubot, mert Révész Attila szerint több komoly érdeklődő is volt a 19 esztendős nigériai középpályás iránt.

A hazatérés után a piros-fehérek múlt szombaton kétszer is megmérkőztek a szlovák élvonalbeli Nagymihály csapatával, és összességében a nyolc szerzett góljukkal szemben mindössze kettőt kaptak. A volt újpesti, majd angyalföldi center, Novothny ezúttal duplázott, így a felkészülés során elért három találatával ő lett a csapat legeredményesebb játékosa, míg a Debrecennek félpályás góljáról ismertté vált bolgár Tonislav Jordanov kétszer zörgette meg a hálót.

A Kisvárda hazai pályán az MTK ellen indítja az esztendőt, majd Diósgyőrbe látogat, utána pedig a Kazincbarcikát fogadja.

A KISVÁRDA MASTER GOOD TÉLI FELKÉSZÜLÉSI PROGRAMJA

Edzőtábor: január 6–13., Side (Törökország)

FELKÉSZÜLÉSI MÉRKŐZÉSEK (Törökország)

Január 8., csütörtök: Kisvárda–FK Dukla Praha (cseh) 0–1

Január 10., szombat: Kisvárda–Caykur Rizespor (török) 1–2 (Novothny)

Január 12., hétfő: Kisvárda–FK Radnicski 1923 (szerb) 0–3

Január 17., szombat: Kisvárda–MFK Zemplín Michalovce (Nagymihály, szlovákiai) 3–1 (Jordanov 2, Mesanovic)

Január 17., szombat: Kisvárda–MFK Zemplín Michalovce (Nagymihály, szlovákiai) 5–1 (Novothny 2, Dzocenidze – öngól, Abdullahi, Kozacsuk – 11-esből)

TÉLI JÁTÉKOSMOZGÁS A KISVÁRDA MASTER GOODNÁL

Érkezők: Nikola Radmanovac (szerb, Csingtao Hajniu – Kína, szabadon igazolhatóként)

Kölcsönbe érkezők: –

Kölcsönből visszatérhetnek: Babják Miroszlav (magyar-ukrán, Szentlőrinc), Kancsij Artúr (magyar-ukrán, Szentlőrinc)

Az utánpótlásból felkerültek/profi szerződést kötöttek: Nazar Koljada (magyar-ukrán)

Kiszemeltek: Balogh Norbert (szabadon igazolható, legutóbb DAC 1904 – Szlovákia), Idris Ibrahim (nigériai)

Távozók: Bernardo Matic (horvát, szabadon igazolható)

Kölcsönbe távozók: Körmendi Kevin (Tiszakécskei LC)

Kölcsönből visszatérhetnek klubjukhoz: –

Távozhatnak/érdeklődnek irántuk: Ilija Popovics (ukrán-magyar, Olaszország)

PUSKÁS AKADÉMIA: STRONATI TÁVOZOTT, LUKÁCS EGYELŐRE MARADT

A tavasszal ezüstérmes, ám most csak az 5. helyen álló Puskás Akadémia nem volt aktív a játékospiacon, hiszen az egyetlen érkező Magyar Zsolt, a felcsútiak másodosztályú fiókcsapatának, a Csákvárnak a támadó középpályása, aki ősszel nyolc gólt hozott össze a bajnokságban és egyet a Magyar Kupában. A védelemből a cseh válogatott Patrizio Stronati Újpestre igazolt és szerdán terjedt el a hír, hogy mivel a nyáron szintén a Csákvártól érkezett center, Nagy Zoárd nem találta meg a számításait a Puskás Akadémiánál, ezért kölcsönbe a Csíkszeredához igazol. A felcsútiak több csatárát is vinnék más csapatok, ám Lukács Dánielt nem engedték el az FTC-hez, ugyanakkor Lamin Colley-t kölcsönvette a Diósgyőr.

A Puskás Akadémia a szokásoknak megfelelően a spanyolországi Marbellában edzőtáborozott, ahol négy felkészülési mérkőzést vívott, amelyek közül hármat elvesztett, míg a lengyel élvonalbeli Legia Warszawával 1– 1-et játszott, a kék-sárgák egyetlen gólját Mondovics Kevin lőtte.

A Puskás Akadémia a tavaszi rajton a Paksot látja vendéget, ezt követően Újpestre utazik, majd a Zalaegerszeget fogadja.

A PUSKÁS AKADÉMIA FC TÉLI FELKÉSZÜLÉSI PROGRAMJA

Edzőtábor: január 4–16., Marbella (Spanyolország)

FELKÉSZÜLÉSI MÉRKŐZÉSEK (Spanyolország)

Január 9., péntek: Puskás Akadémia–Lommel SK (belga II.) 1–3 (Fameyeh)

Január 9., péntek: Puskás Akadémia–KRC Genk (belga) 0–1

Január 12., hétfő: Puskás Akadémia–Legia Warszawa (lengyel) 1–1 (Mondovics)

Január 15., csütörtök: Puskás Akadémia–FC Slovan Liberec (cseh) 0–1

TÉLI JÁTÉKOSMOZGÁS A PUSKÁS AKADÉMIÁNÁL

Érkezők: Magyar Zsolt (Aqvital FC Csákvár)

Kölcsönbe érkezők: –

Kölcsönből visszatérők: –

Az utánpótlásból felkerültek/profi szerződést kötöttek:

Kiszemeltek: –

Távozók: Patrizio Stronati (cseh, Újpest FC)

Kölcsönbe távozók: Lamin Colley (Diósgyőri VTK)

Kölcsönből visszatértek klubjukhoz: –

Távozhatnak/érdeklődnek irántuk: Nagy Zoárd (érdeklődik iránta: FK Csíkszereda – Románia)

DEBRECENI VSC: ÚJ TULAJDONOS, ÚJ A SPORTIGAZGATÓ, DE A VEZETŐEDZŐ MARADT

Az előző bajnokságban a kiesés ellen küzdő, az ősszel azonban várakozáson felül szereplő és a 2025-ös évet a 4. helyen záró Debrecennél a tulajdonváltás volt a téli szünet legfontosabb eseménye. Január 7-én jelentették be, hogy a DVSC Futball Zrt. többségi tulajdonrészét az angol Stockport County mögött álló tulajdonosi kör, a STOTT CAPITAL HUNGARY Kft. vásárolta meg. Az átalakulással az igazgatóság létszáma hét főre bővült, az elnök Mark Stott lett, a testületbe három magyar fő, Dr. Bács Zoltán, Szabó Miklós, Ticz Balázs is bekerült. Ezzel együtt az eddigi elnök, Ike Thierry Zaengel távozott Debrecenből.

Az új vezetőség részéről Jonathan Vaughan akkor azt nyilatkozta a DVSC honlapjának, hogy a klub működésében minden a megszokott módon folytatódik.

A vezetőedző a spanyol Sergio Navarro maradt, az új sportigazgatónak pedig néhány nappal később a korábban a Liverpoolban is futballozó, az FTC-ből visszavonult kapust, Bogdán Ádámot nevezték ki.

Az átigazolási időszakban új labdarúgó egyelőre nem érkezett a Lokihoz, viszont három kölcsönjátékos visszatért klubjához, akik közül a legnagyobb veszteséget kétségkívül a kapus Varga Ádám távozása jelenti, aki remekül védte végig az őszt és 18 mérkőzésen mindössze 21 gólt kapott, ami a harmadik legkevesebb a mezőnyben. Varga helyére Erdélyi Benedek léphet, akinek eddig mindössze egy NB I-es meccse van, még 2024 májusában hét perc erejéig kapott lehetőséget a Puskás Akadémia ellen, az előző idényben pedig az NB II-es BVSC-Zuglóban szerepelt. A kölcsönadásból ugyancsak visszament eredeti klubjához a két támadó, a svájci Dejan Djokic, valamint a mali Pape Sissoko. Más klubok érdeklődtek Bárány Donát és Kocsis Dominik iránt, de ők a jelek szerint maradnak Debrecenben.

A DVSC három mérkőzést játszott a törökországi Belekben, az első kettőt szerb ellenféllel szemben elveszítette, majd a harmadikon úgy győzte le 3–2-re a szlovén bajnokság 3. helyén álló NK Maribort, hogy már három góllal is vezetett.

A Debrecen az első tavaszi fordulóban otthon játszik a Diósgyőrrel, utána Győrbe látogat, az ETO otthonába, majd a Paksot látja vendégül.

A DEBRECENI VSC TÉLI FELKÉSZÜLÉSI PROGRAMJA

Edzőtábor: január 6–20., Belek (Törökország)

FELKÉSZÜLÉSI MÉRKŐZÉSEK (Törökország)

Január 11., vasárnap: DVSC–Crvena zvezda (szerb) 1–3 (Kocsis D.)

Január 15., csütörtök: DVSC–OFK Beograd (szerb) 1–2 (Bárány – 11-esből)

Január 19., hétfő: DVSC–NK Maribor (szlovén) 3–2 (Dzsudzsák – 11-esből, Á. Bermejo, Silue), DE

M

TÉLI JÁTÉKOSMOZGÁS A DEBRECENI VSC-NÉL

Érkezők: –

Kölcsönbe érkezők: –

Kölcsönből visszatértek: –

Az utánpótlásból felkerültek/profi szerződést kötöttek: –

Kiszemeltek: –

Távozók: –

Kölcsönbe távozók: –

Kölcsönből visszatérnek klubjukhoz: Dejan Djokic (svájci, FC Sion – Svájc), Niama Pape Sissoko (mali, Stade de Reims, onnan AS Nancy Lorraine – Franciaország, kölcsönbe), Varga Ádám (Ferencvárosi TC)

Távozhatnak/érdeklődnek irántuk: Bárány Donát, Kocsis Dominik

A 19. FORDULÓ PROGRAMJA

Január 24., szombat

12.30: Nyíregyháza Spartacus FC–Újpest FC (Tv: M4 Sport)

15.00: Kisvárda Master Good–MTK Budapest (Tv: M4 Sport)

19.45: Puskás Akadémia–Paksi FC (Tv: M4 Sport)

Január 25., vasárnap

13.00: Debreceni VSC–Diósgyőri VTK (Tv: M4 Sport)

15.00: Kolorcity Kazincbarcika SC–Zalaegerszegi TE FC (Tv: M4 Sport+)

18.15: Ferencvárosi TC–ETO FC (Tv: M4 Sport)

SPORTIGAZGATÓ, DE MARADT A VEZETŐEDZŐ