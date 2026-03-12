Nemzeti Sportrádió

Dibusz Dénest nem cserélte vissza az UEFA-keretébe az FTC

H. Á.H. Á.
2026.03.12. 11:09
Dibusz Dénes nem gyarapítja nemzetközi kupameccseinek számát csütörtök este (Fotó: Árvai Károly)
FTC Gróf Dávid Ferencváros Dibusz Dénes
Dibusz Dénes az elmúlt hétvégén, a Nyíregyháza elleni bajnokin védett ismét az NB I-ben – előtte a Kazincbarcika elleni Magyar Kupa-meccsen tért vissza sérülését követően három hónap után. Hiába védett két meccsen is az elmúlt napokban, Robbie Keane vezetőedző úgy döntött, nem cseréli vissza csapata UEFA-keretébe a válogatott kapust a Braga elleni mérkőzés előtt.

Az Európai Labdarúgó-szövetség (UEFA) honlapján megjelentek szerint hosszú sérülése utáni felépülését követően nem került vissza a Ferencváros nemzetközi keretébe a csapat rutinos, 35 éves kapusa, Dibusz Dénes, vagyis biztosan nem szerepel a zöld-fehérek csütörtök esti, Braga elleni Európa-liga nyolcaddöntőjének első meccsén. 

Az UEFA oldalán található lista szerint Dibusz nincs a keretben, így minden bizonnyal ezúttal is Gróf Dávid őrzi a Ferencváros kapuját.

Gróf mellett Varga Ádám szerepel még a kapusok között a zöld-fehérek keretében, a B-keret tagjaként, kvázi tartalékként Radnóti Dániel és Tóth Zalán szerepel még a listán.

EURÓPA-LIGA
NYOLCADDÖNTŐ, 1. MÉRKŐZÉSEK
21.00: Ferencváros–Braga (portugál) (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n és a Nemzeti Sportrádióban!

