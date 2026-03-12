Dibusz Dénest nem cserélte vissza az UEFA-keretébe az FTC

Az Európai Labdarúgó-szövetség (UEFA) honlapján megjelentek szerint hosszú sérülése utáni felépülését követően nem került vissza a Ferencváros nemzetközi keretébe a csapat rutinos, 35 éves kapusa, Dibusz Dénes, vagyis biztosan nem szerepel a zöld-fehérek csütörtök esti, Braga elleni Európa-liga nyolcaddöntőjének első meccsén.

Az UEFA oldalán található lista szerint Dibusz nincs a keretben, így minden bizonnyal ezúttal is Gróf Dávid őrzi a Ferencváros kapuját.

Gróf mellett Varga Ádám szerepel még a kapusok között a zöld-fehérek keretében, a B-keret tagjaként, kvázi tartalékként Radnóti Dániel és Tóth Zalán szerepel még a listán.

EURÓPA-LIGA

NYOLCADDÖNTŐ, 1. MÉRKŐZÉSEK

21.00: Ferencváros–Braga (portugál) (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n és a Nemzeti Sportrádióban!