Nemzeti Sportrádió

Sallói Dániel bajnoki címről álmodik a Torontóval

V. J./MTIV. J./MTI
2026.03.12. 10:20
Fotó: Getty Images
Címkék
MLS Sallói Dániel Toronto FC
Az észak-amerikai labdarúgó-bajnokságban (MLS) szereplő Toronto FC-t három hete erősítő Sallói Dániel szerint új klubjának egy napon vissza kell kerülnie arra a szintre, mint amilyenen akkor volt, amikor megnyerte a bajnoki címet.

A bal oldali szélső támadó tíz éve futballozik az MLS-ben, az új idény kezdetéig a Sporting Kansas City légiósa volt, így az M4 Sportnak adott interjúban kitért korábbi csapatára is.

„A Kansas Cityt az otthonomnak tekintem, nehéz volt otthagynom, de új sportigazgató érkezett a télen, új irányba mozdult el a klub, és rajtam kívül is rengetegen váltottak” – mondta a 29 éves, négyszeres válogatott labdarúgó, hozzátéve, hogy még egyéves szerződés kötötte a Sportinghoz, de stabilitást szeretett volna az életében, ezért a távozás mellett döntött.

„Az üzenetek alapján hiányzom majd az embereknek, ez jólesik. Valószínűleg tíz év alatt jó benyomást tettem mindenkire” – mondta.

A Toronto két vereséggel kezdte a bajnokságot, aztán – magyar idő szerint – hétfőn hajnalban a Cincinnati vendégeként 1–0-ra nyert, mégpedig Sallói Dániel góljával.

„Csak három hete vagyok a klubnál, egyelőre barátkozom a csapattársakkal, de meghatározó játékos akarok lenni, szeretnék tíz gólt elérni, gólpasszokat adni és győztes mérkőzéseken pályára lépni” – részletezte, majd kiemelte, hogy elsődleges cél a rájátszásba kerülés, ami a tizenöt csapatos Keleti csoportból az első hét közé kerülve lehetséges, illetve a nyolcadik-kilencedik helyen pótselejtezővel.

Sallói mellett amerikai, brazil, chilei és kolumbiai játékossal is bővült a Toronto kerete a télen, talán a legismertebb közülük Joshua Sargent, aki az elmúlt öt idényben a Norwich Cityben futballozott, és valamivel több mint húszmillió dollárért került a kanadai együtteshez.

„Kansasban gyakran voltam csapatkapitány, itt viszont nem leszek, mert vezéregyéniségek vannak a keretben. Megpróbálom azonban segíteni a csapatot, mert a Torontónak vissza kell kerülnie arra a szintre, mint amikor Giovincóékkal bajnoki címet nyert” – utalt a korábbi Európa-bajnoki döntős olasz válogatott középpályás Sebastian Giovincóra, akivel a Toronto 2017-ben aranyérmes lett.

Szintén a keretet erősíti Henry Wingo, aki 2021 és 2024 között a Ferencvárosban szerepelt, és négyszer végzett az első helyen az NB I-ben a zöld-fehérekkel.

„Milyen kicsi a futballvilág, hogy összekerülsz egy játékossal, aki Magyarországon futballozott, mégpedig a Ferencvárosban, én meg az Újpestben, úgyhogy megvan a rivalizálás Torontóban is” – fogalmazott a támadó, aki juniorként a lila-fehéreknél nevelkedett, és 2015 őszén a klub felnőttcsapatában 12 bajnoki mérkőzésen az NB I-ben is játszott.

Légiósok
2026.02.24. 14:58

Élet Amerikában, futball Kanadában – Sallói új lendületet kaphat pályafutásában

A szurkolók már megkeresték a támadót, akinek az érkezése a kanadai magyar kolóniát is a Toronto FC mellé állíthatja.

 

 

MLS Sallói Dániel Toronto FC
Legfrissebb hírek

Örökre eltiltották a saját meccsükre fogadó ghánai futballistákat az MLS-ben

Minden más foci
2026.03.10. 11:18

Légiósaink heti mérlege három gól, két gólpassz; bemutatkozott a Steaua magyarja

Légiósok
2026.03.09. 09:53

Légiósok: Sallói Dániel megszerezte első gólját a Torontóban

Légiósok
2026.03.09. 07:14

Messi egy gólra a 900-tól, Pintér Dániellel a kispadon nyert az Inter Miami – videó

Légiósok
2026.03.08. 07:29

Messi éves fizetése 70 és 80 millió dollár között van

Minden más foci
2026.03.07. 11:48

Pintér Dániel a Fehér Házban járt Donald Trumpnál az Inter Miamival

Minden más foci
2026.03.06. 11:24

Messi duplázott, kétgólos hátrányból fordított az Inter Miami

Minden más foci
2026.03.02. 07:04

Élet Amerikában, futball Kanadában – Sallói új lendületet kaphat pályafutásában

Légiósok
2026.02.24. 14:58
Ezek is érdekelhetik