Sallói Dániel bajnoki címről álmodik a Torontóval

A bal oldali szélső támadó tíz éve futballozik az MLS-ben, az új idény kezdetéig a Sporting Kansas City légiósa volt, így az M4 Sportnak adott interjúban kitért korábbi csapatára is.

„A Kansas Cityt az otthonomnak tekintem, nehéz volt otthagynom, de új sportigazgató érkezett a télen, új irányba mozdult el a klub, és rajtam kívül is rengetegen váltottak” – mondta a 29 éves, négyszeres válogatott labdarúgó, hozzátéve, hogy még egyéves szerződés kötötte a Sportinghoz, de stabilitást szeretett volna az életében, ezért a távozás mellett döntött.

„Az üzenetek alapján hiányzom majd az embereknek, ez jólesik. Valószínűleg tíz év alatt jó benyomást tettem mindenkire” – mondta.

A Toronto két vereséggel kezdte a bajnokságot, aztán – magyar idő szerint – hétfőn hajnalban a Cincinnati vendégeként 1–0-ra nyert, mégpedig Sallói Dániel góljával.

„Csak három hete vagyok a klubnál, egyelőre barátkozom a csapattársakkal, de meghatározó játékos akarok lenni, szeretnék tíz gólt elérni, gólpasszokat adni és győztes mérkőzéseken pályára lépni” – részletezte, majd kiemelte, hogy elsődleges cél a rájátszásba kerülés, ami a tizenöt csapatos Keleti csoportból az első hét közé kerülve lehetséges, illetve a nyolcadik-kilencedik helyen pótselejtezővel.

Sallói mellett amerikai, brazil, chilei és kolumbiai játékossal is bővült a Toronto kerete a télen, talán a legismertebb közülük Joshua Sargent, aki az elmúlt öt idényben a Norwich Cityben futballozott, és valamivel több mint húszmillió dollárért került a kanadai együtteshez.

„Kansasban gyakran voltam csapatkapitány, itt viszont nem leszek, mert vezéregyéniségek vannak a keretben. Megpróbálom azonban segíteni a csapatot, mert a Torontónak vissza kell kerülnie arra a szintre, mint amikor Giovincóékkal bajnoki címet nyert” – utalt a korábbi Európa-bajnoki döntős olasz válogatott középpályás Sebastian Giovincóra, akivel a Toronto 2017-ben aranyérmes lett.

Szintén a keretet erősíti Henry Wingo, aki 2021 és 2024 között a Ferencvárosban szerepelt, és négyszer végzett az első helyen az NB I-ben a zöld-fehérekkel.

„Milyen kicsi a futballvilág, hogy összekerülsz egy játékossal, aki Magyarországon futballozott, mégpedig a Ferencvárosban, én meg az Újpestben, úgyhogy megvan a rivalizálás Torontóban is” – fogalmazott a támadó, aki juniorként a lila-fehéreknél nevelkedett, és 2015 őszén a klub felnőttcsapatában 12 bajnoki mérkőzésen az NB I-ben is játszott.