Nemzeti Sportrádió

Indian Wells: Jack Draper döntő szettes meccsen győzte le Novak Djokovicsot

2026.03.12. 09:55
Draper (szemben) először győzte le Djokovicsot (Fotó: Getty Images)
A címvédő brit Jack Draper óriási csatában verte meg az ötszörös bajnok szerb Novak Djokovicsot az Indian Wellsben zajló kemény pályás tenisztorna férfi versenyének nyolcaddöntőjében.

A 38 éves szerb klasszis 2017 óta először jutott a 16 közé a kaliforniai szupertornán, míg Draper egy karsérülés miatti nyolc hónapos kihagyás után tért vissza. Egy-egy 6:4-es szettet követően, a döntő játszmában a 24 éves brit nem tudta kiszerválni 5:4-nél a meccset, a 24-szeres Grand Slam-bajnok rövidítésre mentette a csatát. Ebben 5-5 után a balkezes Draperé lett két pont, így 2 óra 35 perc alatt 4:6, 6:4, 7:6 (7-5)-re nyert. A szigetországi teniszezőre a negyeddöntőben a hazai közönség előtt szereplő Alex Michelsent 6:2, 6:4-gyel búcsúztató orosz Danyiil Medvegyev vár, aki februárban megnyerte a dubaji tornát.

A világelső spanyol Carlos Alcaraz egy sima és egy szoros szettben győzte le a 13. kiemelt norvég Casper Ruudöt 6:1, 7:6 (7-2)-re, ezzel 15. idei mérkőzését is megnyerte, és sorozatban ötödször jutott be a nyolc közé az ötödik Grand Slamnek is nevezett versenyen. A folytatásban a 2021-es bajnok brit Cameron Norrie következik, akinek így Alcaraz visszavághat a párizsi 1000-es viadalon elszenvedett októberi vereségért.

INDIAN WELLS (kemény pálya, 9 415 725 dollár)
FÉRFI EGYES, NYOLCADDÖNTŐ
Alcaraz (spanyol, 1.)–Ruud (norvég, 13.) 6:1, 7:6 (7–2)
Norrie (brit, 27.)–Hijikata (ausztrál) 6:4, 6:2
Draper (brit, 14.)–Djokovics (szerb, 3.) 4:6, 6:4, 7:6 (7–5)
Medvegyev (orosz, 11.)–Michelsen (amerikai) 6:2, 6:4
NŐI EGYES, NYOLCADDÖNTŐ
Pegula (spanyol, 5.)–Bencic (svájci, 12.) 6:3, 7:6 (7–5)
Ribakina (kazah, 3.)–Kartal (brit) 6:4, 4:3-nál Kartal feladta
Szvitolina (ukrán, 9.)–Siniaková (cseh) 6:1, 1:1-nél Siniaková feladta
Swiatek (lengyel, 2.)–Muchová (cseh, 13.) 6:2, 6:0

 

Ezek is érdekelhetik