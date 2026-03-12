Indian Wells: Jack Draper döntő szettes meccsen győzte le Novak Djokovicsot

A 38 éves szerb klasszis 2017 óta először jutott a 16 közé a kaliforniai szupertornán, míg Draper egy karsérülés miatti nyolc hónapos kihagyás után tért vissza. Egy-egy 6:4-es szettet követően, a döntő játszmában a 24 éves brit nem tudta kiszerválni 5:4-nél a meccset, a 24-szeres Grand Slam-bajnok rövidítésre mentette a csatát. Ebben 5-5 után a balkezes Draperé lett két pont, így 2 óra 35 perc alatt 4:6, 6:4, 7:6 (7-5)-re nyert. A szigetországi teniszezőre a negyeddöntőben a hazai közönség előtt szereplő Alex Michelsent 6:2, 6:4-gyel búcsúztató orosz Danyiil Medvegyev vár, aki februárban megnyerte a dubaji tornát.

A világelső spanyol Carlos Alcaraz egy sima és egy szoros szettben győzte le a 13. kiemelt norvég Casper Ruudöt 6:1, 7:6 (7-2)-re, ezzel 15. idei mérkőzését is megnyerte, és sorozatban ötödször jutott be a nyolc közé az ötödik Grand Slamnek is nevezett versenyen. A folytatásban a 2021-es bajnok brit Cameron Norrie következik, akinek így Alcaraz visszavághat a párizsi 1000-es viadalon elszenvedett októberi vereségért.

INDIAN WELLS (kemény pálya, 9 415 725 dollár)

FÉRFI EGYES, NYOLCADDÖNTŐ

Alcaraz (spanyol, 1.)–Ruud (norvég, 13.) 6:1, 7:6 (7–2)

Norrie (brit, 27.)–Hijikata (ausztrál) 6:4, 6:2

Draper (brit, 14.)–Djokovics (szerb, 3.) 4:6, 6:4, 7:6 (7–5)

Medvegyev (orosz, 11.)–Michelsen (amerikai) 6:2, 6:4

NŐI EGYES, NYOLCADDÖNTŐ

Pegula (spanyol, 5.)–Bencic (svájci, 12.) 6:3, 7:6 (7–5)

Ribakina (kazah, 3.)–Kartal (brit) 6:4, 4:3-nál Kartal feladta

Szvitolina (ukrán, 9.)–Siniaková (cseh) 6:1, 1:1-nél Siniaková feladta

Swiatek (lengyel, 2.)–Muchová (cseh, 13.) 6:2, 6:0