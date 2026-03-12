Nemzeti Sportrádió

A FIFA mérlegeli, mit tegyen, ha Irán visszalép a nyári labdarúgó-világbajnokságtól

K. Zs.K. Zs.
2026.03.12. 11:00
null
Az iráni válogatott kihúzásának pillanatai a tavaly decemberi vb-sorsoláson (Fotó: Getty Images)
Címkék
FIFA foci vb vb 2026 Irán
Az iráni sportminiszter szerdai kijelentése után valós lehetőségnek tűnik, hogy az ország válogatottja visszalép a részvételtől a nyári világbajnokságon, s a Nemzetközi Labdarúgó-szövetségnek (FIFA) fel kell készülnie erre a lépésre.

Ahmad Dondzsamali egy tv-interjúban úgy fogalmazott: „Miután ez a korrupt kormány meggyilkolta a vezetőnket, nincsenek meg a feltételei a világbajnoki részvételünknek”.

A társházigazda Egyesült Államok, valamint Izrael február 28-án indított támadást Irán ellen, a légicsapásokban meghalt Ali Hamenei ajatollah, az ázsiai ország legfőbb politikai és vallási vezetője. Hogy a döntés végleges-e és Irán valóban bojkottálja a nyári tornát, egyelőre nem világos, de az biztos, hogy Mehdi Tadzs, az iráni sportági szövetség elnöke is hasonló véleményen van, mint a sportminiszter.

Irán mindhárom csoportmérkőzését az Egyesült Államokban játszaná. Az ázsiai együttes tavaly márciusban az elsők között jutott ki a vb-re, amelynek első szakaszában Belgium, Új-Zéland és Egyiptom lenne az ellenfele. A decemberi, washingtoni sorsolásra Tadzs nem kapott beutazási vízumot.

A visszalépésre a világbajnoki szabályzat hatodik cikkelye vonatkozna, amely – miközben számos pénzügyi büntetést helyez kilátásba az ilyen esetekre – kimondja, hogy a FIFA szabadon dönthet bármely csapat meghívásáról, hogy betöltse a megüresedett helyet.

„A modern érában erre nincs precedens. A FIFA saját versenyszabályzata szerint ilyen esetben a szervezet dönthet arról, mit lép – mondta a Reutersnek James Kitching, a FIFA korábbi futballszabályozási igazgatója. – Ez azt jelenti, hogy például nem kötelező azonos konföderációból választani beugrót, sőt egyáltalán nem kötelező pótolni a visszalépett csapatot. Az már más kérdés, hogy e két forgatókönyv közül bármelyik tartható-e politikailag is.”

A volt FIFA-tisztségviselő kitért az esetleges fegyelmi büntetésekre is. Szerinte ha Irán valóban lemondja a szereplést a háború miatt, nem valószínű, hogy a FIFA bármilyen szankciót foganatosít az ország szövetségével szemben.

A FIFA egyelőre nem kommentálta Dondzsamali kijelentését. Kitching szerint a szervezet legkorábban áprilisban hozhat bármilyen döntést.

Az amerikai, kanadai, mexikói közös rendezésű vb-re június 11. és július 19. között kerül sor, a mérkőzéseket az M4 Sport élőben közvetíti.

(MTI)

Kapcsolódó tartalom

Az iráni sportminiszter szerint ki van zárva, hogy ott legyenek a labdarúgó-világbajnokságon

Irán mindhárom csoportmérkőzését az Egyesült Államokban játszaná a vb-n.

Infantino szerint Trump biztosította a FIFA-t Irán vb-részvételéről

A bejelentés ellenére sem tekinthető biztosnak az iráni csapat indulása, mivel saját döntése alapján is visszaléphet a tornától.

 

 

FIFA foci vb vb 2026 Irán
Legfrissebb hírek

Az iráni sportminiszter szerint ki van zárva, hogy ott legyenek a labdarúgó-világbajnokságon

Foci vb 2026
Tegnap, 12:57

Infantino szerint Trump biztosította a FIFA-t Irán vb-részvételéről

Foci vb 2026
Tegnap, 9:52

Két játékos is országot váltott és a világbajnokságra készülő osztrákokat választotta

Foci vb 2026
2026.03.10. 12:05

Öt iráni válogatott női labdarúgó kapott menedéket Ausztráliában

Minden más foci
2026.03.10. 10:41

Az operatív igazgató szerint nem halasztják el a labdarúgó-világbajnokságot

Foci vb 2026
2026.03.10. 08:48

Amerika visszainteget – Szöllősi György jegyzete

Minden más foci
2026.03.09. 23:05

Több mint százezer katonával tervezi garantálni a labdarúgó-világbajnokság biztonságát Mexikó

Foci vb 2026
2026.03.06. 21:16

Az iráni női futballisták megismételték a férfiak 2022-es vb-n látott néma demonstrációját

Minden más foci
2026.03.03. 13:08
Ezek is érdekelhetik