Arbeloa Valverdét méltatta, a triplázó szerint ez volt a legjobb meccse

A meccs hőse, Valverde egy félidő alatt annyi gólt szerzett, mint a korábbi 75 BL-mérkőzésén összesen. Értékelésében a 27 éves uruguayi középpályás arról beszélt, hogy mindig egy ilyen estéről álmodott.

„Határozottan a legjobb mérkőzésem volt, a gólok tekintetében mindenképp. Nagyon élveztem a futballt, rég nem élveztem már ennyire” – mondta Valverde, ugyanakkor figyelmeztetett: a 3–0-s eredmény még nem ér negyeddöntőbe jutást.

Álvaro Arbeloa, a Real vezetőedzője méltatta Valverdét, akit a klubot a hetvenes-nyolcvanas években tíz éven át erősítő játékosra utalva a „21. század Juanitójának” nevezett.

„Tökéletesen megtestesíti mindazt, amiről a Real Madrid szól. Nagyon büszke vagyok a teljesítményére, megérdemelte a sok és kemény munkáért, azért, hogy mindig elsőként tör előre és példát mutat” – fejtette ki a fővárosiak trénere, aki szerint Valverde kiemelten fontos szerepet tölt be az öltözőben.

A madridiak hét hiányzójuk – köztük Kylian Mbappé, Rodrygo és Jude Bellingham – nélkül kerekedtek felül az angol csapaton, ami Arbeloa szerint már csak azért is nagyszerű teljesítmény, mert a Manchester Cityé az egyik legjobb keret Európában.

„Húsz kiváló játékosuk van, akik remekül teljesítenek. Mi ugyanakkor több vezért is nélkülöztünk, akik általában a különbséget jelenthetik. De mi vagyunk a Real Madrid, képesek vagyunk bármire anélkül, hogy gyengébbnek éreznénk magunkat bárkinél” – szögezte le Arbeloa.

A Real sikerét ugyanakkor beárnyékolja, hogy a balhátvéd Ferland Mendyt sérülés miatt le kellett cserélni a szünetben. A játékos a spanyol klub következő bajnoki mérkőzését – szombaton, hazai pályán az Elche ellen – biztosan kihagyja, azt azonban még nem lehet tudni, hogy ennél hosszabb kényszerpihenő vár-e rá.

„Nem tudjuk pontosan, mi ez, de nem nézett ki jól” – fogalmazott Arbeloa.

Pep Guardiola úgy véli, csapata talpra fog állni a vereségből, amely lehetett volna súlyosabb is, ha Gianluigi Donnarumma bő fél órával a vége előtt nem véd tizenegyest. A tréner úgy vélte, együttese tud ennél jobban is teljesíteni és aktívabban játszani az ellenfél tizenhatosánál.

„Ugyanakkor nem voltunk annyira rosszak, hogy három-nullára kikapjunk. Nem éreztem magam tehetetlennek” – mondta az angol csapat katalán vezetőedzője, aki egyúttal az ellenfelet is méltatta.

A visszavágóra kedden kerül sor Manchesterben.

EMLÉKEZTETŐ

BAJNOKOK LIGÁJA

NYOLCADDÖNTŐ, 1. MÉRKŐZÉS

REAL MADRID (spanyol)–MANCHESTER CITY (angol) 3–0 (3–0)

Madrid, Santiago Bernabéu Stadion. Vezette: Mariani (olasz)

REAL MADRID: Courtois – Alexander-Arnold (Carvajal, 83.), Rüdiger, Huijsen, F. Mendy (Fran García, a szünetben) – Valverde, Arda Güler (Camavinga, 70.), Tchouaméni, Pitarch (M. Ángel, 76.) – Brahim Díaz (Mastantuono, 76.), Vinícius Júnior. Vezetőedző: Álvaro Arbeloa

MANCHESTER CITY: Donnarumma – Khusanov, R. Días, Guehi, O'Reilly – Rodri, Bernardo Silva (Cherki, 69.) – Savinho (T. Reijnders, a szünetben), Semenyo (Ait-Nouri, 69.), Doku – Haaland (Marmus, 83.). Vezetőedző: Pep Guardiola

Gólszerző: Valverde (20., 27., 42.)