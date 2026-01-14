Kubatov Gábor: „Egyetlen magyar csapat sem ad el nekünk játékost” – értük tehetett ajánlatot a Fradi

„Szerettük volna visszaforgatni a pénzünket a magyar futballba. Négy magyar játékosért a hazai viszonyok között rekord magas, közel 5 millió eurós (azaz 2 milliárd forintos) vételi ajánlatot tettünk. A komoly szándékunk ellenére sem ad el nekünk játékost egyetlen magyar csapat sem” – írta kedd esti Facebook bejegyzésében a Ferencváros elnöke, Kubatov Gábor.

Információink szerint, illetve az eddig megjelent sajtóhírek alapján a négy játékos: a szerb-magyar kettős állampolgárságú Miljan Krpics (ETO FC), Lukács Dániel (Puskás Akadémia), Szűcs Tamás (Debreceni VSC) és Vitális Milán (ETO FC).

Lukáccsal kapcsolatban a múlt héten a Nemzeti Sport Online-on már írtunk a Ferencváros ajánlatáról, míg Vitális esetében az ügynöke, Filipovics Vladan nyilatkozott az FTC ajánlatáról. Szűcs Tamás kapcsán múlt héten jeleztük, hogy külföldi és egy NB I-es ajánlatot is kapott érte a DVSC, úgy tudjuk, a hazai ajánlat a Ferencvárostól érkezett, de a középpályás a szerződéshosszabbítás mellett döntött. A szerb Sportklub pedig a hét elején írt arról, hogy az FTC 1.5 millió euróról, plusz 500 ezer eurós bónuszról szóló ajánlatot tett az ETO-nak a szerb-magyar védekező középpályásért, Miljan Krpicsért, de a bajnokságban a ferencvárosiak közvetlen riválisának számító, a tabellát jelenleg vezető győriek ezt nem fogadták el. Úgy tudjuk, Vitális esetében is kétmillió euró körüli nagyságrendről beszélhetünk, Lukácsnál 1.5 millióról (tehát bónuszokkal együtt, a négy játékosért összesen még magasabb is lehet a felajánlott összeg a fent említett ötmillió eurónál) – midegyik ajánlat magasabb volt az említett játékosok esetében a Transfermarkt által becsült értékhez képest, ami hármójuk esetében összesen 2.3 millió euró.

A Ferencvárossal pletyka szinten több más, NB I-ben futballozó magyar játékost is hírbe hoztak különböző források, de úgy tudjuk, a fent felsorolt játékosokért tett ajánlatot a télen az FTC. A nem magyar NB I-es játékosok közül a DVTK holland-ghánai szélsője, Elton Acolatse kapcsán írtunk korábban az FTC érdeklődéséről, akiért már kapott konkrét ajánlatot is a Diósgyőr, de jelen állás szerint ő sem vált klubot, mert olyan ajánlat nem érkezett érte, amit a DVTK elfogadott volna.