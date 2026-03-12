Nemzeti Sportrádió

Nuno Campos: Nehéz feladat vár a portugálokra az FTC ellen, de ez fordítva is igaz

2026.03.12. 08:20
Fotó: Kovács Péter
FTC Nuno Campos Braga Európa-liga Ferencváros
Nuno Campos, a ZTE FC szakvezetője a jelenleg a Lyont irányító Paulo Fonseca pályaedzőjeként számos sikert ért el, többek között a 2015–2016-os idényben a Bragával megnyerte a Portugál Kupát. 


„Jól ismerem a portugál együttest, szép időszakot töltöttünk el ott, sok barátom van a klubnál. Kitűnő csapat, amely felzárkózott a három nagy, a Porto, a Sporting és a Benfica mögé.”

„Nehéz feladat vár rá a Ferencváros ellen, de ez fordítva is igaz, két kemény mérkőzésre számítok. Hogy melyik csapat jut tovább? Nem szeretnék tippelni, remélem, jó és izgalmas meccseket láthatunk, s élvezik majd a szurkolók” – mondta lapunknak a zalaegerszegiek portugál vezetőedzője.  

EURÓPA-LIGA
NYOLCADDÖNTŐ, ELSŐ MÉRKŐZÉS
21.00: Ferencváros–Braga (portugál) (Tv: M4 Sport)– élőben az NSO-n és a Nemzeti Sportrádióban!

Kapcsolódó tartalom

Carlos Vicens agresszív, okos futballra számít az FTC-től az El-nyolcaddöntőben

A Braga nem kapkodta el a Budapestre érkezést. Szerda délután még odahaza a jól megszokott környezetben tréningezett, csak azt követően kelt útra a magyar fővárosba.

Robbie Keane: Tapasztaltabb csapat a Braga, de...

„Nem sokan számítottak arra, hogy idáig jutunk, ezért fontos, hogy felszabadultan futballozzunk.”

 

