Nuno Campos: Nehéz feladat vár a portugálokra az FTC ellen, de ez fordítva is igaz



„Jól ismerem a portugál együttest, szép időszakot töltöttünk el ott, sok barátom van a klubnál. Kitűnő csapat, amely felzárkózott a három nagy, a Porto, a Sporting és a Benfica mögé.”

„Nehéz feladat vár rá a Ferencváros ellen, de ez fordítva is igaz, két kemény mérkőzésre számítok. Hogy melyik csapat jut tovább? Nem szeretnék tippelni, remélem, jó és izgalmas meccseket láthatunk, s élvezik majd a szurkolók” – mondta lapunknak a zalaegerszegiek portugál vezetőedzője.

EURÓPA-LIGA

NYOLCADDÖNTŐ, ELSŐ MÉRKŐZÉS

21.00: Ferencváros–Braga (portugál) (Tv: M4 Sport)– élőben az NSO-n és a Nemzeti Sportrádióban!