„Éreztem, hogy hozzáér a lábamhoz, tudtam, ha elesek, tizenegyes lesz” – Madueke az Arsenal egyenlítéséről

2026.03.12. 09:56
Az Arsenelba csereként beállt Noni Madueke (pirosban) tudta, hogy el kell esnie, miután hozzáértek a tizenhatoson belül (Fotó: AFP)
Bár a Manchester Cityvel, a Liverpoollal és a Tottenhammel szemben az Arsenal – a Newcastle-hoz hasonlóan – nem vereséggel, hanem döntetlennel kezdte a Bajnokok Ligája nyolcaddöntőjét, a Leverkusenben elért 1–1 után Mikel Arteta nem volt elégedett csapata játékával.

„Az elején Gabi Martinellinek volt egy helyzete, ha abból gól születik, teljesen más a meccs képe. Csakhogy kimaradt, a későbbiekben pedig elidegeskedtük a támadásokat, elszórtuk a labdát, nem jött újabb igazi helyzet – mondta Mikel Arteta a meccs után. –  A szünetben azt kértem a csapattól, hogy nyomja meg a második félidő elejét, erre az ellenkezője történt, szögletből kaptunk gólt. Nem álltunk készen, szabadon fejelhetett az ellenfelünk, és gól született belőle. Ha ezen a szinten hátrányba kerülsz, nagyon nehéz felállni belőle. Negyedórán át nem is tudtunk mit kezdeni a helyzettel, csak az utolsó húsz percre alakult ki olyan játék, amilyet szerettem volna.”

A Bayer Leverkusen szögletből szerzett vezető gólja után Kasper Hjulmand, a Leverkusen vezetőedzője gyorsan megkereste az oldalvonal mellett Nicolas Jovert, az Arsenal pontrúgásokra specializálódott edzőjét, és barátian ugratta kollégáját, akinek a segítségével az Arsenal tökélyre fejlesztette a pontrúgásait.

„Amikor odamentem hozzá, azt mondta, látja, mi is meg tudjuk csinálni, és mondam neki, persze, hogy meg tudjuk csinálni – idézte fel Hjulmand a csevejt, de amikor rákérdeztek, mióta ilyen jó barátok Joverrel, cáfolta, hogy túl jóban lennének. – Csak néhányszor találkoztunk, nem mondanám, hogy barátok vagyunk. Dánia szövetségi kapitányaként dolgozva figyeltem a munkáját, amikor még a Brentfordnál volt, kértem is a klubot, hogy engedje el néhány napra hozzánk, mert hasznos dolgokat mutathatna, de ez sajnos sosem valósult meg.”

Robert Andrich fejes gólja után az Arsenal Kai Havertz hajrábeli tizenegyesével egyenlített. Arteta a Bukayo Saka helyére beálló Noni Madueke játékában látta a változás fő okát.

„Kellett valaki, aki átlendít minket a holtponton, és ez Noni volt. Számítottam rá, tudom, hogy nagyon jó ebben, bátran és hatékonyan játszott, és ez az egész csapatra nagy hatással volt” – mondta Arteta a hajrában tizenegyest kiharcoló játékosáról.

„Győzelemért jöttünk, de ha már nem sikerült, a döntetlen sem rossz. Biztos vagyok benne, hogy Londonban sikerül megnyerni a párharcot – vélekedett Noni Madueke, aki a tizenhatoson belülre érve belerúgott a becsúszó Malik Tillman lábába, és miután a védő estében a bal lábára ült, ő is elesett. – Éreztem, hogy hozzáér a lábamhoz, tudtam, ha elesek, tizenegyes lesz, és Kai be fogja rúgni.

Amikor úgy állsz be, hogy hátrányban van a csapatod, kész vagy fokozott kockázatot vállalni. Az utolsó percben szerzett egyenlítő gól miatt sikerélménnyel jöttünk le a pályáról, és bár nem győztünk, valahol elégedettek lehetünk. Londonban megmutatjuk, mennyivel jobban tudunk játszani.”

„A tizenegyes megítélése és elvégzése között eltelt idő örökkévalóságnak tűnt, de mentálisan készen kell állnom ezekre a helyzetekre. Jól ismerem ezt a stadiont, sok kemény meccset játszottam már itt” – mondta a tíz éve éppen a Leverkusennél profi labdarúgóvá váló Kai Havertz, aki 2020-ban szerződött Angliába, a Chelsea-hez.

BAJNOKOK LIGÁJA
NYOLCADDÖNTŐ, 1. MÉRKŐZÉS
Bayer Leverkusen (német)–Arsenal (angol) 1–1 (Andrich 46., ill. Havertz 89. – 11-esből)

