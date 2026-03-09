Bódog Tamás: Megmutatta a Fradi, hogy nem véletlenül készülhet Európa-liga-nyolcaddöntőre

„Vignjevics legfontosabb üzenete: próbáljunk meg többet futballozni”
Nyíregyháza Spartacus FC–Ferencvárosi TC 1–3
Bódog Tamás, a Nyíregyháza vezetőedzője
– Beragadtak az elején – ez döntött?
– Sajnos korán kétgólos hátrányba kerültünk, azt követően pedig futnunk kellett az eredmény után. Az első félidőben nem volt meg a kellő minőség a játékunkban, a másodikban viszont már nehezebbé tettük a Ferencváros dolgát. Vártam, hogy jön majd olyan időszak, mint az MTK ellen, amikor elsöprő lendülettel megfordítottuk az eredményt, de a Fradi ellen azért ez nem ilyen egyszerű... Visszatértünk a valóságba, jó volt így is megélni ezt a sorozatot, vitt minket a lendület.
– Érheti kritika a játékosait?
– Egy rossz szavam sem lehet, mindent megtettek, hogy boruljon a papírforma. Készen állunk, hogy még egy ilyen sorozatot felépítsünk, mint ami most lezárult.
– Az eddigi tavaszi ellenfelek nemigen találtak fogást csapatán, mi az, amit a Fradi másként, jobban csinált?
– Azt, hogy nyolc perc után már kettő nullára vezetett… Erős, kellően agresszív játékosai vannak, de azért nekünk is sikerült nyerni ellene legutóbb, igaz, most nem. Megmutatta a Fradi, hogy mennyire jó csapat, nem véletlenül bajnok és nem véletlenül készülhet Európa-liga-nyolcaddöntőre.
Robbie Keane, a Ferencváros vezetőedzője
– Ilyen meccskezdésben reménykedett?
– A két korai gól pontosan úgy született, ahogy a taktikai értekezleten megbeszéltük. A játékosok megértették mindazt, amit tanácsoltunk nekik a meccs előtt, és utána sem álltak le, hiszen további gólokat is szerezhettek volna. El kell mondanom, nagyon nehéz a Nyíregyháza ellen játszani, fizikailag erős csapat, ezért is volt lényeges, hogy gólokat szereztünk az elején.
– Nem tartott tőle, hogy megbosszulja magát a sok kihagyott helyzet?
– Pontosan ezért mondtam a játékosoknak a szünetben, hogy az egygólos előny nem megnyugtató. És bizony, Dibusz Dénesnek is többször bravúrral kellett játékba avatkoznia, hogy megmaradjon a minimális előnyünk. A végén azonban sikerült bevinnünk a biztos győzelemhez szükséges találatot, nem lett volna igazságos, ha ez a mérkőzés nem a győzelmünkkel végződik.
– Mekkora a jelentősége, hogy a csapat visszavette a vezetést a tabellán?
– Nyilván jó érzés, de meccsről meccsre haladunk és koncentrálunk, menet közben nem foglalkozunk a tabellával, az a legfontosabb, hogy a bajnokság végén álljunk az élen.
Ezúttal elmaradt a meglepetés, az újra élre álló FTC két góllal nyert Nyíregyházán
Kolorcity Kazincbarcika SC–Debreceni VSC 0–3
Kuttor Attila, a Kazincbarcika SC vezetőedzője
– Az eredmény tükrözi a meccs képét?
– Ebben a meccsben nem volt háromgólos különbség, a játék alapján. Nem tudom kárhoztatni a csapatot, a mezőnyben egyenrangú ellenfelek voltak a játékosok, a lehetőségek száma is közel volt egymáshoz, viszont a kapu előtti történésekből úgy jöttünk ki, hogy ellenfelünk háromszor betalált, mi pedig egyszer sem. A mezőnybéli játékot illetően nincs hiányérzetem.
– Ez a mérkőzés az egyéni hibákon ment el?
– Nemcsak egyéni, hanem kollektív hibákon, ami néhányszor előfordult már. Lehetőségeket mindkét csapat kidolgozott, nekik sikerült ezekből gólokat szerezniük, nekünk nem. Ebben látom elsősorban a különbséget. Senkire sem tudom azt mondani, hogy miatta született ilyen eredmény, hogy miatta nem rúgtunk gólt vagy kaptunk gólt.
– Több peremember is lehetőséghez jutott: azt kapta tőlük, amit várt?
– Azt az akaratot, amit vártam, mindenki hozta. Ez a harmadik meccsünk volt egy hét alatt, emiatt igyekeztem mindenkinek lehetőséget adni.
Sergio Navarro, a DVSC vezetőedzője
– A kötelező győzelmek általában nehezek. Ez az volt?
– Nagyon elégedett vagyok a csapattal. Volt egy tervünk, amely működött, sikerült megvalósítani azt, amit megbeszéltünk. Megszereztük a vezetést, majd a második félidőben is betaláltunk, örülünk a sikernek és annak, hogy a harmadik helyen maradtunk a tabellán.
– A második félidő közepén szerzett második góljukkal eldőlt a mérkőzés?
– Talán igen, lehet mondani. Egymás után többször is a kapuba találtunk, és ez, illetve, hogy sikerült helyzeteket kialakítanunk, hatással volt az ellenfél játékára.
– Mi volt a bontási terv a mélyen, zártan védekező Kazincbarcika ellen?
– Kemény mérkőzés volt, ellenfelünk szilárdan védekezett. Igyekeztünk bátran játszani, tereket nyitni a támadásokhoz, a lepattanó labdát megszerezni, illetve a széleken helyzeteket kidolgozni. Jól olvastuk a játékot, elégedett vagyok a labdarúgók teljesítményével.
Dzsudzsák szabadrúgásból betalált a 200. NB I-es meccsén, a DVSC három góllal nyert a KBSC ellen
LABDARÚGÓ NB I
25. FORDULÓ
Március 6., péntek
Kisvárda Master Good–Puskás Akadémia FC 1–0
Március 7., szombat
Zalaegerszegi TE FC–ETO FC 2–1
Újpest FC–Paksi FC 0–0
Március 8., vasárnap
MTK Budapest–Diósgyőri VTK 1–1
Kolorcity Kazincbarcika SC–Debreceni VSC 0–3
Nyíregyháza Spartacus FC–Ferencvárosi TC 1–3
|AZ ÁLLÁS
|1. Ferencvárosi TC
25
15
4
6
49–27
+22
49
|2. ETO FC Győr
25
14
7
4
50–27
+23
49
|3. Debreceni VSC
25
12
7
6
39–30
+9
43
|4. Kisvárda
25
11
5
9
31–37
–6
38
|5. Zalaegerszegi TE
25
10
8
7
38–31
+7
38
|6. Paksi FC
25
10
7
8
46–37
+9
37
|7. Puskás Akadémia
25
10
5
10
31–31
0
35
|8. Újpest FC
25
8
6
11
33–41
–8
30
|9. Nyíregyháza Spartacus
25
7
7
11
34–43
–9
28
|10. MTK Budapest
25
7
6
12
45–54
–9
27
|11. Diósgyőri VTK
25
5
10
10
33–40
–7
25
|12. Kazincbarcika
25
4
2
19
21–52
–31
14