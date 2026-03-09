Bódog Tamás: Megmutatta a Fradi, hogy nem véletlenül készülhet Európa-liga-nyolcaddöntőre

Nyíregyháza Spartacus FC–Ferencvárosi TC 1–3

Bódog Tamás, a Nyíregyháza vezetőedzője

– Beragadtak az elején – ez döntött?

– Sajnos korán kétgólos hátrányba kerültünk, azt követően pedig futnunk kellett az eredmény után. Az első fél­időben nem volt meg a kellő minőség a játékunkban, a másodikban viszont már nehezebbé tettük a Ferencváros dolgát. Vártam, hogy jön majd olyan időszak, mint az MTK ellen, amikor elsöprő lendülettel megfordítottuk az eredményt, de a Fradi ellen azért ez nem ilyen egyszerű... Visszatértünk a valóságba, jó volt így is megélni ezt a sorozatot, vitt minket a lendület.

– Érheti kritika a játékosait?

– Egy rossz szavam sem lehet, mindent megtettek, hogy boruljon a papírforma. Készen állunk, hogy még egy ilyen sorozatot fel­építsünk, mint ami most lezárult.

– Az eddigi tavaszi ellenfelek nemigen találtak fogást csapatán, mi az, amit a Fradi másként, jobban csinált?

– Azt, hogy nyolc perc után már kettő nullára vezetett… Erős, kellően agresszív játékosai vannak, de azért nekünk is sikerült nyerni ellene legutóbb, igaz, most nem. Megmutatta a Fradi, hogy mennyire jó csapat, nem véletlenül bajnok és nem véletlenül készülhet Európa-liga-nyolcaddöntőre.

Robbie Keane, a Ferencváros vezetőedzője

– Ilyen meccskezdésben reménykedett?

– A két korai gól pontosan úgy született, ahogy a taktikai értekezleten megbeszéltük. A játékosok megértették mindazt, amit tanácsoltunk nekik a meccs előtt, és utána sem álltak le, hiszen további gólokat is szerezhettek volna. El kell mondanom, nagyon nehéz a Nyíregyháza ellen játszani, fizikailag erős csapat, ezért is volt lényeges, hogy gólokat szereztünk az elején.

– Nem tartott tőle, hogy megbosszulja magát a sok kihagyott helyzet?

– Pontosan ezért mondtam a játékosoknak a szünetben, hogy az egygólos előny nem megnyugtató. És bizony, Dibusz Dénesnek is többször bravúrral kellett játékba avatkoznia, hogy megmaradjon a minimális előnyünk. A végén azonban sikerült bevinnünk a biztos győzelemhez szükséges találatot, nem lett volna igazságos, ha ez a mérkőzés nem a győzelmünkkel végződik.

– Mekkora a jelentősége, hogy a csapat visszavette a vezetést a tabellán?

– Nyilván jó érzés, de meccsről meccsre haladunk és koncentrálunk, menet közben nem foglalkozunk a tabellával, az a legfontosabb, hogy a bajnokság végén álljunk az élen.