Yusuf tizenegyesére bombagóllal válaszoltak a görögök, továbbra is veretlen a Fradi az El-ben

2026.01.22. 22:53
Ikszelt a Ferencváros görög ellenfelével (Fotó: Árvai Károly)
A labdarúgó Európa-liga alapszakaszának 7. fordulójában a Ferencváros hazai pályán 1–1-es döntetlent játszott a Panathinaikosszal. A gól nélküli első félidő után Yusuf tizenegyesből szerezte a hazaiak gólját, a hajrában a görögök egy jól eltalált lövéssel egyenlítettek. Az FTC a hetedik mérkőzésén is veretlen maradt az El-alapszakaszban.

 

EURÓPA-LIGA
ALAPSZAKASZ, 7. FORDULÓ
FERENCVÁROSI TC–PANATHINAIKOSZ (görög) 1–1 (0–0)
Budapest, Groupama Aréna, 17 879 néző. Vezette: Mikola Balakin (Olekszandr Berkut, Viktor Matyas) – ukránok
FTC: Gróf – I. Cissé, Raemaekers, Szalai G. (Madarász Á., 87.) – Makreckis, Levi (Ötvös, 83.), Júlio Romao, Kanikovszki, Cadu – Yusuf (Joseph, 80.), Zachariassen. Vezetőedző: Robbie Keane
PANATHINAIKOSZ: Lafont – Calabria, Palmer-Brown (Kocirasz, 74.) , Ingason, Tuba – Renato Sanches (Zaruri, 74.), Kirjakopulosz (M. Pantovics, 85.) – Chirivella, Bakaszetasz, Pellistri – Swiderski (Taborda, 90+2.). Vezetőedző: Rafael Benítez
Gólszerző: Yusuf (62. – 11-esből), ill. Zaruri (86.)

A találkozó online, szöveges tudósítása itt olvasható!

A görög szurkolókat nem zavarta a hideg, komor, nyomasztó budapesti tél. Több mint ezren belépővel a zsebükben, több százan azonban jegy nélkül érkeztek meg a magyar fővárosba, az sem érdekelte őket, ha este a Groupama Arénán kívül ragadnak. Amint elkészült az Európa-liga alapszakaszának sorsolása, az athéni drukkerek pillanatok alatt felvásárolták az Üllői úti aréna vendégszektorába szóló belépőket. A Panathinaikosz vezetősége a csütörtök esti összecsapás előtt minden követ megmozgatott, hogy újabb belépőket szerezzen a fanatikusok számára, ám a magyar hatóságok biztonsági okokra hivatkozva nem javasolták a vendégdrukkerek létszámának növelését. A görög zöld-fehér ultrák már négy-öt órával a kezdő sípszó előtt megpróbálták bevenni Budapestet, a Bálna-terasznál található korcsolyapályánál énekeltek, táncoltak és persze fogyasztottak rendesen.

Este, a stadionban azonban már a ferencvárosi ultrák diktálták a tempót!

Több mint egy hónappal a legutóbbi tétmérkőzés után – december 14-én a DVSC meglepetésre 1–0-ra győzött az Üllői úton – ismét megteltek a Groupama Aréna lelátói. És bár csupán néhány hét telt el a legutóbbi meccs óta, mégis merőben más Ferencváros futott ki a pályára. Megkezdődött az Üllői úton az AEK Athénhoz távozó Varga Barnabás, valamint a Bournemouthhoz igazoló Tóth Alex nélküli időszak, s a Panathinaikosz elleni ütközet egyik legnagyobb kérdése az volt, a csatársorban vajon kit vet be Robbie Keane vezetőedző. Miután a szabályok értelmében a télen igazolt két támadóra, a Diósgyőrből érkező holland-ghánai Elton Acolatséra, valamint a horvát Franko Kovacevicre nem számíthatott, az ír tréner Bamidele Yusufnak szavazott bizalmat. Az mindenesetre nem volt jó előjel, hogy a nigériai csatár a felkészülés alatt egyetlen gólt sem szerzett, de a gyorsaságában, agresszivitásában lehetett bízni.

A 7. percben aztán az első kapu elé érkező beadásnál – jobbról Cebrail Makreckis tekert a tizenhatoson belülre – először hiányzott középről Varga Barnabás feje… A kapu előtti tömörülésben Kristoffer Zachariassen és Bamidele Yusuf is próbálta túlugrani a görögök védőit, de a vendégek hátsó alakzata olyan magassági fölényben volt, ami a Varga Barnabáséhoz hasonló magasság és súlypontemelkedés nélkül nehezen volt leküzdhető. Az első valamirevaló helyzet aztán a vendégek előtt adódott, Szalai Gábor elcsúszása után könnyen megszerezhette volna a vezetést a Panathinaikosz.

Nem tudni, hogy Robbie Keane milyen stílusra számított korábbi edzőjétől, Rafa Beníteztől (a Liverpoolnál dolgoztak együtt), ám szinte biztosak vagyunk benne, némileg meglepődött a Panathinaikosz futballján. A korábban vezetőedzőként többek között a Valenciát, a Chelsea-t, a Napolit és a Real Madridot is irányító edző szinte minden csapatával – a Panával is – az agresszív, letámadáson és labdatartáson alapuló futballt játszatta, de ezúttal mintha némileg átadták volna a területet a magyar bajnoknak. A spanyol trénernek több meglepő húzása is volt Budapesten, feladta az általa favorizált négyvédős rendszert, a portugál Európa-bajnok Renato Sanches védekező típusú futballistaként egyértelműen a támadások építéséért felelt, és mintha a labdatartás helyett kontratámadások vezetésére rendezkedtek volna be. Ennek aztán az lett az eredménye, hogy a Ferencváros birtokolta többet a labdát, és bár azt nem lehetett mondani, hogy sűrűn adódtak lehetőségek a Fradi előtt, Jonathan Levi egymaga szerezhetett volna két gólt. A magyar bajnoknak egyértelműen a jobb oldala volt veszélyesebb, a ballábas svéd támadó tükörszélsőként innen húzott többször kapura, az oldalvonal mellett felfutó Cebrail Makreckis pedig legalább féltucatszor húzott el ellenállhatatlanul a Panathinaikosz kapujának irányába. Harcolt, küzdött a Ferencváros, ahogy azt a meccs előtt a hazai B-közép kérte a kifeszített óriásmolinón, és ha a két csapat közül valamelyik csalódottan indulhatott szünetre az elmaradt vezető gól megszerzése miatt, az egyértelműen a Ferencváros volt.

Döcögősen indult a második félidő a magyar bajnokcsapatnak. Rövid idő alatt két nagy lehetőség is adódott a vendégek előtt, Gróf Dávidnak előbb egy távoli lövést, majd egy közel(ebb)i fejest kellett védenie, mindkétszer bravúrra volt szükség a magyar kapustól.

A gólt azonban a Fradi szerezte!

Bamidele Yusuf tizenegyesből szerzett találata előtt a VAR-rendszernek is közbe kellett avatkoznia, ám a labda egyértelműen hozzáért az amerikai Erik Palmer-Brown kezéhez, hiába reklamáltak hevesen a bírónál a vendégek, a Ferencváros lélektanilag (is) rendkívül jókor szerezte a gólt, hiszen nyomás alá helyezte a Panathinaikosz. Ahogy arra számítani lehetett, hátrányban bátrabban kijött a kapuja elől a görög együttes, az oldalvonal mellől Rafael Benítez is széles kézmozdulatokkal hajtotta játékosait előre. A hajrához érve a két vezetőedző között is megkezdődött a taktikai harc, mindkét tréner friss emberekkel és átszervezéssel próbált túljárni a másik eszén. Szinte biztosra lehetett venni, hogy az utolsó 10-15 percben sorra érkeznek a beadások a Fradi kapuja elé – így is lett. Hátul Szalai Gáboréknak résen kellett lenniük, egyetlen pillanatra sem lankadhatott a figyelem, és még sárga lap árán is fel kellett tartóztatni olykor a vendégeket, Toni Raemaekers emiatt jövő héten nem léphet pályára a Nottingham Forest otthonában. Foggal-körömmel küzdött az FTC, hogy sikerüljön megtartani a vezetést, ám a meccs végén az athéni gárda csak kiegyenlített – Anasz Zaruri bombázott a jobb felsőbe 17 méterről –, így döntetlen lett a vége. A Ferencváros legközelebb január 29-én lép pályára az Európa-liga alapszakaszának záró fordulójában Nottinghamben. Egyelőre még kérdés, a magyar bajnok rájátszást érő helyen végez-e, vagy az első nyolc között marad, és márciusban már a nyolcaddöntőben léphet pályára. 1–1

AZ ALAPSZAKASZ ÁLLÁSAMGyDVL–KGkP
  1. Lyon76114–3+1118
  2. Aston Villa76111–4+718
  3. Freiburg75210–3+717
  4. Midtjylland751116–8+816
  5. Braga751111–5+616
  6. Roma75212–5+715
  7. FERENCVÁROS74312–7+515
  8. Real Betis742111–6+514
  9. Porto742110–6+414
10. Genk74129–6+313
11. Crvena zvezda74126–5+113
12. PAOK733115–10+512
13. Stuttgart74312–7+512
14. Celta Vigo74314–10+412
15. Bologna733111–7+412
16. Nottingham Forest732211–7+411
17. Viktoria Plzen7257–3+411
18. Fenerbahce73229–6+311
19. Panathinaikosz732210–8+211
20. Dinamo Zagreb731312–14–210
21. Lille73411–9+29
22. Brann Bergen72329–10–19
23. Young Boys7348–13–59
24. Celtic72239–13–48
25. Ludogorec721411–15–47
26. Feyenoord72510–13–36
27. Basel7259–12–36
28. Salzburg7258–12–46
29. FCSB7258–15–76
30. Go Ahead Eagles7256–14–86
31. Rangers71154–11–74
32. Sturm Graz71154–11–74
33. Nice7167–14–73
34. Utrecht7163–11–81
35. Malmö7163–13–101
36. Maccabi Tel-Aviv7162–19–171

 

 

