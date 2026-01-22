Yusuf tizenegyesére bombagóllal válaszoltak a görögök, továbbra is veretlen a Fradi az El-ben

EURÓPA-LIGA

ALAPSZAKASZ, 7. FORDULÓ

FERENCVÁROSI TC–PANATHINAIKOSZ (görög) 1–1 (0–0)

Budapest, Groupama Aréna, 17 879 néző. Vezette: Mikola Balakin (Olekszandr Berkut, Viktor Matyas) – ukránok

FTC: Gróf – I. Cissé, Raemaekers, Szalai G. (Madarász Á., 87.) – Makreckis, Levi (Ötvös, 83.), Júlio Romao, Kanikovszki, Cadu – Yusuf (Joseph, 80.), Zachariassen. Vezetőedző: Robbie Keane

PANATHINAIKOSZ: Lafont – Calabria, Palmer-Brown (Kocirasz, 74.) , Ingason, Tuba – Renato Sanches (Zaruri, 74.), Kirjakopulosz (M. Pantovics, 85.) – Chirivella, Bakaszetasz, Pellistri – Swiderski (Taborda, 90+2.). Vezetőedző: Rafael Benítez

Gólszerző: Yusuf (62. – 11-esből), ill. Zaruri (86.)

A találkozó online, szöveges tudósítása itt olvasható!

A görög szurkolókat nem zavarta a hideg, komor, nyomasztó budapesti tél. Több mint ezren belépővel a zsebükben, több százan azonban jegy nélkül érkeztek meg a magyar fővárosba, az sem érdekelte őket, ha este a Groupama Arénán kívül ragadnak. Amint elkészült az Európa-liga alapszakaszának sorsolása, az athéni drukkerek pillanatok alatt felvásárolták az Üllői úti aréna vendégszektorába szóló belépőket. A Panathinaikosz vezetősége a csütörtök esti összecsapás előtt minden követ megmozgatott, hogy újabb belépőket szerezzen a fanatikusok számára, ám a magyar hatóságok biztonsági okokra hivatkozva nem javasolták a vendégdrukkerek létszámának növelését. A görög zöld-fehér ultrák már négy-öt órával a kezdő sípszó előtt megpróbálták bevenni Budapestet, a Bálna-terasznál található korcsolyapályánál énekeltek, táncoltak és persze fogyasztottak rendesen.

Este, a stadionban azonban már a ferencvárosi ultrák diktálták a tempót!

Fotó: Árvai Károly

Fotó: Árvai Károly

Több mint egy hónappal a legutóbbi tétmérkőzés után – december 14-én a DVSC meglepetésre 1–0-ra győzött az Üllői úton – ismét megteltek a Groupama Aréna lelátói. És bár csupán néhány hét telt el a legutóbbi meccs óta, mégis merőben más Ferencváros futott ki a pályára. Megkezdődött az Üllői úton az AEK Athénhoz távozó Varga Barnabás, valamint a Bournemouthhoz igazoló Tóth Alex nélküli időszak, s a Panathinaikosz elleni ütközet egyik legnagyobb kérdése az volt, a csatársorban vajon kit vet be Robbie Keane vezetőedző. Miután a szabályok értelmében a télen igazolt két támadóra, a Diósgyőrből érkező holland-ghánai Elton Acolatséra, valamint a horvát Franko Kovacevicre nem számíthatott, az ír tréner Bamidele Yusufnak szavazott bizalmat. Az mindenesetre nem volt jó előjel, hogy a nigériai csatár a felkészülés alatt egyetlen gólt sem szerzett, de a gyorsaságában, agresszivitásában lehetett bízni.

A 7. percben aztán az első kapu elé érkező beadásnál – jobbról Cebrail Makreckis tekert a tizenhatoson belülre – először hiányzott középről Varga Barnabás feje… A kapu előtti tömörülésben Kristoffer Zachariassen és Bamidele Yusuf is próbálta túlugrani a görögök védőit, de a vendégek hátsó alakzata olyan magassági fölényben volt, ami a Varga Barnabáséhoz hasonló magasság és súlypontemelkedés nélkül nehezen volt leküzdhető. Az első valamirevaló helyzet aztán a vendégek előtt adódott, Szalai Gábor elcsúszása után könnyen megszerezhette volna a vezetést a Panathinaikosz.

Fotó: Árvai Károly

Nem tudni, hogy Robbie Keane milyen stílusra számított korábbi edzőjétől, Rafa Beníteztől (a Liverpoolnál dolgoztak együtt), ám szinte biztosak vagyunk benne, némileg meglepődött a Panathinaikosz futballján. A korábban vezetőedzőként többek között a Valenciát, a Chelsea-t, a Napolit és a Real Madridot is irányító edző szinte minden csapatával – a Panával is – az agresszív, letámadáson és labdatartáson alapuló futballt játszatta, de ezúttal mintha némileg átadták volna a területet a magyar bajnoknak. A spanyol trénernek több meglepő húzása is volt Budapesten, feladta az általa favorizált négyvédős rendszert, a portugál Európa-bajnok Renato Sanches védekező típusú futballistaként egyértelműen a támadások építéséért felelt, és mintha a labdatartás helyett kontratámadások vezetésére rendezkedtek volna be. Ennek aztán az lett az eredménye, hogy a Ferencváros birtokolta többet a labdát, és bár azt nem lehetett mondani, hogy sűrűn adódtak lehetőségek a Fradi előtt, Jonathan Levi egymaga szerezhetett volna két gólt. A magyar bajnoknak egyértelműen a jobb oldala volt veszélyesebb, a ballábas svéd támadó tükörszélsőként innen húzott többször kapura, az oldalvonal mellett felfutó Cebrail Makreckis pedig legalább féltucatszor húzott el ellenállhatatlanul a Panathinaikosz kapujának irányába. Harcolt, küzdött a Ferencváros, ahogy azt a meccs előtt a hazai B-közép kérte a kifeszített óriásmolinón, és ha a két csapat közül valamelyik csalódottan indulhatott szünetre az elmaradt vezető gól megszerzése miatt, az egyértelműen a Ferencváros volt.

Döcögősen indult a második félidő a magyar bajnokcsapatnak. Rövid idő alatt két nagy lehetőség is adódott a vendégek előtt, Gróf Dávidnak előbb egy távoli lövést, majd egy közel(ebb)i fejest kellett védenie, mindkétszer bravúrra volt szükség a magyar kapustól.

A gólt azonban a Fradi szerezte!

Fotó: Czinege Melinda

Bamidele Yusuf tizenegyesből szerzett találata előtt a VAR-rendszernek is közbe kellett avatkoznia, ám a labda egyértelműen hozzáért az amerikai Erik Palmer-Brown kezéhez, hiába reklamáltak hevesen a bírónál a vendégek, a Ferencváros lélektanilag (is) rendkívül jókor szerezte a gólt, hiszen nyomás alá helyezte a Panathinaikosz. Ahogy arra számítani lehetett, hátrányban bátrabban kijött a kapuja elől a görög együttes, az oldalvonal mellől Rafael Benítez is széles kézmozdulatokkal hajtotta játékosait előre. A hajrához érve a két vezetőedző között is megkezdődött a taktikai harc, mindkét tréner friss emberekkel és átszervezéssel próbált túljárni a másik eszén. Szinte biztosra lehetett venni, hogy az utolsó 10-15 percben sorra érkeznek a beadások a Fradi kapuja elé – így is lett. Hátul Szalai Gáboréknak résen kellett lenniük, egyetlen pillanatra sem lankadhatott a figyelem, és még sárga lap árán is fel kellett tartóztatni olykor a vendégeket, Toni Raemaekers emiatt jövő héten nem léphet pályára a Nottingham Forest otthonában. Foggal-körömmel küzdött az FTC, hogy sikerüljön megtartani a vezetést, ám a meccs végén az athéni gárda csak kiegyenlített – Anasz Zaruri bombázott a jobb felsőbe 17 méterről –, így döntetlen lett a vége. A Ferencváros legközelebb január 29-én lép pályára az Európa-liga alapszakaszának záró fordulójában Nottinghamben. Egyelőre még kérdés, a magyar bajnok rájátszást érő helyen végez-e, vagy az első nyolc között marad, és márciusban már a nyolcaddöntőben léphet pályára. 1–1

Fotó: Czinege Melinda

Fotó: Czinege Melinda

Fotó: Árvai Károly/Nemzeti Sport

