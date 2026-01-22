Yusuf tizenegyesére bombagóllal válaszoltak a görögök, továbbra is veretlen a Fradi az El-ben

EURÓPA-LIGA
ALAPSZAKASZ, 7. FORDULÓ
FERENCVÁROSI TC–PANATHINAIKOSZ (görög) 1–1 (0–0)
Budapest, Groupama Aréna, 17 879 néző. Vezette: Mikola Balakin (Olekszandr Berkut, Viktor Matyas) – ukránok
FTC: Gróf – I. Cissé, Raemaekers, Szalai G. (Madarász Á., 87.) – Makreckis, Levi (Ötvös, 83.), Júlio Romao, Kanikovszki, Cadu – Yusuf (Joseph, 80.), Zachariassen. Vezetőedző: Robbie Keane
PANATHINAIKOSZ: Lafont – Calabria, Palmer-Brown (Kocirasz, 74.) , Ingason, Tuba – Renato Sanches (Zaruri, 74.), Kirjakopulosz (M. Pantovics, 85.) – Chirivella, Bakaszetasz, Pellistri – Swiderski (Taborda, 90+2.). Vezetőedző: Rafael Benítez
Gólszerző: Yusuf (62. – 11-esből), ill. Zaruri (86.)
A találkozó online, szöveges tudósítása itt olvasható!
A görög szurkolókat nem zavarta a hideg, komor, nyomasztó budapesti tél. Több mint ezren belépővel a zsebükben, több százan azonban jegy nélkül érkeztek meg a magyar fővárosba, az sem érdekelte őket, ha este a Groupama Arénán kívül ragadnak. Amint elkészült az Európa-liga alapszakaszának sorsolása, az athéni drukkerek pillanatok alatt felvásárolták az Üllői úti aréna vendégszektorába szóló belépőket. A Panathinaikosz vezetősége a csütörtök esti összecsapás előtt minden követ megmozgatott, hogy újabb belépőket szerezzen a fanatikusok számára, ám a magyar hatóságok biztonsági okokra hivatkozva nem javasolták a vendégdrukkerek létszámának növelését. A görög zöld-fehér ultrák már négy-öt órával a kezdő sípszó előtt megpróbálták bevenni Budapestet, a Bálna-terasznál található korcsolyapályánál énekeltek, táncoltak és persze fogyasztottak rendesen.
Este, a stadionban azonban már a ferencvárosi ultrák diktálták a tempót!
Több mint egy hónappal a legutóbbi tétmérkőzés után – december 14-én a DVSC meglepetésre 1–0-ra győzött az Üllői úton – ismét megteltek a Groupama Aréna lelátói. És bár csupán néhány hét telt el a legutóbbi meccs óta, mégis merőben más Ferencváros futott ki a pályára. Megkezdődött az Üllői úton az AEK Athénhoz távozó Varga Barnabás, valamint a Bournemouthhoz igazoló Tóth Alex nélküli időszak, s a Panathinaikosz elleni ütközet egyik legnagyobb kérdése az volt, a csatársorban vajon kit vet be Robbie Keane vezetőedző. Miután a szabályok értelmében a télen igazolt két támadóra, a Diósgyőrből érkező holland-ghánai Elton Acolatséra, valamint a horvát Franko Kovacevicre nem számíthatott, az ír tréner Bamidele Yusufnak szavazott bizalmat. Az mindenesetre nem volt jó előjel, hogy a nigériai csatár a felkészülés alatt egyetlen gólt sem szerzett, de a gyorsaságában, agresszivitásában lehetett bízni.
A 7. percben aztán az első kapu elé érkező beadásnál – jobbról Cebrail Makreckis tekert a tizenhatoson belülre – először hiányzott középről Varga Barnabás feje… A kapu előtti tömörülésben Kristoffer Zachariassen és Bamidele Yusuf is próbálta túlugrani a görögök védőit, de a vendégek hátsó alakzata olyan magassági fölényben volt, ami a Varga Barnabáséhoz hasonló magasság és súlypontemelkedés nélkül nehezen volt leküzdhető. Az első valamirevaló helyzet aztán a vendégek előtt adódott, Szalai Gábor elcsúszása után könnyen megszerezhette volna a vezetést a Panathinaikosz.
Nem tudni, hogy Robbie Keane milyen stílusra számított korábbi edzőjétől, Rafa Beníteztől (a Liverpoolnál dolgoztak együtt), ám szinte biztosak vagyunk benne, némileg meglepődött a Panathinaikosz futballján. A korábban vezetőedzőként többek között a Valenciát, a Chelsea-t, a Napolit és a Real Madridot is irányító edző szinte minden csapatával – a Panával is – az agresszív, letámadáson és labdatartáson alapuló futballt játszatta, de ezúttal mintha némileg átadták volna a területet a magyar bajnoknak. A spanyol trénernek több meglepő húzása is volt Budapesten, feladta az általa favorizált négyvédős rendszert, a portugál Európa-bajnok Renato Sanches védekező típusú futballistaként egyértelműen a támadások építéséért felelt, és mintha a labdatartás helyett kontratámadások vezetésére rendezkedtek volna be. Ennek aztán az lett az eredménye, hogy a Ferencváros birtokolta többet a labdát, és bár azt nem lehetett mondani, hogy sűrűn adódtak lehetőségek a Fradi előtt, Jonathan Levi egymaga szerezhetett volna két gólt. A magyar bajnoknak egyértelműen a jobb oldala volt veszélyesebb, a ballábas svéd támadó tükörszélsőként innen húzott többször kapura, az oldalvonal mellett felfutó Cebrail Makreckis pedig legalább féltucatszor húzott el ellenállhatatlanul a Panathinaikosz kapujának irányába. Harcolt, küzdött a Ferencváros, ahogy azt a meccs előtt a hazai B-közép kérte a kifeszített óriásmolinón, és ha a két csapat közül valamelyik csalódottan indulhatott szünetre az elmaradt vezető gól megszerzése miatt, az egyértelműen a Ferencváros volt.
Döcögősen indult a második félidő a magyar bajnokcsapatnak. Rövid idő alatt két nagy lehetőség is adódott a vendégek előtt, Gróf Dávidnak előbb egy távoli lövést, majd egy közel(ebb)i fejest kellett védenie, mindkétszer bravúrra volt szükség a magyar kapustól.
A gólt azonban a Fradi szerezte!
Bamidele Yusuf tizenegyesből szerzett találata előtt a VAR-rendszernek is közbe kellett avatkoznia, ám a labda egyértelműen hozzáért az amerikai Erik Palmer-Brown kezéhez, hiába reklamáltak hevesen a bírónál a vendégek, a Ferencváros lélektanilag (is) rendkívül jókor szerezte a gólt, hiszen nyomás alá helyezte a Panathinaikosz. Ahogy arra számítani lehetett, hátrányban bátrabban kijött a kapuja elől a görög együttes, az oldalvonal mellől Rafael Benítez is széles kézmozdulatokkal hajtotta játékosait előre. A hajrához érve a két vezetőedző között is megkezdődött a taktikai harc, mindkét tréner friss emberekkel és átszervezéssel próbált túljárni a másik eszén. Szinte biztosra lehetett venni, hogy az utolsó 10-15 percben sorra érkeznek a beadások a Fradi kapuja elé – így is lett. Hátul Szalai Gáboréknak résen kellett lenniük, egyetlen pillanatra sem lankadhatott a figyelem, és még sárga lap árán is fel kellett tartóztatni olykor a vendégeket, Toni Raemaekers emiatt jövő héten nem léphet pályára a Nottingham Forest otthonában. Foggal-körömmel küzdött az FTC, hogy sikerüljön megtartani a vezetést, ám a meccs végén az athéni gárda csak kiegyenlített – Anasz Zaruri bombázott a jobb felsőbe 17 méterről –, így döntetlen lett a vége. A Ferencváros legközelebb január 29-én lép pályára az Európa-liga alapszakaszának záró fordulójában Nottinghamben. Egyelőre még kérdés, a magyar bajnok rájátszást érő helyen végez-e, vagy az első nyolc között marad, és márciusban már a nyolcaddöntőben léphet pályára. 1–1
|AZ ALAPSZAKASZ ÁLLÁSA
|M
|Gy
|D
|V
|L–K
|Gk
|P
|1. Lyon
|7
|6
|–
|1
|14–3
|+11
|18
|2. Aston Villa
|7
|6
|–
|1
|11–4
|+7
|18
|3. Freiburg
|7
|5
|2
|–
|10–3
|+7
|17
|4. Midtjylland
|7
|5
|1
|1
|16–8
|+8
|16
|5. Braga
|7
|5
|1
|1
|11–5
|+6
|16
|6. Roma
|7
|5
|–
|2
|12–5
|+7
|15
|7. FERENCVÁROS
|7
|4
|3
|–
|12–7
|+5
|15
|8. Real Betis
|7
|4
|2
|1
|11–6
|+5
|14
|9. Porto
|7
|4
|2
|1
|10–6
|+4
|14
|10. Genk
|7
|4
|1
|2
|9–6
|+3
|13
|11. Crvena zvezda
|7
|4
|1
|2
|6–5
|+1
|13
|12. PAOK
|7
|3
|3
|1
|15–10
|+5
|12
|13. Stuttgart
|7
|4
|–
|3
|12–7
|+5
|12
|14. Celta Vigo
|7
|4
|–
|3
|14–10
|+4
|12
|15. Bologna
|7
|3
|3
|1
|11–7
|+4
|12
|16. Nottingham Forest
|7
|3
|2
|2
|11–7
|+4
|11
|17. Viktoria Plzen
|7
|2
|5
|–
|7–3
|+4
|11
|18. Fenerbahce
|7
|3
|2
|2
|9–6
|+3
|11
|19. Panathinaikosz
|7
|3
|2
|2
|10–8
|+2
|11
|20. Dinamo Zagreb
|7
|3
|1
|3
|12–14
|–2
|10
|21. Lille
|7
|3
|–
|4
|11–9
|+2
|9
|22. Brann Bergen
|7
|2
|3
|2
|9–10
|–1
|9
|23. Young Boys
|7
|3
|–
|4
|8–13
|–5
|9
|24. Celtic
|7
|2
|2
|3
|9–13
|–4
|8
|25. Ludogorec
|7
|2
|1
|4
|11–15
|–4
|7
|26. Feyenoord
|7
|2
|–
|5
|10–13
|–3
|6
|27. Basel
|7
|2
|–
|5
|9–12
|–3
|6
|28. Salzburg
|7
|2
|–
|5
|8–12
|–4
|6
|29. FCSB
|7
|2
|–
|5
|8–15
|–7
|6
|30. Go Ahead Eagles
|7
|2
|–
|5
|6–14
|–8
|6
|31. Rangers
|7
|1
|1
|5
|4–11
|–7
|4
|32. Sturm Graz
|7
|1
|1
|5
|4–11
|–7
|4
|33. Nice
|7
|1
|–
|6
|7–14
|–7
|3
|34. Utrecht
|7
|–
|1
|6
|3–11
|–8
|1
|35. Malmö
|7
|–
|1
|6
|3–13
|–10
|1
|36. Maccabi Tel-Aviv
|7
|–
|1
|6
|2–19
|–17
|1