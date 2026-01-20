Kazincbarcika, Nyíregyháza, DVTK – keleti harc a bennmaradásért

KAZINCBARCIKA: CSATÁROK JÖTTEK, DE VAN-E MÉG REÁLIS ESÉLY A BENNMARADÁSRA?

A tabellán 11 ponttal utolsó helyen álló Kazincbarcikánál az lehetett a tél egyik nagy kérdése, hogy a mostani átigazolási időszakban már inkább a következő idényre fókuszálnak, és olyan magyar játékosokat szerződtetnek, akik akár kiesés esetén, az NB II-ben is a csapat segítségére lehetnek, vagy inkább hoznak légióst külföldről, aki a tavaszi szezonban még sokat jelenthet a bennmaradásért folyó harcban, de kiesés esetén valószínűleg távozna. Nos, végül mindkét „típusból” érkeztek játékosok a télen.

A legutóbb Máltán szerepelt bosnyák középcsatár, Semir Smajlagic akár azonnal a kezdőcsapat tagja is lehet (a legutóbbi két felkészülési mérkőzésen már kezdő volt), függetlenül attól, hogy kiesés esetén várhatóan már nem maradna az új idényre. A Győrből másfél évre kölcsönvett 18 éves kapussal, Kocsis Botonddal viszont kiesés esetén is számolhatnának a barcikaiak, és ugyanez a helyzet a magyar-ukrán kettős állampolgárságú, 21 éves Makszim Puhtyejevvel is, aki most Somorjáról tért vissza Magyarországra, korábban a Bp, Honvédban és Mosonmagyaróváron szerepelt. A jövő embere lehet a szintén csatár, Klausz Milán is, de ő csak fél évre érkezett kölcsönbe az MTK-tól (amely Zalaegerszegről szerződtette a télen).

A Kuttor Attila vezetőedző irányította szakmai stáb számára gondot jelenthet tavasszal, hogy a már az őszi szezon közben távozott rutinos, 92-szeres örmény válogatott belső védő, Varazdat Harojan helyére nem érkezett új játékos. Ugyanakkor az jó előjel lehet, hogy a három felkészülési meccséből egyet sem veszített el a csapat, sőt, az NB II-es Karcag és a szlovák élvonalban szereplő Kassa ellen győzött is. Az egy másik kérdés, hogy mivel itthon készült a gárda, kimondottan erős, a magyar bajokságnál magasabban rangsorolt ligákban szereplő ellenfelekkel nem találkoztak a barcikaiak. Az viszont jó hír lehet a szurkolók számára, hogy a téli szerzemények közül Puhtyejev és Klausz is szerzett már gólt, és jó formában lehet a horvát Martin Slogar is, aki már két gólt is szerzett.

Annak is örülhetnek a barcikai drukkerek, hogy tavasszal a „hazai meccsekre” már nem kell Mezőkövesdig utazniuk, elég lesz csak Miskolcig, mert ott rendezi a csapat a hazai bajnoki mérkőzéseit (mint ismert, a Kazincbarcikának jelenleg még nincs az NB I-re alkalmas stadionja).

A Kazincbarcikára nagyon nehéz tavasz vár, ha komolyan gondolja a csapat a bennmaradás kiharcolását, hiszen ősszel csak 11 pontot szerzett 18 meccs alatt, viszont a 10. hely eléréséhez is ennek a háromszorosára lehet szükség a végelszámolásnál, de csak 15 mérkőzés van hátra. Az első három tavaszi forduló pontos menetrendje már ismert. Könyves Norberték vasárnap a Zalaegerszeget fogadják, majd az MTK-hoz és a Kisvárdához utaznak.

A KOLORCITY KAZINCBARCIKA SC TÉLI FELKÉSZÜLÉSE

Edzőtábor: –

FELKÉSZÜLÉSI MÉRKŐZÉSEK

Január 10., szombat: MFK Zemplín Michalovce (Nagymihály, szlovákiai)–Kazincbarcika 2–2 (Slogar, Kártik – 11-esből)

Január 14., szerda: Kazincbarcika–Karcagi SC (NB II) 1–0 (Puhtyejev)

Január 17., szombat: Kazincbarcika–FC Kosice (Kassa, szlovákiai) 3–1 (Slogar, Klausz M., Könyves)

TÉLI JÁTÉKOSMOZGÁS A KOLORCITY KAZINCBARCIKA SC-NÉL

Érkezők: Makszim Puhtyejev (ukrán-magyar, FC STK 1914 Samorín – Somorja, Szlovákia, szabadon igazolhatóként), Semir Smajlagic (bosnyák, Hamrun Spartans – Málta, szabadon igazolhatóként)

Kölcsönbe érkezők: Klausz Milán (MTK Budapest), Kocsis Botond (ETO FC)

Kölcsönből visszatérhetnek: –

Az utánpótlásból felkerültek/profi szerződést kötöttek: –

Kiszemeltek: Ferenczi János (FK Csíkszereda – Románia), Szabó Bálint (FK Csíkszereda – Románia)

Távozók: Blessing Eleke* (Blessing Chinukie Eleke, nigériai, szabadon igazolható), Varazdat Harojan* (örmény, szabadon igazolható)

Kölcsönbe távozók: –

Kölcsönből visszatérnek klubjukhoz: Bánfalvi Gergő (Vasas FC)

Távozhatnak/érdeklődnek irántuk: –

NYÍREGYHÁZA: HÁROM ÉRKEZŐ, NYERETLEN FELKÉSZÜLÉS

A Nyíregyháza új csatára, Marko Kvasina

Nyíregyházán az adhat igazán okot aggodalomra a szurkolóknak a csapat jelenlegi, kiesést jelentő 11. helye mellett, hogy a felkészülési időszakban négy meccsből egyet sem tudott megnyerni a Szpari, kettőt el is veszített, ráadásul csak egy gólt szerzett, miközben kilencet kapott.

A télen három új játékos érkezett eddig. Az osztrák csatár, Marko Kvasina, aki ősszel a cseh 1. FC Slováckóban 14 meccsen egy gólt szerzett ebben az idényben, míg a védelembe a háromszoros montenegrói válogatott, korábbi debreceni Meldin Dreskovics, aki azonban kevésbé van játékban, ugyanis az ősszel egy meccsen sem játszott a német másodosztályban, a Darmstadtban, amelytől a nyárig kölcsönbe jött. A legfrissebb szerzemény a nigériai támadó, Muhamed Tijani, aki a cseh Slavia Prahától érkezett kölcsönbe, de az ősszel a Sigma Olomoucban szerepelt, szintén kölcsönben. Viszont az őszi keretből három kiegészítő ember is távozott: a szerb-bosnyák védő, Ranko Jokics mellett az ebben az idényben érkezett szélső, Varga Kevin és a trinidadi válogatott középpályás, Dantaye Gilbert.

Ami jó hír Nyíregyházán, hogy az őszi sérültek közül visszatért a csapatba a nigériai csatár, Brgiht Edomwonyi és két támadó középpályás, Májer Milán, illetve Katona Mátyás – utóbbi szerezte a csapat egyetlen téli gólját. Ugyanakkor Eneo Bitri, Szlobodan Babics és a kapus Tóth Balázs továbbra is sérült, rájuk nem számíthatott a téli felkészülés során a Bódog Tamás vezette szakmai stáb

A Nyíregyháza a 7-9. helyen álló, tehát közvetlen riválisnak számító alsóházi csapatok ellen kezdi a tavaszi szezont. Szombaton az Újpesttel (8.) játszik hazai pályán, majd Zalaegerszegre (7.) látogat, aztán az MTK-t (9.) fogadja – a három meccsből legalább kettőt meg kellene nyernie ahhoz, hogy már most meg tudja közelíteni a tabellán az említett csapatokat.

A NYÍREGYHÁZA SPARTACUS FC TÉLI FELKÉSZÜLÉSI PROGRAMJA

Edzőtábor: január 6–17., Belek (Törökország)

FELKÉSZÜLÉSI MÉRKŐZÉSEK (Törökország)

Január 7., szerda: Nyíregyháza–FK Csíkszereda (romániai) 0–0

Január 10., szombat: Nyíregyháza–MFK Karviná (cseh) 1–5 (Katona M.)

Január 13., kedd: Nyíregyháza–PFK Levszki Szófia (bolgár) 0–0

Január 16., péntek: Nyíregyháza–FC Hradec Králové (cseh) 0–4

TÉLI JÁTÉKOSMOZGÁS A NYÍREGYHÁZA SPARTACUSNÁL

Érkezők: Marko Kvasina (osztrák, 1. FC Slovácko – Csehország)

Kölcsönbe érkezők: Meldin Dreskovics (montenegrói, SV Darmstadt 98 – Németország), Muhamed Tijani (nigériai, Slavia Praha, az ősszel kölcsönben Sigma Olomouc – Csehország)

Kölcsönből visszatérők: Tarcsi Róbert (Karcagi SC), Vukk Zsombor (Tiszakécskei LC)

Az utánpótlásból felkerültek/profi szerződést kötöttek: –

Kiszemeltek: Szabó Bálint (FK Csíkszereda – Románia)

Távozók: Dantaye Gilbert (trinidadi, szabadon igazolható), Ranko Jokics (szerb-bosnyák, szabadon igazolható), Tamás Olivér (szabadon igazolható, legutóbb kölcsönben BVSC), Varga Kevin (Bp. Honvéd, szabadon igazolhatóként)

Kölcsönbe távozók: –

Kölcsönből visszatértek klubjukhoz: –

Távozhatnak/érdeklődnek irántuk: –

DIÓSGYŐR: KEZDŐDIK AZ ACOLATSE UTÁNI ÉLET

A volt újpesti Lirim Kastrati Diósgyőrben folytatja a pályafutását (Fotó: dvtk.eu)

A Nyíregyházához a legközelebb a tabellán a 10. Diósgyőr áll, amely négy ponttal előzi meg a szomszédvári riválist. A DVTK kerete még néhány nappal a rajt előtt is alakulóban van, hiszen hétfőn jelentették be hivatalosan az őszi házi gólkirály, Elton Acolatse távozását, aki helyett akár több játékos is érkezhet még (kedden pedig Jurek Gábort adta kölcsön a DVTK az MTK-nak). A jobbhátvéd Gera Dániel pótlására pedig már meg is érkezett a koszovói válogatott, korábbi újpesti Lirim Kastrati. Pedig Gera hivatalosan még nem is távozott, bár a DVTK már megegyezett az átigazolásáról az iráni Perszepolisszal.

A Diósgyőr számára az is fontos, hogy megfeleljen a fiatal és magyar ajánlásnak, illetve előírásnak, mind az MLSZ, mind a Nemzeti Sportfejlesztési és Módszertani Intézet (NSMI) felé. Ezért is érkezhetett kölcsönbe két fiatal középpályás, a 20 éves Pető Milán Paksról és a 19 éves Varga Zétény a Ferencváros II-től (aki az ősszel hét NB II-es mérkőzésen játszott a Soroksár SC-ben is).

A DVTK felkészülése nem sikerült rosszul. A BL-szereplő norvég Bodö/Glimttől ugyan kikapott a csapat 4–1-re, de a belga Genk elleni 4–3-as és az osztrák Wolfsberger AC elleni 2–0-s győzelem bizakodásra adhat okot a diósgyőriek számára. Utóbbi már csak azért is, mert azon a mérkőzésen már Acolatse nélkül tudott nyerni a DVTK.

A DVSC elleni vasárnapi, idegenbeli szezonnyitón Acolatse pótlása mellett diósgyőri szempontból az lesz a kulcskérdés, melyik arcát mutatja a csapat védekezésben, mert ha olyan fegyelmezett teljesítményére lesz képes, mint a két csapat őszi meccsén (0–0), akkor ismét összejöhet a pontszerzés. A debreceni kirándulás után két hazai meccs vár a Diósgyőrre a Kisvárda és az ETO ellen – ezeken már kulcskérdés lesz a borsodiak számára a minél több pont gyűjtése, annak érdekében, hogy a Nyíregyháza ne tudja csökkenteni a hátrányát a tabellán.

A DIÓSGYŐRI VTK TÉLI FELKÉSZÜLÉSI PROGRAMJA

Edzőtábor: január 4–16., Sotogrande (Spanyolország)

FELKÉSZÜLÉSI MÉRKŐZÉSEK (Spanyolország)

Január 9., péntek: DVTK–KRC Genk (belga) 4–3 (Babos B. 2, Sajbán M., Manguelle – öngól)

Január 13., kedd: DVTK–FK Bodö/Glimt (norvég) 1–4 (Acolatse)

Január 15., csütörtök: DVTK–Wolfsberger AC (osztrák) 2–0 (Saponjics, Macsó)

TÉLI JÁTÉKOSMOZGÁS A DIÓSGYŐRI VTK-NÁL

Érkezők: Lirim Kastrati (koszovói, szabadon igazolhatóként, legutóbb Widzew Lódz – Lengyelország)

Kölcsönbe érkezők: Pető Milán (Paksi FC), Varga Zétény (Ferencvárosi TC, kooperációs kölcsönben Soroksár SC)

Kölcsönből visszatértek: –

Az utánpótlásból felkerültek/profi szerződést kötöttek: –

Kiszemeltek: Peter Ambrose (nigériai, Aberdeen FC – Skócia)

Távozók: Elton Acolatse (holland-ghánai, Ferencvárosi TC)

Kölcsönbe távozók: Jurek Gábor (MTK Budapest)

Kölcsönből visszatértek klubjukhoz: Babós Levente (Újpest FC), Mucsányi Miron (Újpest FC)

Távozhatnak/érdeklődnek irántuk: Gera Dániel (Perszepolisz FC – Irán)



AZ NB I ELSŐ HÁROM TAVASZI FORDULÓJA

19. FORDULÓ

Január 24., szombat

12.30: Nyíregyháza Spartacus FC–Újpest FC (Tv: M4 Sport)

15.00: Kisvárda Master Good–MTK Budapest (Tv: M4 Sport)

19.45: Puskás Akadémia–Paksi FC (Tv: M4 Sport)

Január 25., vasárnap

13.00: Debreceni VSC–Diósgyőri VTK (Tv: M4 Sport)

15.00: Kolorcity Kazincbarcika SC–Zalaegerszegi TE FC (Tv: M4 Sport+)

18.15: Ferencvárosi TC–ETO FC (Tv: M4 Sport)

20. FORDULÓ

Január 31., szombat

13.30: MTK Budapest–Kolorcity Kazincbarcika SC (Tv: M4 Sport)

16.00: ETO FC–Debreceni VSC (Tv: M4 Sport)

18.30: Újpest FC–Puskás Akadémia (Tv: M4 Sport)

Február 1., vasárnap

12.45: Diósgyőri VTK–Kisvárda Master Good (Tv: M4 Sport)

15.15: Paksi FC–Ferencvárosi TC (Tv: M4 Sport)

19.45: Zalaegerszegi TE FC–Nyíregyháza Spartacus FC (Tv: M4 Sport+)

21. FORDULÓ

Február 6., péntek

17.45: Kisvárda Master Good–Kolorcity Kazincbarcika SC (Tv: M4 Sport)

Február 7., szombat

12.45: Diósgyőri VTK–ETO FC (Tv: M4 Sport+)

14.45: Debreceni VSC–Paksi FC (Tv: M4 Sport+)

17.00: Ferencvárosi TC–Újpest FC (Tv: M4 Sport)

Február 8., vasárnap

15.00: Puskás Akadémia–Zalaegerszegi TE FC (Tv: M4 Sport+)

17.15: Nyíregyháza Spartacus FC–MTK Budapest (Tv: M4 Sport+)

AZ NB I ÁLLÁSA M Gy D V L–K Gk P 1. ETO FC 18 10 5 3 36–17 +19 35 2. Ferencvárosi TC 18 10 4 4 35–18 +17 34 3. Paksi FC 18 9 6 3 39–26 +13 33 4. Debreceni VSC 18 9 4 5 26–21 +5 31 5. Puskás Akadémia 18 8 4 6 24–23 +1 28 6. Kisvárda 18 8 3 7 22–29 –7 27 7. Zalaegerszegi TE 18 6 6 6 29–26 +3 24 8. Újpest FC 18 6 4 8 27–32 –5 22 9. MTK Budapest 18 6 3 9 33–37 –4 21 10. Diósgyőri VTK 18 4 6 8 24–30 –6 18 11. Nyíregyháza 18 3 5 10 19–34 –15 14 12. Kazincbarcika 18 3 2 13 17–38 –21 11



