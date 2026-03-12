Atlétika: ez aztán a szintugrás Horváth Botondtól!

Kiválóan kezdte az évet a VEDAC 17 éves távolugrója, Horváth Botond, aki a Nyíregyházán rendezett U18-as, majd az ugyanott lebonyolított felnőtt fedett pályás országos bajnokságon is remekelt.

Szigeti Csongor tanítványának a korosztályos ob-n mind a hat ugrása hét méter feletti volt, a 768 centis utolsó kísérletével pedig megdöntötte az U18-as országos csúcsot. Botond ezzel Hajdu Áron 2024 nyarán felállított 758 centis rekordját szárnyalta túl, és jelenleg az aktuális U18-as világranglista második helyét foglalja el.

A veszprémi ígéret aztán a tető alatti felnőtt országos bajnokság legfiatalabb aranyérmese lett. A győzelmet az egyéni rekordját három centire megközelítő 765-ös ugrással szerezte meg. Szigeti Csongor a kitűnő eredmények után elmondta, hogy tanítványa remekül sikerült, sérüléstől és betegségtől mentes felkészülési időszakon van túl.

„Ahol Botond most tart, az többéves, tudatos építkezés egyik fontos állomása – nyilatkozta a tréner. – Az esetében most nem egyszeri kiugró eredményről beszélünk,

ezt a szintet folyamatosan képes hozni, versenyről versenyre stabilan és jól teljesít.

A felkészülésben a regeneráció és a prevenció szempontjából is látványosan előre léptünk. Különböző innovatív eszközöket, módszereket tudtunk bevonni, amelyek nagy mértékben segítik Botond fejlődését. Említhetem például a fotocellát, a kompressziós csizmát, a masszázs pisztolyt, a testösszetétel mérését, a talajkontakt monitorozását. A megelőzés érdekében fontos a folyamatos gyógytorna is. Azt gondolom, hogy nem attól lesz valaki jó sportoló, mert többet edz a másiknál. Persze a kemény munkát el kell végezni, azt nem lehet mással pótolni, de lényegesen meghatározza a sportoló eredményességét, hogy a nap huszonnégy órájában mennyit és mit tesz a fejlődés érdekében.”

Horváth Botond Forrás: MASZ

Horváth Botond így összegezte jelenlegi helyzetét:

„Egy jól felépített rendszerben sportolhatok, amelyben az edzésidőn kívül is számos fontos dologra igyekszem figyelni az étkezéstől a pihenésig. Ezt a profibb szemléletet tartom a jó teljesítményem legfőbb titkának. Egyébként valamelyest magamat is megleptem, hogy a fedett pályás idényben ennyire jól teljesítettem. Az U18-as országos csúcs megdöntése is a terveim között szerepelt, de nem számítottam rá, hogy ilyen hamar sikerül. A felnőtt magyar bajnoki cím pedig minden sportolónak az álmai között szerepel, ezért nagyon boldog vagyok, hogy én már tizenhét évesen megélhettem ezt a pillanatot.

A mostani eredmények kellő motivációt adnak a folytatáshoz, hiszen nagyszerű érzés úgy menni az edzésekre, hogy jó formában vagyok, és mindig várom a versenyeket, amelyeken megmutathatom, mit tudok.

Természetesen nem szeretnék itt megállni. Az évben még sok nagy kihívás, feladat vár rám. A lehető legnagyobb alázattal és energiával dolgozom tovább, hogy a korosztályos rekordon is tovább javítsak. Az idén U18-as Európa-bajnokságot rendeznek, és az a célom, hogy ott is maradandót alkossak.”

Az említett korosztályos Európa-bajnokságot júliusban az olaszországi Rietiben rendezik. Botond tavaly a szkopjei európai ifjúsági olimpiai fesztiválon szerepelt. Akkor a 725 centis ugrásával úgy lett negyedik, hogy mindössze három centivel maradt le a dobogóról.

(Kiemelt képünkön: Horváth Botond és edzője, Szigeti Csongor a felnőttbajnoki aranyéremmel Fotó: Jani Martin)