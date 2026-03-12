Debre Viktor: Beírtuk a nevünket a történelemkönyvbe

„Ez egy nagyon szép emlék, úgy gondolom, beírtuk a nevünket a történelemkönyvbe ezzel az eredménnyel. Az elvégzett munkával egyenes arányban volt a helyezés, mert nagyon sokat dolgoztunk érte, és végül elértük a célunkat” – nyilatkozta az MTI-nek a Tatabányai Bányász volt játékosa, Debre Viktor szerdán a magyar szövetség ünnepélyes díszebédje után.

Hozzátette: ahogy az eseményen is látszott, mindenki nagyon boldog, és mindig jó ezekkel a fiúkkal újra találkozni.

A magyar férfiválogatott azt megelőzően és azóta sem szerzett érmet semmilyen világversenyen.

Debre 2020 óta a Dunaszerdahely női csapatát irányítja, amellyel idén is megnyerte a szlovák-cseh közös bajnokságot, a MOL Extraligát. Mint mondta, ez a szezon eddig jól sikerült számukra, hiszen már február közepén biztossá vált az elsőségük – tavaly erre március második feléig kellett várniuk –, ráadásul veretlenül jutottak el idáig, csupán egy pontot veszítettek.

„Számomra azért különösen értékes az idei siker, mert rengeteg gonddal küzdöttünk, meghatározó játékosaim voltak sérültek. Úgy gondoltam, nagyon nehéz lesz pótolni őket, de azok a kézilabdázók, akik a mérkőzések nagy részét korábban a kispadon töltötték, jól szálltak be. Bizonyították, hogy lehet rájuk számítani, és az eredmények ezt meg is mutatták” – mesélte.

A HC DAC-ra még négy meccs vár a MOL Extraligában, majd kezdődik a szlovák bajnoki rájátszás, amely tavaly nem a tervek szerint sikerült a szerdahelyiek számára.

„Szerintem tavaly egy kicsit túlünnepeltük a MOL Ligát és a kupagyőzelmet, utána pedig nagyon nehéz volt visszatalálni a helyes útra. Az első mérkőzésen hazai pályán kikaptunk a Michalovcétól egy góllal, összeomlottunk, és végül még meccset sem nyertünk. Az tényleg egy fekete pont volt az évünkben, de összességében kárpótolt bennünket a másik két diadal” – magyarázta.

Debre Viktor korábban a magyar férfiválogatott másodedzője volt Xavier Sabaté mellett. A 2017-es franciaországi világbajnokságon ők irányították a csapatot, amely a nyolcaddöntőben elbúcsúztatta az olimpiai bajnok Dániát. Azóta Sabaté a lengyel Orlen Wisla Plock vezetőedzője, együttesét többször bajnoki címig és kupagyőzelemig vezette, és az alakulat már a Bajnokok Ligája mezőnyének is meghatározó tagja.

Debre elárulta: ő már akkor tudta, hogy a spanyol edző sokra viszi majd, mert testközelből látta, mennyire ambiciózus.

„Mindenre odafigyelt, és a spanyol edzők sajátossága, hogy ahová beteszik a lábukat, azt a nyelvet megtanulják, erre nagyon odafigyelnek. Nem azt mondom, hogy náluk ez előírás, de elvárják az embertől. Tőlem is elvárták annak idején, amikor ott játszottam, hogy igenis tanuljak meg spanyolul” – zárta a szakember.