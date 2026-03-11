Nemzeti Sportrádió

Robbie Keane: Tapasztaltabb csapat a Braga, de...

BORBOLA BENCE
2026.03.11. 14:24
Robbie Keane (Fotó: Török Attila)
Az Európa-liga nyolcaddöntőjében csütörtökön este 21 órától a portugál SC Bragát fogadja a Ferencváros. Robbie Keane vezetőedző csak haloványan emlékszik játékoskorából a Braga elleni góljaira, és ezúttal is győzelemre tör csapatával.

Ezúttal portugál akadály következik. 

Az Európa-liga legjobb tizenhat együttese között az SC Braga rágós falatnak ígérkezik, a legnagyobb kérdés talán az, hogy a magyar bajnok képes lesz-e megtörni a portugálok ritmusát. A csütörtök esti összecsapás egyszerre ígér taktikai párharcot és nagy tempójú futballt: a Ferencváros kispadján Robbie Keane az a típusú edző, akit szinte szétfeszít a lelkesedés, míg a Braga kispadján Carlos Vicens inkább higgadt szakember.

A spanyol tréner fiatal kora ellenére dörzsölt szakember. Korábban a Manchester City akadémiáján dolgozott, majd Pep Guardiola stábjában másodedzőként is szerepet kapott. Nem meglepő tehát, hogy csapata játékán erősen érződik a Guardiola-féle hatás: a Braga igyekszik sokat birtokolni a labdát, gyors passzokkal bontani az ellenfél szerkezetét, és magas letámadással nyomás alá helyezni riválisait

„Természetesen nagyon jó csapatról beszélünk, technikás játékosokkal, akik szeretik kontrollálni a játékot. A mi feladatunk az, hogy ezt megakadályozzuk – mondta lapunk kérdésére Robbie Keane, a Ferencváros vezetőedzője. – Biztos vagyok benne, hogy azok az ellenfelek is ugyanezt mondták rólunk, akikkel korábban találkoztunk.”

Noha Robbie Keane nem szereti, ha a keretek piaci értékét hasonlítják össze, mégis beszédes adat, hogy míg a Braga futballistáinak összértéke körülbelül 146 millió euró, a Ferencvárosé 43 millió. A portugál együttes egyik legnagyobb értéke Rodrigo Zalazar: a 26 éves uruguayi válogatott középpályást februárban a portugál élvonal legjobb játékosának választották a posztján. Értékéről sokat elárul, hogy míg a Ferencváros legértékesebb futballistái – Ibrahim Cissé, Mohammed Abu Fani és Gavriel Kanikovszki – nagyjából hárommillió eurót érnek, Rodrigo Zalazar piaci értéke húszmillió körül mozog.

„Zalazar és a társai is kiváló futballisták, de az Olympiakosz ellen is voltak kiemelkedő egyéniségek az ellenfélben – mondta a Ferencváros vezetőedzője. – Figyelnünk kell rájuk, de a legfontosabb, hogy tartsuk magunkat a saját struktúránkhoz és ahhoz a tervhez, amellyel készülünk. Az ilyen játékosok a másodperc tört része alatt képesek eldönteni egy szituációt, ezért tartják őket olyan sokra, ezért keresnek annyit, amennyit… De nekünk elsősorban a csapat egészére kell készülnünk és koncentrálnunk.”

Papíron a Braga számít esélyesnek, hiszen költségvetésben és keretértékben is erősebb. Robbie Keane azonban nem foglalkozik ezzel.

„Ők a favoritok, de ez így volt a török Fenerbahce ellen is. Ott egy játékos többet ért, mint a mi egész csapatunk. Edzőként nem nézem, kinek mekkora a költségvetése, mindig győzni akarok, és most is úgy készülünk, hogy nyerni szeretnénk.”

Az ír szakember játékosként is találkozott már a Bragával: 2006-ban a Tottenham színeiben két gólt szerzett a portugál csapat ellen az UEFA-kupában.

„Ha most nem hozzák szóba, magamtól nem emlékeztem volna rá… Két gólt lőttem, és segítsenek, három kettőre nyertünk?! – emlékezett vissza mosolyogva. – Sok mérkőzést játszottam a pályafutásom során, talán ötszázat, hatszázat, ezért nem mindenre emlékszem pontosan. De ha látnám a gólokat, biztosan eszembe jutna.”

fotó 2026.03.11.

A Ferencváros edzése a Braga elleni mérkőzés előtt (Fotók: Török Attila)

Nem valószínű, hogy a Braga idegenben filozófiájától idegen bunkerfutballal rukkol elő, így a Ferencváros számára különösen fontos lehet a szervezettség és a fegyelem. A portugálok ellen ritkán marad sok idő a labdával, az átmenetekben azonban megbontható a rendszerük.

„Edzőként és játékosként is azért dolgozunk, hogy ilyen szintű mérkőzéseket játszhassunk – mondta Robbie Keane. – Azt mondom a játékosoknak, élvezzék ezeket az estéket. Nem sokan számítottak arra, hogy idáig jutunk, ezért fontos, hogy felszabadultan futballozzunk.”

A Ferencváros az NB I-ben közben az élre állt, ám az ír tréner szerint ez most nem számít.

„Jó érzés vezetni a bajnokságot, de most kizárólag erre a mérkőzésre koncentrálunk. A hangulat az öltözőben kiváló, de az a fontos, hogy a szezon végén legyünk a tabella élén.”

A nyolcaddöntős párharc első mérkőzése így nemcsak két klub, hanem két futballfelfogás találkozása is lehet: a labdabirtoklásra építő portugál stílus és a gyors átmenetekben erős Ferencváros csatája. A Groupama Arénában pedig ismét olyan európai kupahangulat várható, amely már sok ellenfélnek okozott kellemetlen estét Budapesten.

– A Braga ellen felszabadultan lehet játszani? A legjobb tizenhat közé jutással már így is nagy sikert értek el? 
– Nem biztos, hogy minden téren fel tudjuk venni a versenyt velük, ha a költségvetést vagy a keretek értékét nézzük, de úgy érzem, megérdemelten jutottunk el idáig. Ha megnézzük, hogyan játszottunk és milyen ellenfeleket győztünk le, joggal lehetünk büszkék arra, hogy itt vagyunk a sorozatban. Nyugodtan készültünk a mérkőzésre, nem kell sok mindenen változtatnunk. A legfontosabb, hogy a saját játékunkra figyeljünk, és ne tekintsünk túl messzire. A brit futballközegben nőtt fel, a portugál ahhoz képest nagyon más stílusjegyeket mutat. 

– Mire számít a Bragától?
– Portugál együttes ellen eddig csak felkészülési mérkőzésen játszottam, még a Porto ellen, más ellenféllel nem találkoztam. Az biztos, hogy technikás futballt játszanak, nagy tempóval és magas energiával. Ugyanakkor már találkoztunk hasonló stílusú csapatokkal ebben a sorozatban, ezért tudjuk, mire számíthatunk. Kemény mérkőzés lesz, hiszen papíron erős keretük van, és komoly költségvetéssel dolgoznak, de a pályán ez nem mindig dönt. Nehéz megjósolni, milyen kilencven perc vár ránk.

– Kiegyezne egy szoros eredménnyel az első mérkőzésen? 
– Egy győzelmet azonnal elfogadnék.

 
Callum O’Dowda, a Ferencváros középpályása

EURÓPA-LIGA
NYOLCADDÖNTŐ, 1. MÉRKŐZÉSEK
21.00: Ferencváros–Braga (portugál) (Tv: M4 Sport)– élőben az NSO-n és a Nemzeti Sportrádióban!

