Robbie Keane: Tapasztaltabb csapat a Braga, de...

Ezúttal portugál akadály következik.

Az Európa-liga legjobb tizenhat együttese között az SC Braga rágós falatnak ígérkezik, a legnagyobb kérdés talán az, hogy a magyar bajnok képes lesz-e megtörni a portugálok ritmusát. A csütörtök esti összecsapás egyszerre ígér taktikai párharcot és nagy tempójú futballt: a Ferencváros kispadján Robbie Keane az a típusú edző, akit szinte szétfeszít a lelkesedés, míg a Braga kispadján Carlos Vicens inkább higgadt szakember.

A spanyol tréner fiatal kora ellenére dörzsölt szakember. Korábban a Manchester City akadémiáján dolgozott, majd Pep Guardiola stábjában másodedzőként is szerepet kapott. Nem meglepő tehát, hogy csapata játékán erősen érződik a Guardiola-féle hatás: a Braga igyekszik sokat birtokolni a labdát, gyors passzokkal bontani az ellenfél szerkezetét, és magas letámadással nyomás alá helyezni riválisait

„Természetesen nagyon jó csapatról beszélünk, technikás játékosokkal, akik szeretik kontrollálni a játékot. A mi feladatunk az, hogy ezt megakadályozzuk – mondta lapunk kérdésére Robbie Keane, a Ferencváros vezetőedzője. – Biztos vagyok benne, hogy azok az ellenfelek is ugyanezt mondták rólunk, akikkel korábban találkoztunk.”

Noha Robbie Keane nem szereti, ha a keretek piaci értékét hasonlítják össze, mégis beszédes adat, hogy míg a Braga futballistáinak összértéke körülbelül 146 millió euró, a Ferencvárosé 43 millió. A portugál együttes egyik legnagyobb értéke Rodrigo Zalazar: a 26 éves uruguayi válogatott középpályást februárban a portugál élvonal legjobb játékosának választották a posztján. Értékéről sokat elárul, hogy míg a Ferencváros legértékesebb futballistái – Ibrahim Cissé, Mohammed Abu Fani és Gavriel Kanikovszki – nagyjából hárommillió eurót érnek, Rodrigo Zalazar piaci értéke húszmillió körül mozog.

„Zalazar és a társai is kiváló futballisták, de az Olympiakosz ellen is voltak kiemelkedő egyéniségek az ellenfélben – mondta a Ferencváros vezetőedzője. – Figyelnünk kell rájuk, de a legfontosabb, hogy tartsuk magunkat a saját struktúránkhoz és ahhoz a tervhez, amellyel készülünk. Az ilyen játékosok a másodperc tört része alatt képesek eldönteni egy szituációt, ezért tartják őket olyan sokra, ezért keresnek annyit, amennyit… De nekünk elsősorban a csapat egészére kell készülnünk és koncentrálnunk.”

Papíron a Braga számít esélyesnek, hiszen költségvetésben és keretértékben is erősebb. Robbie Keane azonban nem foglalkozik ezzel.

„Ők a favoritok, de ez így volt a török Fenerbahce ellen is. Ott egy játékos többet ért, mint a mi egész csapatunk. Edzőként nem nézem, kinek mekkora a költségvetése, mindig győzni akarok, és most is úgy készülünk, hogy nyerni szeretnénk.”

Az ír szakember játékosként is találkozott már a Bragával: 2006-ban a Tottenham színeiben két gólt szerzett a portugál csapat ellen az UEFA-kupában.

„Ha most nem hozzák szóba, magamtól nem emlékeztem volna rá… Két gólt lőttem, és segítsenek, három kettőre nyertünk?! – emlékezett vissza mosolyogva. – Sok mérkőzést játszottam a pályafutásom során, talán ötszázat, hatszázat, ezért nem mindenre emlékszem pontosan. De ha látnám a gólokat, biztosan eszembe jutna.”