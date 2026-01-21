Németországi érkezők Újpesten, Bognár nélkül kezdi meg a tavaszt az MTK

MTK: NB I-BEN ÚJONC TRÉNERREL, ÁTALAKÍTOTT CSAPATTAL TÖRNÉK MEG A NYERETLENSÉGI SOROZATUKAT

Miután a kék-fehérek az őszi szezon utolsó öt fordulójában mindössze egy pontot kapartak össze, a vezetőedzői posztról több mint három év után távozott Horváth Dávid. A helyét az a 41 éves Pinezits Máté foglalta el, aki 2023 nyarán az NB II-be kieső Honvéd trénereként lett igazán ismert, de mivel csak közepes teljesítményt ért el a kispestiekkel, 14 meccs után át kellett adnia a helyét. Ezt követően másfél éven át az ugyancsak másodosztályú Kozármislenyt irányította, amellyel az előző idényben az előkelő negyedik helyen végzett, majd ősszel a tizedik helyen zárt. Mivel a baranyai csapatnál történt tulajdonváltás után partneri kapcsolat alakult ki a két klub között, várható volt, hogy Pinezits a szakmai továbblépés érdekében előbb-utóbb az MTK-hoz kerül – ez végül decemberben következett be.

A keretben nem sok változás történt, jött a hétszeres válogatott litván középhátvéd, Vilius Armalas, majd a hét elején kölcsönbe a DVTK U21-es válogatott jobbszélsője, Jurek Gábor. Kapusposztra az egy évvel ezelőtt a Debreceni VSC-ben szereplő Hegyi Krisztián érkezett, ugyancsak kölcsönbe a West Hamtől. Rá az előjelek szerint kezdőként számít Pinezits Máté, aki a bal oldali védő szerepkörében a fiatal Vitályos Viktort preferálja, viszont a felkészülési meccseken nem számíthatott a november közepe óta sérüléssel bajlódó játékmesterre, Bognár Istvánra, akinek a távolléte óta nem tudott tétmeccset nyerni a kék-fehér gárda. Ő a klub tájékoztatása szerint várhatóan február elején térhet vissza.

A kék-fehérek nem mentek edzőtáborozni, hanem a Sándor Károly Akadémián, illetve az Új Hidegkuti Nándor Stadionban NB II-es ellenfelekkel játszottak három felkészülési mérkőzést. Ezekből kettőt megnyertek, a Videotonnal pedig ikszeltek. A keretből egyedül Kovács Patrik ért el egynél több gólt, de ő is csak kettőt.

Az MTK az újonc Kisvárda otthonában kezdi meg az évet, ezután pedig a két kiesésre álló együttessel mérkőzik: előbb a Kazincbarcikát fogadja, majd Nyíregyházára utazik.

Fotó: MTK Budapest

AZ MTK BUDAPEST TÉLI FELKÉSZÜLÉSI PROGRAMJA

Edzőtábor: –

FELKÉSZÜLÉSI MÉRKŐZÉSEK

Január 10., szombat: MTK Budapest–Kozármisleny (NB II) 5–2 (Jurina, Kerezsi, Kovács P. 2, Polievka)

Január 17., szombat: MTK Budapest–Videoton FC Fehérvár (NB II) 2–2 (Molnár Á, Horváth A.)

Január 17., szombat: MTK Budapest–FC Ajka (NB II) 1–0 (Németh K.)

TÉLI JÁTÉKOSMOZGÁS AZ MTK-NÁL

Érkezők: Vilius Armalas (litván, FC Hegelmann – Litvánia), Klausz Milán (Zalaegerszegi TE FC)

Kölcsönbe érkezők: Hegyi Krisztián (West Ham United – Anglia), Jurek Gábor (DVTK)

Az utánpótlásból felkerültek/profi szerződést kötöttek: –

Kiszemeltek: –

Távozók: Lehoczky Roland (BVSC)

Kölcsönbe távozók: Klausz Milán (Kazincbarcika), Herczeg Botond (Kozármisleny, legutóbb kölcsönben Budafok), Csucsánszky Zoltán (Kozármisleny)

Távozhatnak/érdeklődnek irántuk: –

ÚJPEST: MEZŐKÖVESDI FELKÉSZÜLÉS, ÚJ SZAKMAI STÁBBAL

Az őszi szezont az ideiglenesen kinevezett Bodor Boldizsár irányításával két decemberi győzelemmel a nyolcadik helyen záró Újpestnél jelentős változások történtek a téli szünetben. Létrehozták a sportigazgatói posztot, amelyet Dárdai Pál tölt be, a korábbi szövetségi kapitány így bő tíz év után tért vissza a magyar futballba. A Hertha ikonja első lépésként a lila-fehérek korábbi jobbhátvédjét, a 2017-ben két meccsre beugró szövetségi kapitányt, a 45 éves, szintén Bundesliga-múlttal rendelkező Szélesi Zoltánt nevezte ki vezetőedzőnek, aki az utánpótlás-válogatottat hagyta ott a Újpest kedvéért. Dárdai emellett magával hozta Berlinből a Hertha U23-as csapatának edzőjét, Admir Hamzagicsot is.

A játékoskeretben lecsökkent a portugál légiósok száma, a keretből októberben fegyelmi okokból kizárt középső védő, André Duarte még november végén egyoldalúan szerződést bontott, és a romániai FCSB-hez igazolt, míg a hátvédsor bal oldalán játszó Tiago Goncalvesről kedden jelentették be, hogy a tavaszra kölcsönadták az olasz másodosztályú Mantovának. Ugyancsak távozott a szabadlistára tett román támadó, George Ganea, aki két és fél év alatt 37 tétmeccsen egyetlen gólt sem szerzett az újpestieknél.

Fotó: Újpest FC

A lila-fehérek a védelem tengelyébe szerződtették a Puskás Akadémiában éveken át stabil kezdőnek számító, az ősz második felében azonban szóhoz sem jutó, olasz-cseh kettős állampolgárságú Patrizio Stronatit. Rajta kívül megszereztek két tehetséges fiatalt, a jobbhátvéd Bodnár Gergőt és a jobbszélső Krajcsovics Ábelt, akik ősszel a Zalaegerszegben – igaz, utóbbi csak kölcsönben – játszottak, őket Szélesi az utánpótlás-válogatottból ismerte jól. Diósgyőrből visszarendelték a kölcsönadott két fiatalt, a középső védő Babós Leventét és a belső középpályás Mucsányi Miront, utóbbi a legutóbbi hét fordulóban kezdő volt a miskolciaknál. Szerdán jelentették be, hogy az idény végéig kölcsönben az Újpest játékosa lesz a Frankfurtban született 19 éves Fenyő Noah is, aki az Eintrachtnál végigjárta az utánpótlás-szamárlétrát, az első csapatban azonban még nem mutatkozott be. A védekező középpályás az U16-tól kezdve szerepelt a magyar U-válogatottakban, jelenleg az U21-es csapat tagja.

A IV. kerületiek Mezőkövesden edzőtáboroztak, ahol mindkét felkészülési találkozójukat 2–1-re nyerték meg, előbb a szlovák élvonalbeli Kassa, majd a helyi másodosztályú gárda ellen. Az utóbbi találkozó hajrájában az edzői stábból csereként az Újpest korábbi játékosa, Nikola Mitrovics is beszállt.

A lila-fehérek a támadósorban is szeretnének még erősíteni, s bár a horvát Franko Kovacevicről lemaradtak – őt az FTC szerződtette –, további két kiszemeltjük van: az előző bajnokság első felében a Fehérvárt erősítő, majd Egyiptomba szerződő Nejc Gradisar, valamint a belga élvonalbeli Westerlo 24 éves centere, Kyan Vaesen.

Szélesi Zoltántól a klub vezetői azt várják, hogy a tavasszal stabilabb, szervezettebb és eredményesebb legyen az Újpest játéka.

Az Újpest a tavaszi első fordulóban Nyíregyházán lép pályára, ezt követően a Puskás Akadémiát látja vendégül, utána pedig derbit játszik a Ferencváros otthonában.

AZ ÚJPEST FC TÉLI FELKÉSZÜLÉSI PROGRAMJA

Edzőtábor: január 7–16., Mezőkövesd

FELKÉSZÜLÉSI MÉRKŐZÉSEK (Mezőkövesd)

Január 10., szombat: Újpest FC–FC Kosice (Kassa, szlovákiai) 2–1 (Ljujics, Katona Benedek)

Január 16., péntek: Újpest FC–Mezőkövesd Zsóry FC (NB II) 2–1 (Beridze, Matko)

TÉLI JÁTÉKOSMOZGÁS AZ ÚJPEST FC-NÉL

Érkezők: Bodnár Gergő (Zalaegerszegi TE FC), Krajcsovics Ábel (Bp. Honvéd, legutóbb kölcsönben Zalaegerszegi TE FC), Patrizio Stronati (cseh, Puskás Akadémia)

Kölcsönbe érkezők: Fenyő Noah (Eintracht Frankfurt – Németország)

Kölcsönből visszatérők: Babós Levente (Diósgyőri VTK), Mucsányi Miron (Diósgyőri VTK)

Az utánpótlásból felkerültek/profi szerződést kötöttek: –

Kiszemeltek: Nejc Gradisar (szlovén, Al-Ahli – Egyiptom), Kyan Vaesen (belga, Westerlo – Belgium)

Távozók: André Duarte* (portugál, egyoldalú szerződésbontás után FCSB – Románia), George Ganea (román, FC ASA – Románia, Marosvásárhely, szabadon igazolhatóként)

Kölcsönbe távozók: Tiago Goncalves (portugál, Mantova – Olaszország)

Kölcsönből visszatért klubjához: –

Távozhatnak/érdeklődnek irántuk: Iuri Medeiros (portugál)

*Az őszi szezon közben.

ZTE: ARGENTIN ÉS NIGÉRIAI LÉGIÓS ÉRKEZETT; CSAK VERESÉGEK UMAGBAN

Az első hét bajnokiján még nyeretlen, ezért eleinte tuti kiesőjelöltnek tartott ZTE a záró hat fordulóban veretlenül maradva 14 pontot gyűjtött, így a hetedik pozícióból vághat neki a tavasznak.

A zalaiaktól eddig hárman távoztak: az őszi hajrában állandó kezdőnek számító jobbhátvéd, Bodnár Gergő, a többnyire csereként pályára lépő, szintén utánpótlás-válogatott jobbszélső, Krajcsovics Ábel Újpestre, míg az ugyancsak rendre a padról beszálló center, Klausz Milán az MTK-n keresztül a Kazincbarcikához került. Az érkezői oldalon csupán két légiós szerepel, a 20 éves argentin középső középpályás, Nicolás Elosú, valamint a belső védőként és szűrőként is bevethető 19 esztendős, nigériai Akpe Victory. A zalaiakhoz csatlakozott az FC Ajka 19 esztendős jobbhátvédje, Garai Zétény is, aki ha beválik, akkor Bodnár helyére léphet.

Fotó: ZTE FC Zalaegerszeg

Jorge Campos együttese a horvátországi Umagban edzőtáborozott, ahol csak az előző hétvégén játszott két felkészülési mérkőzést – a horvát élvonalbeli HNK Goricával, majd a szlovén FC Koperrel szemben is alulmaradt. A ZTE egyetlen gólját az eddig a második csapatban szereplő Bobson Divaio Jhair lőtte. A barcelonai születésű, korábban a Feyenoord U21-es gárdájában szereplő, 21 éves holland támadó olyan jó benyomást tett a szakmai stábra, hogy felkerült az első csapat keretébe. Az argentin belső középpályás, Fabricio Amato arcsérülése miatt nem lépett pályára a felkészülési találkozókon, de a bajnokságban tavasszal már számolnak vele a ZTE-nél.

Jorge Campos a vereségek ellenére eredményesnek értékelte az edzőtábort, mert kiváló körülmények között, jó hangulatban készülhettek, erős ellenfelekkel mérkőzhettek meg, és véleménye szerint tovább erősítették a csapategységet.

A Zalaegerszeg először az utolsó Kazincbarcika vendégeként Diósgyőrben szerepel, utána a Nyíregyházát fogadja, majd Felcsútra utazik, a Puskás Akadémiához.

A ZALAEGERSZEGI TE FC TÉLI FELKÉSZÜLÉSI PROGRAMJA

Edzőtábor: január 8–17., Umag (Horvátország)

FELKÉSZÜLÉSI MÉRKŐZÉSEK (Horvátország)

Január 17., szombat: Zalaegerszeg–HNK Gorica (horvát) 0–1

Január 17., szombat: Zalaegerszeg–FC Koper (szlovén) 1–3 (Bobson)

TÉLI JÁTÉKOSMOZGÁS A ZALAEGERSZEGI TE FC-NÉL

Érkezők: Akpe Victory (Akpe Victory Maduabuchukwu, nigériai, FK Banga – Litvánia), Nicolás Elosú (Nicolás Elosú Larumbe, argentin, Racing Club II – Argentína)

Kölcsönbe érkezők: –

Kölcsönből visszatértek: –

Az utánpótlásból felkerültek/profi szerződést kötöttek: –

Kiszemeltek: –

Távozók: Bodnár Gergő (Újpest FC), Klausz Milán (MTK Budapest, onnan kölcsönben Kazincbarcika), Krajcsovics Ábel (Újpest FC)

Kölcsönbe távozók: –

Kölcsönből visszatért klubjához: –

Távozhatnak/érdeklődnek irántuk: Diego Borges (brazil, Egyesült Államok)