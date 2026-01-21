Németországi érkezők Újpesten, Bognár nélkül kezdi meg a tavaszt az MTK
MTK: NB I-BEN ÚJONC TRÉNERREL, ÁTALAKÍTOTT CSAPATTAL TÖRNÉK MEG A NYERETLENSÉGI SOROZATUKAT
Miután a kék-fehérek az őszi szezon utolsó öt fordulójában mindössze egy pontot kapartak össze, a vezetőedzői posztról több mint három év után távozott Horváth Dávid. A helyét az a 41 éves Pinezits Máté foglalta el, aki 2023 nyarán az NB II-be kieső Honvéd trénereként lett igazán ismert, de mivel csak közepes teljesítményt ért el a kispestiekkel, 14 meccs után át kellett adnia a helyét. Ezt követően másfél éven át az ugyancsak másodosztályú Kozármislenyt irányította, amellyel az előző idényben az előkelő negyedik helyen végzett, majd ősszel a tizedik helyen zárt. Mivel a baranyai csapatnál történt tulajdonváltás után partneri kapcsolat alakult ki a két klub között, várható volt, hogy Pinezits a szakmai továbblépés érdekében előbb-utóbb az MTK-hoz kerül – ez végül decemberben következett be.
A keretben nem sok változás történt, jött a hétszeres válogatott litván középhátvéd, Vilius Armalas, majd a hét elején kölcsönbe a DVTK U21-es válogatott jobbszélsője, Jurek Gábor. Kapusposztra az egy évvel ezelőtt a Debreceni VSC-ben szereplő Hegyi Krisztián érkezett, ugyancsak kölcsönbe a West Hamtől. Rá az előjelek szerint kezdőként számít Pinezits Máté, aki a bal oldali védő szerepkörében a fiatal Vitályos Viktort preferálja, viszont a felkészülési meccseken nem számíthatott a november közepe óta sérüléssel bajlódó játékmesterre, Bognár Istvánra, akinek a távolléte óta nem tudott tétmeccset nyerni a kék-fehér gárda. Ő a klub tájékoztatása szerint várhatóan február elején térhet vissza.
A kék-fehérek nem mentek edzőtáborozni, hanem a Sándor Károly Akadémián, illetve az Új Hidegkuti Nándor Stadionban NB II-es ellenfelekkel játszottak három felkészülési mérkőzést. Ezekből kettőt megnyertek, a Videotonnal pedig ikszeltek. A keretből egyedül Kovács Patrik ért el egynél több gólt, de ő is csak kettőt.
Az MTK az újonc Kisvárda otthonában kezdi meg az évet, ezután pedig a két kiesésre álló együttessel mérkőzik: előbb a Kazincbarcikát fogadja, majd Nyíregyházára utazik.
AZ MTK BUDAPEST TÉLI FELKÉSZÜLÉSI PROGRAMJA
Edzőtábor: –
FELKÉSZÜLÉSI MÉRKŐZÉSEK
Január 10., szombat: MTK Budapest–Kozármisleny (NB II) 5–2 (Jurina, Kerezsi, Kovács P. 2, Polievka)
Január 17., szombat: MTK Budapest–Videoton FC Fehérvár (NB II) 2–2 (Molnár Á, Horváth A.)
Január 17., szombat: MTK Budapest–FC Ajka (NB II) 1–0 (Németh K.)
TÉLI JÁTÉKOSMOZGÁS AZ MTK-NÁL
Érkezők: Vilius Armalas (litván, FC Hegelmann – Litvánia), Klausz Milán (Zalaegerszegi TE FC)
Kölcsönbe érkezők: Hegyi Krisztián (West Ham United – Anglia), Jurek Gábor (DVTK)
Az utánpótlásból felkerültek/profi szerződést kötöttek: –
Kiszemeltek: –
Távozók: Lehoczky Roland (BVSC)
Kölcsönbe távozók: Klausz Milán (Kazincbarcika), Herczeg Botond (Kozármisleny, legutóbb kölcsönben Budafok), Csucsánszky Zoltán (Kozármisleny)
Távozhatnak/érdeklődnek irántuk: –
ÚJPEST: MEZŐKÖVESDI FELKÉSZÜLÉS, ÚJ SZAKMAI STÁBBAL
Az őszi szezont az ideiglenesen kinevezett Bodor Boldizsár irányításával két decemberi győzelemmel a nyolcadik helyen záró Újpestnél jelentős változások történtek a téli szünetben. Létrehozták a sportigazgatói posztot, amelyet Dárdai Pál tölt be, a korábbi szövetségi kapitány így bő tíz év után tért vissza a magyar futballba. A Hertha ikonja első lépésként a lila-fehérek korábbi jobbhátvédjét, a 2017-ben két meccsre beugró szövetségi kapitányt, a 45 éves, szintén Bundesliga-múlttal rendelkező Szélesi Zoltánt nevezte ki vezetőedzőnek, aki az utánpótlás-válogatottat hagyta ott a Újpest kedvéért. Dárdai emellett magával hozta Berlinből a Hertha U23-as csapatának edzőjét, Admir Hamzagicsot is.
A játékoskeretben lecsökkent a portugál légiósok száma, a keretből októberben fegyelmi okokból kizárt középső védő, André Duarte még november végén egyoldalúan szerződést bontott, és a romániai FCSB-hez igazolt, míg a hátvédsor bal oldalán játszó Tiago Goncalvesről kedden jelentették be, hogy a tavaszra kölcsönadták az olasz másodosztályú Mantovának. Ugyancsak távozott a szabadlistára tett román támadó, George Ganea, aki két és fél év alatt 37 tétmeccsen egyetlen gólt sem szerzett az újpestieknél.
A lila-fehérek a védelem tengelyébe szerződtették a Puskás Akadémiában éveken át stabil kezdőnek számító, az ősz második felében azonban szóhoz sem jutó, olasz-cseh kettős állampolgárságú Patrizio Stronatit. Rajta kívül megszereztek két tehetséges fiatalt, a jobbhátvéd Bodnár Gergőt és a jobbszélső Krajcsovics Ábelt, akik ősszel a Zalaegerszegben – igaz, utóbbi csak kölcsönben – játszottak, őket Szélesi az utánpótlás-válogatottból ismerte jól. Diósgyőrből visszarendelték a kölcsönadott két fiatalt, a középső védő Babós Leventét és a belső középpályás Mucsányi Miront, utóbbi a legutóbbi hét fordulóban kezdő volt a miskolciaknál. Szerdán jelentették be, hogy az idény végéig kölcsönben az Újpest játékosa lesz a Frankfurtban született 19 éves Fenyő Noah is, aki az Eintrachtnál végigjárta az utánpótlás-szamárlétrát, az első csapatban azonban még nem mutatkozott be. A védekező középpályás az U16-tól kezdve szerepelt a magyar U-válogatottakban, jelenleg az U21-es csapat tagja.
A IV. kerületiek Mezőkövesden edzőtáboroztak, ahol mindkét felkészülési találkozójukat 2–1-re nyerték meg, előbb a szlovák élvonalbeli Kassa, majd a helyi másodosztályú gárda ellen. Az utóbbi találkozó hajrájában az edzői stábból csereként az Újpest korábbi játékosa, Nikola Mitrovics is beszállt.
A lila-fehérek a támadósorban is szeretnének még erősíteni, s bár a horvát Franko Kovacevicről lemaradtak – őt az FTC szerződtette –, további két kiszemeltjük van: az előző bajnokság első felében a Fehérvárt erősítő, majd Egyiptomba szerződő Nejc Gradisar, valamint a belga élvonalbeli Westerlo 24 éves centere, Kyan Vaesen.
Szélesi Zoltántól a klub vezetői azt várják, hogy a tavasszal stabilabb, szervezettebb és eredményesebb legyen az Újpest játéka.
Az Újpest a tavaszi első fordulóban Nyíregyházán lép pályára, ezt követően a Puskás Akadémiát látja vendégül, utána pedig derbit játszik a Ferencváros otthonában.
AZ ÚJPEST FC TÉLI FELKÉSZÜLÉSI PROGRAMJA
Edzőtábor: január 7–16., Mezőkövesd
FELKÉSZÜLÉSI MÉRKŐZÉSEK (Mezőkövesd)
Január 10., szombat: Újpest FC–FC Kosice (Kassa, szlovákiai) 2–1 (Ljujics, Katona Benedek)
Január 16., péntek: Újpest FC–Mezőkövesd Zsóry FC (NB II) 2–1 (Beridze, Matko)
TÉLI JÁTÉKOSMOZGÁS AZ ÚJPEST FC-NÉL
Érkezők: Bodnár Gergő (Zalaegerszegi TE FC), Krajcsovics Ábel (Bp. Honvéd, legutóbb kölcsönben Zalaegerszegi TE FC), Patrizio Stronati (cseh, Puskás Akadémia)
Kölcsönbe érkezők: Fenyő Noah (Eintracht Frankfurt – Németország)
Kölcsönből visszatérők: Babós Levente (Diósgyőri VTK), Mucsányi Miron (Diósgyőri VTK)
Az utánpótlásból felkerültek/profi szerződést kötöttek: –
Kiszemeltek: Nejc Gradisar (szlovén, Al-Ahli – Egyiptom), Kyan Vaesen (belga, Westerlo – Belgium)
Távozók: André Duarte* (portugál, egyoldalú szerződésbontás után FCSB – Románia), George Ganea (román, FC ASA – Románia, Marosvásárhely, szabadon igazolhatóként)
Kölcsönbe távozók: Tiago Goncalves (portugál, Mantova – Olaszország)
Kölcsönből visszatért klubjához: –
Távozhatnak/érdeklődnek irántuk: Iuri Medeiros (portugál)
*Az őszi szezon közben.
ZTE: ARGENTIN ÉS NIGÉRIAI LÉGIÓS ÉRKEZETT; CSAK VERESÉGEK UMAGBAN
Az első hét bajnokiján még nyeretlen, ezért eleinte tuti kiesőjelöltnek tartott ZTE a záró hat fordulóban veretlenül maradva 14 pontot gyűjtött, így a hetedik pozícióból vághat neki a tavasznak.
A zalaiaktól eddig hárman távoztak: az őszi hajrában állandó kezdőnek számító jobbhátvéd, Bodnár Gergő, a többnyire csereként pályára lépő, szintén utánpótlás-válogatott jobbszélső, Krajcsovics Ábel Újpestre, míg az ugyancsak rendre a padról beszálló center, Klausz Milán az MTK-n keresztül a Kazincbarcikához került. Az érkezői oldalon csupán két légiós szerepel, a 20 éves argentin középső középpályás, Nicolás Elosú, valamint a belső védőként és szűrőként is bevethető 19 esztendős, nigériai Akpe Victory. A zalaiakhoz csatlakozott az FC Ajka 19 esztendős jobbhátvédje, Garai Zétény is, aki ha beválik, akkor Bodnár helyére léphet.
Jorge Campos együttese a horvátországi Umagban edzőtáborozott, ahol csak az előző hétvégén játszott két felkészülési mérkőzést – a horvát élvonalbeli HNK Goricával, majd a szlovén FC Koperrel szemben is alulmaradt. A ZTE egyetlen gólját az eddig a második csapatban szereplő Bobson Divaio Jhair lőtte. A barcelonai születésű, korábban a Feyenoord U21-es gárdájában szereplő, 21 éves holland támadó olyan jó benyomást tett a szakmai stábra, hogy felkerült az első csapat keretébe. Az argentin belső középpályás, Fabricio Amato arcsérülése miatt nem lépett pályára a felkészülési találkozókon, de a bajnokságban tavasszal már számolnak vele a ZTE-nél.
Jorge Campos a vereségek ellenére eredményesnek értékelte az edzőtábort, mert kiváló körülmények között, jó hangulatban készülhettek, erős ellenfelekkel mérkőzhettek meg, és véleménye szerint tovább erősítették a csapategységet.
A Zalaegerszeg először az utolsó Kazincbarcika vendégeként Diósgyőrben szerepel, utána a Nyíregyházát fogadja, majd Felcsútra utazik, a Puskás Akadémiához.
A ZALAEGERSZEGI TE FC TÉLI FELKÉSZÜLÉSI PROGRAMJA
Edzőtábor: január 8–17., Umag (Horvátország)
FELKÉSZÜLÉSI MÉRKŐZÉSEK (Horvátország)
Január 17., szombat: Zalaegerszeg–HNK Gorica (horvát) 0–1
Január 17., szombat: Zalaegerszeg–FC Koper (szlovén) 1–3 (Bobson)
TÉLI JÁTÉKOSMOZGÁS A ZALAEGERSZEGI TE FC-NÉL
Érkezők: Akpe Victory (Akpe Victory Maduabuchukwu, nigériai, FK Banga – Litvánia), Nicolás Elosú (Nicolás Elosú Larumbe, argentin, Racing Club II – Argentína)
Kölcsönbe érkezők: –
Kölcsönből visszatértek: –
Az utánpótlásból felkerültek/profi szerződést kötöttek: –
Kiszemeltek: –
Távozók: Bodnár Gergő (Újpest FC), Klausz Milán (MTK Budapest, onnan kölcsönben Kazincbarcika), Krajcsovics Ábel (Újpest FC)
Kölcsönbe távozók: –
Kölcsönből visszatért klubjához: –
Távozhatnak/érdeklődnek irántuk: Diego Borges (brazil, Egyesült Államok)
Kazincbarcika, Nyíregyháza, DVTK – keleti harc a bennmaradásért
AZ NB I ELSŐ HÁROM TAVASZI FORDULÓJA
19. FORDULÓ
Január 24., szombat
12.30: Nyíregyháza Spartacus FC–Újpest FC (Tv: M4 Sport)
15.00: Kisvárda Master Good–MTK Budapest (Tv: M4 Sport)
19.45: Puskás Akadémia–Paksi FC (Tv: M4 Sport)
Január 25., vasárnap
13.00: Debreceni VSC–Diósgyőri VTK (Tv: M4 Sport)
15.00: Kolorcity Kazincbarcika SC–Zalaegerszegi TE FC (Tv: M4 Sport+)
18.15: Ferencvárosi TC–ETO FC (Tv: M4 Sport)
20. FORDULÓ
Január 31., szombat
13.30: MTK Budapest–Kolorcity Kazincbarcika SC (Tv: M4 Sport)
16.00: ETO FC–Debreceni VSC (Tv: M4 Sport)
18.30: Újpest FC–Puskás Akadémia (Tv: M4 Sport)
Február 1., vasárnap
12.45: Diósgyőri VTK–Kisvárda Master Good (Tv: M4 Sport)
15.15: Paksi FC–Ferencvárosi TC (Tv: M4 Sport)
19.45: Zalaegerszegi TE FC–Nyíregyháza Spartacus FC (Tv: M4 Sport+)
21. FORDULÓ
Február 6., péntek
17.45: Kisvárda Master Good–Kolorcity Kazincbarcika SC (Tv: M4 Sport)
Február 7., szombat
12.45: Diósgyőri VTK–ETO FC (Tv: M4 Sport+)
14.45: Debreceni VSC–Paksi FC (Tv: M4 Sport+)
17.00: Ferencvárosi TC–Újpest FC (Tv: M4 Sport)
Február 8., vasárnap
15.00: Puskás Akadémia–Zalaegerszegi TE FC (Tv: M4 Sport+)
17.15: Nyíregyháza Spartacus FC–MTK Budapest (Tv: M4 Sport+)
|AZ NB I ÁLLÁSA
M
Gy
D
V
L–K
Gk
P
|1. ETO FC
18
10
5
3
36–17
+19
35
|2. Ferencvárosi TC
18
10
4
4
35–18
+17
34
|3. Paksi FC
18
9
6
3
39–26
+13
33
|4. Debreceni VSC
18
9
4
5
26–21
+5
31
|5. Puskás Akadémia
18
8
4
6
24–23
+1
28
|6. Kisvárda
18
8
3
7
22–29
–7
27
|7. Zalaegerszegi TE
18
6
6
6
29–26
+3
24
|8. Újpest FC
18
6
4
8
27–32
–5
22
|9. MTK Budapest
18
6
3
9
33–37
–4
21
|10. Diósgyőri VTK
18
4
6
8
24–30
–6
18
|11. Nyíregyháza
18
3
5
10
19–34
–15
14
|12. Kazincbarcika
18
3
2
13
17–38
–21
11