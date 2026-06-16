Nemzeti Sportrádió

Egy fogadó egymilló dollárt tett fel a spanyolok győzelmére a Zöld-foki-szigetek ellen

2026.06.16. 09:21
Fotó: Getty Images
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A világbajnokságok történetének egyik legnagyobb szenzációját okozta hétfőn az újonc Zöld-foki-szigetek válogatottja, amely gól nélküli döntetlent játszott az Európa-bajnok spanyol csapattal.

 

Az afrikai együttes hőse a 40 éves kapus volt. Vozinha a statisztikákkal foglalkozó Opta kimutatása szerint a vb-k történetének legidősebb kapusa lett, aki bemutatkozó meccsét kapott gól nélkül hozta le, tette mindezt egyébként hét védéssel.

Érdekesség, hogy a kiscsapat egyetlen szabálytalanságot követett el a találkozó során, pedig 74 százalékban a spanyoloknál volt a labda. Előbbi szám a legkevesebb világbajnokságon 1966 óta.

A spanyolok legutóbb a 2022-es világbajnokság csoportkörében, Japán ellen találtak a kapuba, azóta 49 lövésük, valamint 2500 passzuk volt, de gólt nem ünnepelhettek.

A polymarket nevű oldalon érdekes fogadásokat lehet találni a meccsel kapcsolatban, akadt olyan, aki egymillió dollárt tett a spanyolok sikerére – a profitja csak 80 ezer lett volna –, de olyanról is jelent meg hír, aki 400 ezer dollárt tett arra, hogy az európaiak nem nyernek, ezzel több mint tízszeres pénzt zsebelt be.

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A portugál másodosztályban védő kapus mindent védett, Lamine Yamal 20 percet kapott.

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„Tudom, hogy vannak, akik szerint kicsi és gyenge csapat vagyunk, de azért vagyunk itt, hogy versenyezzünk, és mindent beleadjunk.”

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