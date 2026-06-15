A későn érő kapus, aki mindent védett a spanyolok ellen – öt érdekesség a 40 éves Vozinháról
A KÉSŐN ÉRŐ: Vozinha, teljes nevén Josimar José Évora Dias 1986. június 6-án született a zöld-foki Mindelóban. A 189 centiméter magas kapus 25 éves koráig csak amatőr szinten futballozott, majd Angolában kezdte el profi pályafutását.
INGYEN MEGSZEREZHETŐ: Vozinha jelenleg a portugál másodosztályú Chaves játékosa, de június 30-án lejár a szerződése. A mai produkciója láttán vélhetően bőven lesz igény a szolgálataira – akár a portugál másodvonalnál magasabb szinten.
CIPRUSON ÉRTE EL PÁLYAFUTÁSA (EDDIGI) ZENITJÉT: a zöld-foki kapus öt éven keresztül, 2017–2022 között erősítette az AEL Limassolt, amellyel 2019-ben Ciprusi Kupa-győztes lett. Vozinha emellett megfordult még a moldovai Zimbru Chisinau, a szlovák AS Trencín (Trencsén), illetve a portugál Gil Vicente kötelékében is.
NEM Ő A VÁLOGATOTTSÁGI CSÚCSTARTÓ A ZÖLD-FOKI VÁLOGATOTTBAN: a spanyolok elleni döntetlen volt Vozinha 89. válogatottsága – ezzel együtt ez csak a második helyhez elég a Kék Cápák vonatkozó örökrangsorában, a csúcstartó ugyanis a 36 éves Ryan Mendes (a török másodosztályú Igdir szélsője a 97. válogatott meccsét jegyezte a spanyolok ellen).
A MECCS UTÁN KILŐTT AZ INSTAGRAM-OLDALA: a mérkőzés előtt Vozinhának kevesebb mint ötvenezer követője volt az Instagramon. A meccs után – miután többek között a vb-t közvetítő brazil CazéTV is arra biztatta a nézőit, hogy kövessék be a kapust – ez a szám valósággal megsokszorozódott, cikkünk megírásakor már 2.3 millióan követték Vozinha oldalát.
ÍGY REAGÁLT VOZINHA A RENGETEG KÖVETŐRE
VILÁGBAJNOKSÁG, EGYESÜLT ÁLLAMOK, KANADA, MEXIKÓ
CSOPORTKÖR, 1. FORDULÓ
H-CSOPORT
SPANYOLORSZÁG–ZÖLD-FOKI-SZIGETEK 0–0
Atlanta, Atlanta Stadion, 67 640 néző. Vezette: Mahadmeh (jordániai)
Spanyolország: Unai Simón – M. Llorente, Cubarsí, Laporte, Cucurella – Ruiz (Merino, 71.), Rodri (N. Williams, 87.), Pedri – F. Torres (Olmo, 81.), Oyarzabal, Gavi (Yamal, 71.). Szövetségi kapitány: Luis de la Fuente
Zöld-foki-szigetek: Vozinha – Moreira, Roberto Lopes, Diney Borges, Sidny Cabral (Joao Paulo, 76.) – Jovane Cabral (Semedo, 61.), Laros Duarte (Deroy Duarte, 61.), Monteiro (Arcanjo, 79.), K. Pina – Ryan Mendes, Livramento (Da Costa, 61.). Szövetségi kapitánya: Pedro Leitao Brito