Nemzeti Sportrádió

Unai Simón: A játék és a taktikai felkészülés tekintetében semmi kritika sem érhet minket

B. A. P.B. A. P.
2026.06.15. 21:15
Címkék
foci vb 2026 Zöld-foki-szigetek Spanyolország Unai Simón

„Az első félidőben volt pár lehetőségük. Értékelnünk kell a csapat védekező munkáját, és azt is, hogy milyen elszántan próbáltunk gólt szerezni. A zöld-foki-szigeteki játékosok fizikailag erősek, és főként a saját térfelükön tartózkodtak, ahonnan kontratámadásokat indítottak. Az erőfeszítés,  a játék és a taktikai felkészülés tekintetében semmi kritika nem érhet minket” – értékelt a spanyol kapus.

Unai Simón szerint más riválisokkal is hasonló a helyzet: „A világbajnokságok ilyenek. A zöld-foki válogatottal számolni kell másoknak is. Alábecsülték őket a mi támadó stílusunk miatt. A világbajnokságon van helye a hibáknak, és most ki kell javítanunk őket. A szövetségi kapitány azt mondja nekünk, hogy nyomjuk tovább. Hiányzott a befejezés, nem volt meg az  utolsó érintés a gólszerzéshez, és most már más a helyzet.”

 

foci vb 2026 Zöld-foki-szigetek Spanyolország Unai Simón
Legfrissebb hírek

A Barcelona egyiptomi tehetsége elégedett a Belgium

Foci vb 2026
1 perce

Mindeközben a skótok is beszálltak a norvég hajóba

Foci vb 2026
3 perce

Vb 2026: Szaúd-Arábia–Uruguay

Foci vb 2026
10 perce

Mutatjuk a Szaúd-Arábia–Uruguay mérkőzés kezdőcsapatait

Foci vb 2026
43 perce

Muslera a kapuban, Valverde a csapatkapitány – íme, a szaúdi–uruguayi meccs kezdőcsapatai!

Foci vb 2026
50 perce

Kétgólos döntetlennel záródott Belgium és Egyiptom összecsapása

Foci vb 2026
55 perce

Öt érdekesség Vozinháról, a zöld-foki-szigeteki hősről

Foci vb 2026
59 perce

Nagyszerű lövéssel szerzett vezetést Egyiptom, öngóllal egyenlítettek a belgák – videók

Foci vb 2026
1 órája
Ezek is érdekelhetik