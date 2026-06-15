Unai Simón: A játék és a taktikai felkészülés tekintetében semmi kritika sem érhet minket

„Az első félidőben volt pár lehetőségük. Értékelnünk kell a csapat védekező munkáját, és azt is, hogy milyen elszántan próbáltunk gólt szerezni. A zöld-foki-szigeteki játékosok fizikailag erősek, és főként a saját térfelükön tartózkodtak, ahonnan kontratámadásokat indítottak. Az erőfeszítés, a játék és a taktikai felkészülés tekintetében semmi kritika nem érhet minket” – értékelt a spanyol kapus.

Unai Simón szerint más riválisokkal is hasonló a helyzet: „A világbajnokságok ilyenek. A zöld-foki válogatottal számolni kell másoknak is. Alábecsülték őket a mi támadó stílusunk miatt. A világbajnokságon van helye a hibáknak, és most ki kell javítanunk őket. A szövetségi kapitány azt mondja nekünk, hogy nyomjuk tovább. Hiányzott a befejezés, nem volt meg az utolsó érintés a gólszerzéshez, és most már más a helyzet.”