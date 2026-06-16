A zöld-fokiak hős kapusa elsírta magát a meccs után: édesanyját lés nagyszüleit hiányolta

A Zöld-foki-szigetek Spanyolország elleni gólnélküli döntetlenje soránt hét védést bemutató 40 kapus, Vozinha édesanyját és nagyszüleit hiányolta a mérkőzés után – írja a The Athletic.

„Sírtam a meccs után, mert gyerekkoromban a nagyszüleimmel nőttem fel, és ők nem lehettek ott, mivel néhány évvel ezelőtt meghaltak. Édesanyám sem tudott itt lenni egy vízumprobléma miatt, illetve a pénz miatt, amit fizetnünk kellett volna” – idézi Vozinha mérkőzés utáni nyilatkozatát a The Athletic.