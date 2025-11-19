Nemzeti Sportrádió

Eszement statisztika bukkant elő Haalandról és a norvégokról

2025.11.19. 14:38
Haalandnak egyedül sem lett volna gond kijuttatnia a norvégokat a vb-re (Fotó: Getty Images)
Az európai selejtezősorozat egyik legdominánsabb teljesítményét nyújtotta Erling Haaland és a norvég válogatott, ám a sorozat végét követően mókás kedvű statisztikusok eljátszottak a számokkal és kiderült: a csatár egyedül is kiharcolta volna a vb-szereplést, ahogy a válogatott is a csatár nélkül.

Haaland a hőskort idéző teljesítménnyel zárta világbajnoki selejtezősorozatot: mind a nyolc válogatott meccsen pályára lépett, s meccsenként átlagban két gólt szerzett, 16 góljával pedig nemcsak az európai selejtezősorozat gólkirálya lett – világszerte ő volt a legeredményesebb a vb-kijutásról szóló mérkőzéseket tekintve. Ebből kiindulva, egy reddit-felhasználó eljátszott a gondolattal, mi lenne, ha Haaland góljai nélkül vizsgálná meg Norvégia teljesítményét és fordítva: a norvég válogatott többi tagja által szerzett gólok nélkül vizsgálná Haaland eredményét. 

A norvég válogatott Haaland nélkül is kijutott volna a világbajnokságra, mindössze az Észtország vendégeként szerzett győzelme vált volna döntetlenné – persze, hangsúlyozzuk, mindez csak játék a számokkal. Haaland nélkül a norvég válogatott ugyan csak 21 gólt szerzett volna, és becsúszott volna az említett döntetlen is, ám így is hét győzelemmel és veretlenül, 22 ponttal nyerte volna a csoportját, és várná ugyanígy a vb-csoportok decemberi sorsolását.

Ennél sokkal elmebetegebb statisztika, hogy ha csak Haaland góljait vesszük figyelembe, a válogatott csak ezekkel is kiharcolta volna a vb-szereplést. A csupán Haaland-gólokra támaszkodó norvég együttes Izraeltől kapott volna ki – a debreceni Nagyerdei Stadionban a City-csatár csak egyszer talált be, a valóságban 4–2-re megnyert meccsen a csapattársai hozták a győzelmet három góljukkal. Vagyis Haaland (góltermése) egyedül 21 ponthoz segítette volna hozzá a válogatottat, ami szintén csoportelsőséget érne.

     
AZ I-CSOPORT VÉGEREDMÉNYE A VALÓSÁGBAN

M

Gy

D

V

L–KGkP
1. Norvégia

8

8

37–5+3224
2. Olaszország

8

6

2

21–12+918
3. Izrael

8

4

4

19–20–112
4. Észtország

8

1

1

6

8–21–134
5. Moldova

8

1

7

5–32–271

 

     
AZ I-CSOPORT VÉGEREDMÉNYE HAALAND NÉLKÜL

M

Gy

D

V

L–KGkP
1. Norvégia

8

7

1

21–5+1622
2. Olaszország

8

6

2

21–9+1218
3. Izrael

8

4

4

19–16+312
4. Észtország

8

1

2

5

8–18–105
5. Moldova

8

1

7

5–26–211

 

     
AZ I-CSOPORT VÉGEREDMÉNYE NORVÉGIA NÉLKÜL

M

Gy

D

V

L–KGkP
1. Erling Haaland

8

7

1

16–5+1121
2. Olaszország

8

6

2

21–8+1318
3. Izrael

8

5

3

19–15+415
4. Észtország

8

1

1

6

8–19–114
5. Moldova

8

1

7

5–32–271

NORVÉGIA VB-SELEJTEZŐS MECCSEI
1. FORDULÓ
2025. március 22.
Moldova–Norvégia 0–5 (Ryerson 5., Haaland 23., Asgaard 38., Sörloth 43., Donnum 70.)
2. FORDULÓ
2025. március 25.
Izrael–Norvégia 2–4 (Abu Fani 55., Turgeman 90+3., ill. Wolfe 39., Sörloth 59., Ajer 65., Haaland 83.)
3. FORDULÓ
2025. június 6.
Norvégia–Olaszország 3–0 (Sörloth 14., Nusa 34., Haaland 42.)
4. FORDULÓ
2025. június 9.
Észtország–Norvégia 0–1 (Haaland 62.)
6. FORDULÓ
2025. szeptember 9.
Norvégia–Moldova 11–1 (Myhre 6., Haaland 11., 36., 43., 52., 83., Ödegaard 45+1., Aasgaard 67., 76., 79., 90+1. – a harmadikat 11-esből, ill. Östigard 74. – öngól)
7. FORDULÓ
2025. október 11.
Norvégia–Izrael 5–0 (Halili 18. – öngól, Haaland 27.,63., 72., Nahmiasz 28. – öngól)
9. FORDULÓ
2025. november 13.
Norvégia–Észtország 4–1  (Sörloth 50., 52., Haaland 56., 62., ill. Saarma 65.)
10. FORDULÓ
2025. november 16.
Olaszország–Norvégia 1–4 (Esposito 11., ill. Nusa 63., Haaland 78., 80., J. S. Larsen 90+2.)

 

