Aranycipő: Igor Thiago már az élmezőnyben, nagy a verseny Haaland, Kane és Mbappé között
Az Európa vezető sportlapjait – köztük a Nemzeti Sportot – tömörítő European Sports Media (ESM) frissítette a 2025–2026-os idény Aranycipő-versenyének állását. A január 6-án közzétett listán nagyot ugrott előre a Brentford brazil csatára, Igor Thiago, aki a Premier League legutóbbi fordulójában háromszor is kapuba talált. Az élen továbbra is rendkívül szoros a verseny Erling Haaland, Harry Kane és Kylian Mbappé között.
1. Erling Haaland (Manchester City) 19 x 2 = 38
Harry Kane (FC Bayern München) 19 x 2 = 38
3. Kylian Mbappé (Real Madrid) 18 x 2 = 36
4. Darko Lemajic (FK RFS) 29 x 1 = 29
5. Igor Thiago (Brentford FC) 14 x 2 = 28
6. Ibrahim Diabaté (GAIS) 18 x 1.5 = 27
Daniel Karlsbakk (Sarpsborg 08) 18 x 1.5 = 27
August Priske Flyger (Djurgårdens IF) 18 x 1.5 = 27
Ayase Ueda (Feyenoord) 18 x 1.5 = 27
10. Klaemint Andrasson Olsen (NSÍ Runavík) 26 x 1 = 26
Legfrissebb hírek
Ezek is érdekelhetik