Bravúr Triesztben, kiharcolta a harmadik meccset a Szolnok a férfi kosár BL rájátszásában

Egy órával a feldobás előtt már befutott néhány magyar szurkoló a majd 7000 néző befogadására alkalmas PalaTrieste sportcsarnokba, s hangos buzdítással adta tudtára a bemelegítést végző magyar csapatnak, hogy bíznak az egyenlítésben. A retro jellegű, de kosárlabdára tökéletes létesítményben ekkor még csak pár százan lehettek, ahol az NHSZ-Szolnoki Olajbányásznak nyernie kellett a Trieste ellen ahhoz, hogy életben maradjon a Bajnokok Ligája playinjében a 16 közé kerülésért. A kedden Miskolcon távolról gyengén dobó és főleg ezért 20 pontos vereséget szenvedő magyar bajnok szerdán este érkezett a kikötővárosba, vacsora után a stáb titkos szervezésének köszönhetően egy triplacsokis tortával szolidan megünnepelte a 32 éves Molnár Márton születésnapját, majd a csütörtök délelőtti edzésen taktikai feladatok elvégzése mellett a dobásokon volt a hangsúly, ebben mindenképpen javulnia kellett Somogyi Ádáméknak ahhoz, hogy egyáltalán esélyük legyen a jóval erősebb játékoskerettel (négy korábbi NBA-s és két Euroligában is pallérozódó játékosa is van a riválisnak) rendelkező olasz gárda ellen.

Szolnoki drukkerek is voltak Triesztben: kiszurkolták az Olaj-győzelmet (Fotó: FIBA)

A korábbi ötszörös bajnok piros-fehérek a második félidőben 19 pontot vertek a Tisza-partiakra, s így „csak” annyi dolguk volt a második csoportkörbe kerülés kivívásáért, hogy hazai pályán is győzzenek. Kezdésre félig megtelt az aréna, s a vendégszektorban is úgy félszázan drukkoltak az Olajnak, s mivel mindkét oldal bekezdett, és egyfolytában énekelt, remek hangulatban és egy Somogyi-duplával indult a meccs. Nyolcpontos vendégelőnynél időt kértek a hazaiak, hiába, fantasztikusan játszott a Szolnok, s jól is védekezett. A félidőig 17 egységig jutó amerikai Le’Tre Darthard ismét jól és ponterősen játszott, s közben szinkronban volt a csapatjáték is – 18–37-nél jött az újabb hazai időkérés és füttyszó a lelátóról… Visszajöttek kilencre az olaszok, megint nem ültek a szolnoki triplák túl jó százalékkal, aztán Somogyi zseniális passzát a bosnyák Aden Vrabac húzta a gyűrűbe látványosan, a nagyszünetben megérdemelten vezetett a vendéggárda, igaz, már csak nyolc ponttal.

Bekezdtek a hazaiak, duplányira kapaszkodtak bő egy perc alatt, de visszaverte a rohamot az Olajbányász, főleg Darthard-pontokkal. Sajnos közben Auston Barnes nem került pályára, nem tudjuk, miért, de alighanem sérülés lehetett az oka, hogy az erőcsatár nem játszott a második negyedtől. Somogyi dudaszós, nyolc méterről dobott triplájával ért véget a harmadik játékrész, kellett is, mert nagyon jöttek fel az olaszok. Négypontos szolnoki vezetéssel indult a záró negyed, ami a 33. percre elolvadt, és először vezetett a Trieste a meccsen Lodovico Deangeli kosarával. Ám nem esett kétségbe a Szolnok, Darthard-triplákkal visszavette az előnyt! Elképesztően izgalmas, harcos és jó volt a mérkőzés, a hajrá pedig csodálatos: hidegvérrel behúzta az Olaj – tegyük hozzá, megérdemelten –, és kiegyenlített a párharcban, amelynek lezárása Miskolcon lesz jövő kedden (17.30, tv: M4 Sport). 80–89

FÉRFI KOSÁRLABDA BAJNOKOK LIGÁJA

RÁJÁTSZÁS A NYOLCADDÖNTŐBE JUTÁSÉRT, 2. MÉRKŐZÉS

PALLACANESTRO TRIESTE (olasz)–NHSZ-SZOLNOKI OLAJBÁNYÁSZ 80–89 (13–22, 23–22, 30–26, 14–19)

Trieszt, 3000 néző. V: Salins (lett), Pesics (szerb), Yilmaz (török)

TRIESTE: Ruzzier 3, Brown 7, RAMSEY 18/3, Brooks 4, UTHOFF 15/9. Csere: Toscano-Anderson 10/6, Candussi 3, MORETTI 11/9, Deangeli 9, Iannuzzi. Edző: Israel González

SZOLNOK: SOMOGYI 12/6, DARTHARD 33/15, Holt 4, Barnes, SKEENS 17. Csere: Vrabac 6, RUDNER 9/9, Krnjajszki 8, Molnár M. Edző: Vedran Bosnic

Az eredmény alakulása. 4. perc: 2–8. 6. p.: 4–12. 9. p.: 4–22. 14. p.: 18–39. 17. p.: 25–39. 19. p.: 31–40. 22. p.: 42–44. 25. p.: 48–55. 18. p.: 54–59. 30. p.: 61–64. 33. p.: 71–70. 35. p.: 74–78. 39. p.: 78–88

Az egyik fél második győzelméig tartó párharc állása: 1–1

MESTERMÉRLEG

Israel González: – Jár a dicséret a Szolnoknak, kellő agresszivitással kezdtek a vendégek, nagy előnyt szereztek. Mi nem olvastuk jól a játékukat, nem passzoltunk elég jól, s ugyan a mentalitásunkkal nem volt gond, kicsit fásultak, talán fáradtak is voltunk.

Vedran Bosnic: – Fantasztikus győzelmet arattunk, jó csapatot vertünk meg, amely nagyon minőségi kerettel rendelkezik. Sok problémánk volt eddig is a sérülésekkel, most Auston Barnes nem tudott annyit játszani, amennyit szerettük volna. Végig hittünk magunkban, hogy egy ilyen jó gárdát is megverhetünk idegenben, s abban a munkában, amit eddig elvégeztünk. Az az érzés, hogy ennyien eljöttek Szolnokról szurkolni nekünk, hogy a hazaiak megtapsoltak minket a meccs végén... – ez a gyönyörű része ez a sportnak. Büszke vagyok a csapatra, és ilyenkor kell élvezni, amit csinálunk.