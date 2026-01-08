Szerződtette az ősszel Zalaegerszegen futballozó védőt és szélsőt az Újpest – hivatalos
„Klubunk megállapodott Bodnár Gergő átigazolásáról” – közölte honlapján az Újpest FC csütörtök este. Mivel a játékos szerződése 2027 nyaráig szólt Zalaegerszegen, minden bizonnyal a lila-fehérek kivásárolták, ám erről a fővárosi klub részleteket nem közölt, ahogy arról sem számolt be, hogy a jobbhátvéd mennyi időre írt alá.
NS-infó: az Újpest két játékost is szerződtethet Zalaegerszegről
A 20 éves futballista az angol utánpótlásrendszerben nevelkedett, és a Peterborough United FC akadémiáján pallérozódott, ahol több korosztályon keresztül jutott el az U18-as csapatig, és országos kupasorozatban is lehetőséget kapott. Később a klub U21-es együtteséből kölcsönben szerepelt alacsonyabb osztályú felnőttcsapatoknál (Kettering, Barwell), majd 2024 nyarán tért vissza Magyarországra, és a Vasas FC színeiben szerepelt az NB II-ben, míg a mostani idényben már az NB I-ben futballozott a ZTE FC színeiben. Az élvonalban minden alkalommal kezdőként kapott lehetőséget, amikor bevethető volt (12 meccs), és három gólpasszt adott.
A védő korábban a magyar korosztályos válogatottaknál is bizonyított: az U17-es csapat után az U19-es, U20-as és az U21-es nemzeti csapatban is szerepelt, így jól ismerheti a lilák új vezetőedzőjét, Szélesi Zoltánt.
FRISSÍTÉS: 20.45
Mint azt korábban jeleztük, Bodnár ügyében előrébb tartottak a tárgyalások a két klub között, de hamarosan Krajcsovics Ábelről is megegyezés születhet, aki információink szerint szintén elutazott az Újpesttel a csapat mezőkövesdi edzőtáborába. Csütörtök este megerősítést nyert ez a transzfer is, a 21 éves szélső érkezését is bejelentették a lilák.
Lapunk úgy tudja, kimondottan jó üzletet kötött a Zalaegerszeg, ugyanis úgy adhatta el Krajcsovicsot, hogy jelenleg hivatalosan nem is a klub futballistája, hiszen a Bp. Honvéd kölcsönjátékosaként szerepelt a ZTE-ben. Ugyanakkor értesüléseink alapján a zalaiaknak opciós vásárlási joguk volt a szélső játékjogára, amivel ezek szerint éltek is, vagyis kivásárolták a Honvédtól, és nyereséggel rögtön tovább is adták Újpestre.
„Egyből izgatottá váltam, amikor hallottam az Újpest érdeklődésérről, örülök, hogy immár ehhez a klubhoz tartozom – fogalmazott Krajcsovics. – Szép emlékekkel gondolok majd vissza a ZTE-nél töltött időszakra, de a karrierem szempontjából most a váltás és az Újpest volt a legjobb döntés. Nagyon várom már a közös munkát az új szakmai stábbal, úgy érzem, itt minden adott a további fejlődésemhez, és természetesen a szurkolóknak is szeretnék bizonyítani”.
A korábbi U20-as válogatott játékos Nagyhegyesen kezdett futballozni, majd Debrecenben nevelkedett tovább, mielőtt a 2019–2020-as idényben a Budapest Honvéd labdarúgója lett – az NB I-ben mindössze 18 évesen mutatkozott be. Ősszel kölcsönben szerepelt a ZTE-ben, 12 NB I-es bajnokin két-két gól és gólpassz volt a mérlege.
A ZTE eladja a Honvéd játékosát – hamarosan bejelentések lesznek Újpesten
További hír még az Újpesttel kapcsolatban, hogy Iuri Medeiros nem tartott az együttessel az edzőtáborba - ez a klub csütörtök délutáni híréből derült ki, a 31 éves portugál jobbszélső nem szerepel az utazó keret névsorában.
TÉLI JÁTÉKOSMOZGÁS AZ ÚJPEST FC-NÉL
Érkezők: Bodnár Gergő (Zalaegerszegi TE FC), Krajcsovics Ábel (Bp. Honvéd, legutóbb kölcsönben Zalaegerszegi TE FC)
Kölcsönbe érkezők: –
Kölcsönből visszatérők: Babós Levente (Diósgyőri VTK), Mucsányi Miron (Diósgyőri VTK)
Az utánpótlásból felkerültek/profi szerződést kötöttek: –
Kiszemeltek: –
Távozók: André Duarte* (portugál, egyoldalú szerződésbontás után FCSB – Románia)
Kölcsönbe távozók: –
Kölcsönből visszatért klubjához: –
Távozhatnak/érdeklődnek irántuk: Iuri Medeiros (portugál)
*Az őszi szezon közben.
TÉLI JÁTÉKOSMOZGÁS A ZALAEGERSZEGI TE FC-NÉL
Érkezők: –
Kölcsönbe érkezők: –
Kölcsönből visszatértek: –
Az utánpótlásból felkerültek/profi szerződést kötöttek: –
Kiszemeltek: Akpe Victory (nigériai, FK Banga – Litvánia)
Távozók: Bodnár Gergő (Újpest FC), Krajcsovics Ábel (Újpest FC)
Kölcsönbe távozók: –
Kölcsönből visszatért klubjához: –
Távozhatnak/érdeklődnek irántuk: Maxsuell Alegria (Maxsuell Alexandre Alves Soares, brazil, Izrael, Egyesült Államok)